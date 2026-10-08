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EEUU no atacará a Irán antes de las elecciones de mitad de legislatura, asegura Trump
EEUU no atacará a Irán antes de las elecciones de mitad de legislatura, asegura Trump
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EEUU no atacará a Irán antes de las elecciones de mitad de legislatura del 3 de noviembre, escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en Truth... 08.10.2026, Sputnik Mundo
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Trump señaló que, pese a la delicada situación económica y militar de Irán y a que el bloqueo del estrecho de Ormuz seguirá en vigor, Washington no atacará al país persa antes de las elecciones de mitad de legislatura en EEUU, previstas para el 3 de noviembre."Quiero dejar claro a todo el mundo que, aunque Irán se encuentra en una situación muy delicada, tanto económica como militarmente, y aunque el bloqueo [del estrecho de Ormuz] seguirá en pleno vigor (...), no atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de legislatura que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre", aseguró.El mandatario del país norteamericano concluyó su publicación con la frase: "¡Irán no tendrá armas nucleares!".Anteriormente, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, subrayó que cualquier acuerdo con Irán debe garantizar que Teherán nunca obtenga armas nucleares.
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EEUU no atacará a Irán antes de las elecciones de mitad de legislatura, asegura Trump

18:46 GMT 08.10.2026
© AP Photo / Jacquelyn MartinDonald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Sputnik Mundo, 1920, 08.10.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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EEUU no atacará a Irán antes de las elecciones de mitad de legislatura del 3 de noviembre, escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en Truth Social. Según el mandatario del país norteamericano, Washington y Teherán mantienen conversaciones fructíferas.

"Estamos manteniendo conversaciones fructíferas con la República Islámica de Irán", apuntó.

Trump señaló que, pese a la delicada situación económica y militar de Irán y a que el bloqueo del estrecho de Ormuz seguirá en vigor, Washington no atacará al país persa antes de las elecciones de mitad de legislatura en EEUU, previstas para el 3 de noviembre.
"Quiero dejar claro a todo el mundo que, aunque Irán se encuentra en una situación muy delicada, tanto económica como militarmente, y aunque el bloqueo [del estrecho de Ormuz] seguirá en pleno vigor (...), no atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de legislatura que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre", aseguró.
El mandatario del país norteamericano concluyó su publicación con la frase: "¡Irán no tendrá armas nucleares!".
Anteriormente, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, subrayó que cualquier acuerdo con Irán debe garantizar que Teherán nunca obtenga armas nucleares.
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