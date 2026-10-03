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"Anuncio muy atractivo": Milei celebra inversiones millonarias en Vaca Muerta tras su gira por París

"Anuncio muy atractivo": Milei celebra inversiones millonarias en Vaca Muerta tras su gira por París

Sputnik Mundo

El presidente argentino, Javier Milei, festejó haber reunido más de 60.000 millones de dólares en futuras inversiones en energía y minería durante la Semana... 03.10.2026, Sputnik Mundo

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La gira del mandatario sudamericano, realizada entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa, buscó llevar calma a los mercados tras semanas de deterioro de los activos argentinos.El encuentro se inauguró en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo al que Buenos Aires busca adherir. Milei viajó con una docena de gobernadores y directivos de las principales compañías del país, como Pan American Energy, Pampa Energía y Globant, y se reunió en privado con su par francés, Emmanuel Macron.Los anuncios llegan en un momento financiero delicado. El 2 de octubre, el riesgo país superó los 650 puntos básicos y marcó su máximo de 2026, en una jornada de caídas de bonos y acciones argentinas. El salto contrasta con junio, cuando el indicador elaborado por JP Morgan cerró en 425 puntos, su nivel más bajo en los últimos años.Los analistas atribuyen el deterioro a una combinación de tasas internacionales más elevadas, una actividad económica que no termina de despegar y una acumulación de reservas más lenta de lo previsto. A ese cuadro se sumó el recorte en las expectativas: según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, la proyección de crecimiento para 2026 bajó de 2,7% a 2,1%.La cifra queda lejos del 5% que el Gobierno había previsto en el Presupuesto 2026, una de las bases de su programa económico. En contrapartida, el frente externo es de los pocos que mejoran: los analistas del Banco Central elevaron a 25.034 millones de dólares su proyección de superávit comercial para este año, unos 1.600 millones por encima del cálculo anterior.El peso de los anuncios recae sobre el sector energético y, en particular, sobre Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas natural licuado de la formación Vaca Muerta que encabezan la petrolera YPF, la italiana ENI y XRG, brazo internacional de la emiratí ADNOC. Con un costo total estimado de 51.000 millones de dólares, el Gobierno argentino lo presenta como la mayor inversión de la historia del país.El monto anunciado en París casi cuadruplica el de la primera Argentina Week, celebrada en marzo en Nueva York, que cerró con compromisos por 16.150 millones de dólares. Entre ellos figuraron 5.250 millones de First Quantum Minerals para el proyecto de cobre Taca Taca, 4.500 millones de Pampa Energía para Vaca Muerta y 3.400 millones de Mercado Libre en logística.La edición francesa se apoyó además en el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que se aplica de forma provisional desde mayo de 2026, y en el Corredor Andes-Atlántico, lanzado el 23 de septiembre junto a Estados Unidos con un financiamiento de hasta 7.000 millones de dólares para obras de infraestructura.De ese financiamiento, 6.000 millones de dólares están atados a Argentina LNG, cuya decisión final de inversión está prevista para este año. El proyecto contempla una capacidad de 12 millones de toneladas anuales y exportaciones desde 2030, abastecidas por tres bloques de YPF en Vaca Muerta, en los que ENI y XRG acordaron quedarse con el 32% cada una.El anuncio más preciadoEntre los proyectos que ya ingresaron a ese régimen figura el plan de 4.500 millones de dólares de Pampa Energía para Vaca Muerta, anunciado en la Argentina Week de Nueva York. El RIGI fue sancionado en 2024 como parte de la Ley Bases, cuando la formación de la provincia patagónica de Neuquén ya era el principal motor del crecimiento de la producción de hidrocarburos del país.Para el exfuncionario, la formación debe ocupar un lugar central en cualquier estrategia de desarrollo, más allá del Gobierno de turno, por tratarse, según remarcó, de "un recurso que es único en el mundo". En ese esquema, el resto de la matriz energética debe funcionar como "complemento del rol monumental y estratégico que tiene Vaca Muerta", sostuvo.Solorza señaló que las inversiones deben orientarse al gas natural licuado, como el que proyecta el consorcio de Argentina LNG para exportar desde 2030, y a la industrialización de los hidrocarburos. En su opinión, la clave está "en exportar valor agregado, y no solamente primarizado en la exportación de crudo, sino más bien pensar en petroquímicas, agregándole valor".En la misma línea, el especialista planteó la necesidad de "traducir las ganancias que se generan en Vaca Muerta en otros programas de inversión, en lo nuclear, en lo tecnológico, lo científico, que también forma parte de la cadena de valor de los hidrocarburos", y no "solamente primarizando o subiendo el petróleo crudo a un barco para que se le agregue valor en otro lugar".El exfuncionario destacó el potencial regional. Con Brasil, principal socio comercial de la nación sudamericana, "podemos rápidamente llevar exportaciones de gas", explicó. Esa salida permitiría, según Solorza, "generar divisas de manera ordenada con cuentas públicas en el orden fiscal que garantice inversiones".Asimismo, el experto reclamó un plan energético nacional que siga "generando oportunidades también en la cuenca austral, en la del golfo, en los yacimientos maduros y en Vaca Muerta", y advirtió que "hay que darle continuidad y generar un pacto político, si se quiere, para la seguridad jurídica y blindar de alguna manera esas inversiones para que no vayan a otro lugar".Una necesidad acucianteConsultado por Sputnik, el economista Ernesto Mattos consideró que lo anunciado en París debe leerse con cautela. Para el especialista, la distancia entre los montos anunciados y la llegada efectiva de capitales se observa en el dato de inversión directa que, según su lectura, se mantiene en terreno negativo desde que Milei asumió la Presidencia, en diciembre de 2023. En ese período, explicó, "los no residentes no realizaron nuevas inversiones en términos netos".La minería, el otro sector que el Gobierno ofreció a los inversores europeos con el litio y el cobre como ejes, tampoco muestra por ahora un correlato en el empleo, de acuerdo con el economista. El sector "perdió 8.000 puestos de trabajo desde que asumió el actual Gobierno", advirtió Mattos, en referencia a una actividad que tuvo en el proyecto de cobre Taca Taca, uno de los grandes anuncios del año.Frente a ese cuadro, el Gobierno argentino sostiene que cuenta con el respaldo necesario para afrontar sus vencimientos de deuda. En su paso por Nueva York, en septiembre, Milei aseguró ante inversores que dispondrá de 75.000 millones de dólares para atravesar las tensiones financieras que puedan surgir en 2027, año en que Buenos Aires celebrará sus próximas elecciones presidenciales.

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