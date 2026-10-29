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Washington impulsaría coalición militar A3C para "imponer una doctrina" en América Latina

Washington impulsaría coalición militar A3C para "imponer una doctrina" en América Latina

Sputnik Mundo

El Comando Sur de EEUU puso en marcha la Coalición de las Américas contra los Cárteles, con la que busca comprometer a las Fuerzas Armadas del continente en... 29.10.2026, Sputnik Mundo

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Con un encuentro en República Dominicana en el que participaron representantes de los ministerios de Defensa y Seguridad de 19 países de las Américas, EEUU puso en marcha la denominada Coalición de las Américas contra los Cárteles —denominada con la sigla A3C—, una iniciativa de seguridad regional que corre en paralelo al Escudo de las Américas y que pretende involucrar a las Fuerzas Armadas del continente en el combate al crimen organizado en la región.Encabezado por el presidente dominicano, Luis Abinader, y el comandante del Comando Sur de EEUU, Francis Donovan, el encuentro apuntó a comenzar a delinear un "plan operacional" que enmarque las acciones de las Fuerzas Armadas de EEUU y los demás países participantes, con el "combate al narcoterrorismo" como objetivo central.En declaraciones divulgadas por el Ministerio de Defensa dominicano, Donovan destacó la utilidad de la A3C para lograr la operación de las fuerzas de seguridad contra las organizaciones más allá de las fronteras. "Nos trazamos objetivos alcanzables y agresivos de los cuales nos tenemos que responsabilizar como líderes para avanzar en la A3C. Es la mejor manera para que nuestros países puedan acabar con la amenaza narcoterrorista", comentó.El militar estadounidense adelantó además que la A3C trabajará en sintonía con la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, un cuerpo del Comando Sur creado en 2026 para realizar acciones en territorio de América Latina y el Caribe, entre ellos la interceptación de lanchas sospechadas de pertenecer a organizaciones criminales.La importancia de una Latinoamérica unida más allá de EEUUEn diálogo con Sputnik, el analista peruano en materia de seguridad, Pedro Yaranga, consideró que "desde hace años el crimen organizado trasnacional no afecta solo a un determinado país, sino que es generalizado".El especialista valoró que esta iniciativa integre particularmente a las Fuerzas Armadas y también fuerzas especiales de la Policía de los países integrantes, aunque remarcó la importancia de que también se involucre a los ministerios públicos y poderes judiciales.También consultado por Sputnik, el experto colombiano en seguridad Hugo Acero enfatizó la necesidad de que los países latinoamericanos establezcan "alianzas estatales trasnacionales" para combatir al crimen organizado, poniendo el foco fundamentalmente en los controles fronterizos.¿Carta libre para operaciones de Washington?La coalición A3C promovida por EEUU podría traer consigo riesgos operacionales. Para Yaranga, habilitar una mayor participación de militares en los territorios también podría entrar en conflicto con "la presunción de inocencia", en el caso de que se realicen operaciones contra objetivos sin tener plena convicción de su participación en crímenes.Yaranga mencionó el ejemplo de un caso ocurrido en 2001, cuando la Fuerza Aérea de Perú derribó un avión Cessna que transportaba a una familia de misioneros cristianos estadounidenses que ingresaron a cielos peruanos desde Brasil. Un error de comunicación entre la Fuerza Aérea de Perú y un avión de vigilancia de la CIA, que guiaba al vuelo de los misioneros, terminó precipitando el ataque, tras el que murió una de las ocupantes.También consultado por Sputnik, el politólogo colombiano y experto en temas de Defensa, Christian Arias Barona, recordó un caso reciente: el de 32 pescadores ecuatorianos que terminaron sobreseídos en octubre de 2026 por la Justicia luego de que no pudiera probarse ninguna vinculación con el narcotráfico. A pesar de eso, habían sido detenidos en septiembre por militares estadounidenses que los interceptaron en altamar y hundieron sus embarcaciones.Para Arias Barona, este tipo de operaciones que EEUU ha realizado a través del Comando Sur, con el "narcoterrorismo" como objetivo "han tenido mucha opacidad y mucho de arbitrariedad", encontrando la complicidad de fuerzas armadas locales, como en el caso de Ecuador, y trasgrediendo incluso normas nacionales.Arias Barona consideró que, con iniciativas como esta Coalición contra los Cárteles, EEUU busca "saltarse" las instancias de aprobación parlamentaria para el ingreso de tropas estadounidenses a los países latinoamericanos, consiguiendo que estas operaciones pasen a ser cuestiones de "diálogo entre los poderes ejecutivos".La apelación frecuente a la figura del "narcoterrorismo" que acompaña estas iniciativas también apunta, según el analista, a aprovechar ciertas discrecionalidades que la propia institucionalidad estadounidense permite para estos casos.¿EEUU impone su doctrina?Para el experto colombiano, tanto la A3C como el Escudo de las Américas reducen la capacidad de los países latinoamericanos de establecer sus propias estrategias de seguridad.Así las cosas, planteó el experto, Washington termina "imponiendo una doctrina y una postura ante las supuestas amenazas", promoviendo la militarización de la respuesta y haciendo que en los países latinoamericanos "se vea como el gran hallazgo permitir que los estadounidenses hagan ejercicios combinados en nuestros territorios".

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