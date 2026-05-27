Empresas chinas se perfilan para controlar el 39% del litio mundial en 2030

Dicho reporte señala que la nación asiática ha fortalecido desde 2020 sus inversiones en proyectos mineros ubicados en África, Australia y Sudamérica, debido a la creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento energético.De acuerdo con el análisis, aunque la producción mundial de litio está llegando a nuevas regiones, la propiedad de los principales activos mineros permanece aglomerada en compañías vinculadas a capital chino. Las empresas que más destacan con inversiones son Huayou Cobalt, Tianqi Lithium y Hainan Mining en proyectos estratégicos de Ghana, Australia y Mali.Este informe también advierte que África será una de las regiones con un crecimiento en extracción de litio hacia 2030, al pasar de una participación limitada al 13% de la producción global, aunque las empresas africanas apenas controlaban el 1% del mercado.
El sector empresarial en China continúa expandiendo su presencia en la industria global del litio y podría llegar a controlar hasta el 39% de la producción mundial para 2030, según un informe de Wood Mackenzie.
Dicho reporte señala que la nación asiática ha fortalecido desde 2020 sus inversiones en proyectos mineros ubicados en África, Australia y Sudamérica, debido a la creciente demanda de baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento energético.
De acuerdo con el análisis, aunque la producción mundial de litio está llegando a nuevas regiones, la propiedad de los principales activos mineros permanece aglomerada en compañías vinculadas a capital chino.
Las empresas que más destacan con inversiones son Huayou Cobalt, Tianqi Lithium y Hainan Mining en proyectos estratégicos de Ghana, Australia y Mali.
Este informe también advierte que África será una de las regiones con un crecimiento en extracción de litio hacia 2030, al pasar de una participación limitada al 13% de la producción global, aunque las empresas africanas apenas controlaban el 1% del mercado.
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