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Zapadores de las Fuerzas Armadas rusas desactivan artefactos explosivos en Alioshki
Zapadores de las Fuerzas Armadas rusas desactivan artefactos explosivos en Alioshki
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Zapadores del grupo de tropas rusas Dniéper están desactivando artefactos explosivos y municiones sin detonar en los caminos adyacentes a la localidad de... 29.10.2026, Sputnik Mundo
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También dijo que la mayor parte de los artefactos explosivos y municiones son de fabricación occidental y se "dispersan" o se instalan con la ayuda de los drones del Ejército ucraniano."Los zapadores comentan, asimismo, que las municiones sin detonar representan el mayor peligro para la población porque pueden explotar en cualquier momento por un impacto mecánico mínimo", refirió el organismo castrense ruso.Alioshki se encuentra en el margen izquierdo del río Dniéper, frente a la capital regional, Jersón, que permanece bajo control ucraniano. Debido a las acciones de las tropas ucranianas, en Alioshki se complicó la situación humanitaria.Se estableció desde la madrugada del 27 de octubre un alto el fuego en Alioshki. La tregua, que se extenderá hasta el 1 de noviembre, se alcanzó mediante la mediación de la primera dama estadounidense, Melania Trump.
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Zapadores de las Fuerzas Armadas rusas desactivan artefactos explosivos en Alioshki
12:17 GMT 29.10.2026 (actualizado: 12:18 GMT 29.10.2026)
Zapadores del grupo de tropas rusas Dniéper están desactivando artefactos explosivos y municiones sin detonar en los caminos adyacentes a la localidad de Alioshki, en la región rusa de Jersón, comunicó el Ministerio de Defensa.
"Los tramos de los caminos adyacentes a Alioshki se están limpiando de artefactos explosivos y municiones sin detonar para poder traer ayuda humanitaria y organizar la evacuación de los civiles", señaló el comunicado.
También dijo que la mayor parte de los artefactos explosivos y municiones son de fabricación occidental y se "dispersan" o se instalan con la ayuda de los drones del Ejército ucraniano.
"Los zapadores comentan, asimismo, que las municiones sin detonar representan el mayor peligro para la población porque pueden explotar en cualquier momento por un impacto mecánico mínimo", refirió el organismo castrense ruso.
Alioshki se encuentra en el margen izquierdo del río Dniéper, frente a la capital regional, Jersón, que permanece bajo control ucraniano. Debido a las acciones de las tropas ucranianas, en Alioshki se complicó la situación humanitaria
.
Se estableció desde la madrugada del 27 de octubre un alto el fuego en Alioshki
. La tregua, que se extenderá hasta el 1 de noviembre
, se alcanzó mediante la mediación de la primera dama estadounidense, Melania Trump.
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