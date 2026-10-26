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Washington extiende sus garras militares en América Latina
Washington extiende sus garras militares en América Latina
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El Ministerio de Defensa colombiano detalló que más de 300 militares estadounidenses comenzarán a llegar a este país sudamericano el 27 de octubre para... 26.10.2026, Sputnik Mundo
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Según la información oficial, los ejercicios darán inicio el 2 de noviembre y se prolongarán hasta el 11 de noviembre, con el supuesto objetivo de combatir el trasiego de drogas, la minería ilegal y el uso de drones cargados con explosivos, presuntamente cada vez más utilizados por las agrupaciones ilegales en Colombia.Los entrenamientos se realizarán en el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en el céntrico departamento de Cundinamarca, según las autoridades colombianas. Desde la llegada al poder del presidente Abelardo de la Espriella, la política exterior de Colombia dio un giro de 360 grados, pues la actual Administración ve a Donald Trump como un aliado regional en el combate al narcotráfico.
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Washington extiende sus garras militares en América Latina

23:24 GMT 26.10.2026
© Foto : Imagen generada con IA (Grok)EEUU y su política injerencista en América Latina
EEUU y su política injerencista en América Latina - Sputnik Mundo, 1920, 26.10.2026
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El Ministerio de Defensa colombiano detalló que más de 300 militares estadounidenses comenzarán a llegar a este país sudamericano el 27 de octubre para realizar entrenamientos conjuntos contra el narcotráfico y otros delitos.
Según la información oficial, los ejercicios darán inicio el 2 de noviembre y se prolongarán hasta el 11 de noviembre, con el supuesto objetivo de combatir el trasiego de drogas, la minería ilegal y el uso de drones cargados con explosivos, presuntamente cada vez más utilizados por las agrupaciones ilegales en Colombia.
"El entrenamiento está diseñado para contrarrestar las amenazas regionales, desarrollar la capacidad de nuestro socio y aumentar su tiempo de reacción", dijo el Comando Sur de EEUU sobre el despliegue, que se realizará en mar y tierra.
Los entrenamientos se realizarán en el Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en el céntrico departamento de Cundinamarca, según las autoridades colombianas.
Desde la llegada al poder del presidente Abelardo de la Espriella, la política exterior de Colombia dio un giro de 360 grados, pues la actual Administración ve a Donald Trump como un aliado regional en el combate al narcotráfico.
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