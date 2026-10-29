Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20261029/zapadores-de-las-fuerzas-armadas-rusas-desactivan-artefactos-explosivos-en-alioshki-1175660928.html
Zapadores de las Fuerzas Armadas rusas desactivan artefactos explosivos en Alioshki
Zapadores de las Fuerzas Armadas rusas desactivan artefactos explosivos en Alioshki
Sputnik Mundo
Zapadores del grupo de tropas rusas Dniéper están desactivando artefactos explosivos y municiones sin detonar en los caminos adyacentes a la localidad de... 29.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-29T12:17+0000
2026-10-29T12:18+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1d/1175660767_0:0:1790:1008_1920x0_80_0_0_5897068cdffb7d3c90eadbda71b21e4f.jpg
También dijo que la mayor parte de los artefactos explosivos y municiones son de fabricación occidental y se "dispersan" o se instalan con la ayuda de los drones del Ejército ucraniano."Los zapadores comentan, asimismo, que las municiones sin detonar representan el mayor peligro para la población porque pueden explotar en cualquier momento por un impacto mecánico mínimo", refirió el organismo castrense ruso.Alioshki se encuentra en el margen izquierdo del río Dniéper, frente a la capital regional, Jersón, que permanece bajo control ucraniano. Debido a las acciones de las tropas ucranianas, en Alioshki se complicó la situación humanitaria.Se estableció desde la madrugada del 27 de octubre un alto el fuego en Alioshki. La tregua, que se extenderá hasta el 1 de noviembre, se alcanzó mediante la mediación de la primera dama estadounidense, Melania Trump.
https://noticiaslatam.lat/20261029/la-operacion-humanitaria-en-la-ciudad-de-alioshki-ha-comenzado-confirma-el-kremlin-1175658807.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1d/1175660767_284:0:1672:1041_1920x0_80_0_0_483f8bb2bb8fd44cf8170d050be8b245.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa

Zapadores de las Fuerzas Armadas rusas desactivan artefactos explosivos en Alioshki

12:17 GMT 29.10.2026 (actualizado: 12:18 GMT 29.10.2026)
© Sputnik / El Ministerio de Defensa de Rusia / Acceder al contenido multimediaZapadores de las Fuerzas Armadas rusas desactivan artefactos explosivos en Alioshki
Zapadores de las Fuerzas Armadas rusas desactivan artefactos explosivos en Alioshki - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
© Sputnik / El Ministerio de Defensa de Rusia
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Zapadores del grupo de tropas rusas Dniéper están desactivando artefactos explosivos y municiones sin detonar en los caminos adyacentes a la localidad de Alioshki, en la región rusa de Jersón, comunicó el Ministerio de Defensa.

"Los tramos de los caminos adyacentes a Alioshki se están limpiando de artefactos explosivos y municiones sin detonar para poder traer ayuda humanitaria y organizar la evacuación de los civiles", señaló el comunicado.

También dijo que la mayor parte de los artefactos explosivos y municiones son de fabricación occidental y se "dispersan" o se instalan con la ayuda de los drones del Ejército ucraniano.
"Los zapadores comentan, asimismo, que las municiones sin detonar representan el mayor peligro para la población porque pueden explotar en cualquier momento por un impacto mecánico mínimo", refirió el organismo castrense ruso.
El Kremlin de Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
Internacional
La operación humanitaria en la ciudad de Alioshki ha comenzado, confirma el Kremlin
10:05 GMT
Alioshki se encuentra en el margen izquierdo del río Dniéper, frente a la capital regional, Jersón, que permanece bajo control ucraniano. Debido a las acciones de las tropas ucranianas, en Alioshki se complicó la situación humanitaria.
Se estableció desde la madrugada del 27 de octubre un alto el fuego en Alioshki. La tregua, que se extenderá hasta el 1 de noviembre, se alcanzó mediante la mediación de la primera dama estadounidense, Melania Trump.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала