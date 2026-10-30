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La III cumbre Rusia-África
La III cumbre Rusia-África se celebrará los días 28 y 29 de octubre en la capital rusa, Moscú. El evento tiene como objetivo fortalecer la cooperación integral y equitativa entre Rusia y los países africanos en todos los ámbitos: política, seguridad, economía, ciencia y tecnología.
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Un paso hacia la multipolaridad: experto analiza el nuevo modelo de cooperación que impulsa el foro Rusia-África
Un paso hacia la multipolaridad: experto analiza el nuevo modelo de cooperación que impulsa el foro Rusia-África
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Aunque se celebran numerosas cumbres africanas en distintas partes del mundo, la que reúne a Rusia y África reviste una importancia especial, señala a Sputnik... 30.10.2026, Sputnik Mundo
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El analista subraya que, para Rusia, la época del dominio de un reducido grupo de potencias occidentales ha quedado atrás de forma definitiva, la multipolaridad es irreversible y África constituye uno de los ejes fundamentales del nuevo orden mundial.¿Qué hace tan relevante esta cumbre, según el especialista?Rusia nunca se ha considerado parte del norte global, pero la ampliación de los BRICS podría abrir la puerta a nuevos candidatos propuestos por Moscú, apunta el experto.La III Cumbre Rusia-África se celebró en la capital rusa de Moscú los días 28 y 29 de octubre. El encuentro reunió a más de 3.500 personas de 74 países, más de 20 de ellos representados por sus jefes de Estado.El encuentro da continuidad al diálogo iniciado en las ediciones anteriores, pero se desarrolla en un contexto de transformación del orden mundial. La agenda no se limita al diálogo político, sino que incluye la cooperación práctica en energía, industria, finanzas y tecnologías digitales.
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Un paso hacia la multipolaridad: experto analiza el nuevo modelo de cooperación que impulsa el foro Rusia-África

11:25 GMT 30.10.2026 (actualizado: 11:29 GMT 30.10.2026)
© Sputnik / Pool El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de la República de Kenia, William Ruto, durante una reunión celebrada al margen de la III Cumbre y Foro Rusia-África en Moscú
 El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de la República de Kenia, William Ruto, durante una reunión celebrada al margen de la III Cumbre y Foro Rusia-África en Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
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Aunque se celebran numerosas cumbres africanas en distintas partes del mundo, la que reúne a Rusia y África reviste una importancia especial, señala a Sputnik el director del Centro de Estudios sobre los Países del sur global, Zhou Rong.
El analista subraya que, para Rusia, la época del dominio de un reducido grupo de potencias occidentales ha quedado atrás de forma definitiva, la multipolaridad es irreversible y África constituye uno de los ejes fundamentales del nuevo orden mundial.

¿Qué hace tan relevante esta cumbre, según el especialista?

La creciente presencia diplomática de Rusia en África y la participación de varios jefes de Estado en el foro amplían las oportunidades del presidente ruso, Vladímir Putin, de mantener reuniones bilaterales.
La parte rusa y los países africanos buscan reducir su dependencia de la infraestructura financiera occidental mediante el uso de monedas nacionales y el desarrollo de sistemas de pago independientes.
En la agenda del foro también figuran la energía nuclear con fines pacíficos, la digitalización, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la sanidad.
La cumbre trasciende el modelo tradicional de exportación de materias primas y abre la puerta a una nueva etapa de cooperación basada en la producción conjunta, el intercambio de conocimientos y la transferencia de tecnologías.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Burundi y actual presidente de la Unión Africana, Évariste Ndayishimiye, durante la clausura de la III Cumbre Rusia-África - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
La III cumbre Rusia-África
Hoja de ruta hasta 2029: Putin presenta los resultados de la III Cumbre Rusia-África
ayer, 17:14 GMT
Rusia nunca se ha considerado parte del norte global, pero la ampliación de los BRICS podría abrir la puerta a nuevos candidatos propuestos por Moscú, apunta el experto.

"Aquí hay margen para una cooperación complementaria entre China, África y Rusia. Se encontrarán puntos en común y África será, ante todo, la principal beneficiaria", resume Zhou Rong.

La III Cumbre Rusia-África se celebró en la capital rusa de Moscú los días 28 y 29 de octubre. El encuentro reunió a más de 3.500 personas de 74 países, más de 20 de ellos representados por sus jefes de Estado.
El encuentro da continuidad al diálogo iniciado en las ediciones anteriores, pero se desarrolla en un contexto de transformación del orden mundial. La agenda no se limita al diálogo político, sino que incluye la cooperación práctica en energía, industria, finanzas y tecnologías digitales.
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