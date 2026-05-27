Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260527/empresas-chinas-se-perfilan-para-controlar-el-39-del-litio-mundial-en-2030-1173615658.html
Empresas chinas se perfilan para controlar el 39% del litio mundial en 2030
Empresas chinas se perfilan para controlar el 39% del litio mundial en 2030
Sputnik Mundo
El sector empresarial en China continúa expandiendo su presencia en la industria global del litio y podría llegar a controlar hasta el 39% de la producción... 27.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-27T07:07+0000
2026-05-27T07:07+0000
internacional
australia
china
ghana
litio
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/04/1160981460_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_48c427ceb96ed91934ed2a982ea5f2ed.jpg
Dicho reporte señala que la nación asiática ha fortalecido desde 2020 sus inversiones en proyectos mineros ubicados en África, Australia y Sudamérica, debido a la creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento energético.De acuerdo con el análisis, aunque la producción mundial de litio está llegando a nuevas regiones, la propiedad de los principales activos mineros permanece aglomerada en compañías vinculadas a capital chino. Las empresas que más destacan con inversiones son Huayou Cobalt, Tianqi Lithium y Hainan Mining en proyectos estratégicos de Ghana, Australia y Mali.Este informe también advierte que África será una de las regiones con un crecimiento en extracción de litio hacia 2030, al pasar de una participación limitada al 13% de la producción global, aunque las empresas africanas apenas controlaban el 1% del mercado.
https://noticiaslatam.lat/20260329/electrolito-chino-para-baterias-de-litio-podria-duplicar-la-autonomia-de-los-vehiculos-electricos-1172815335.html
australia
china
ghana
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/04/1160981460_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_2c47e062dfc789c2ead2d3ebc391b10f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
australia, china, ghana, litio
australia, china, ghana, litio

Empresas chinas se perfilan para controlar el 39% del litio mundial en 2030

07:07 GMT 27.05.2026
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Acceder al contenido multimediaLingotes de litio
Lingotes de litio - Sputnik Mundo, 1920, 27.05.2026
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
El sector empresarial en China continúa expandiendo su presencia en la industria global del litio y podría llegar a controlar hasta el 39% de la producción mundial para 2030, según un informe de Wood Mackenzie.
Dicho reporte señala que la nación asiática ha fortalecido desde 2020 sus inversiones en proyectos mineros ubicados en África, Australia y Sudamérica, debido a la creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento energético.
De acuerdo con el análisis, aunque la producción mundial de litio está llegando a nuevas regiones, la propiedad de los principales activos mineros permanece aglomerada en compañías vinculadas a capital chino.
Fabricación de autos en China - Sputnik Mundo, 1920, 29.03.2026
Internacional
Electrolito chino para baterías de litio podría duplicar la autonomía de los vehículos eléctricos, informan medios
29 de marzo, 08:37 GMT
Las empresas que más destacan con inversiones son Huayou Cobalt, Tianqi Lithium y Hainan Mining en proyectos estratégicos de Ghana, Australia y Mali.

Este informe también advierte que África será una de las regiones con un crecimiento en extracción de litio hacia 2030, al pasar de una participación limitada al 13% de la producción global, aunque las empresas africanas apenas controlaban el 1% del mercado.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала