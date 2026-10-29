Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20261029/la-comisionada-de-ddhh-de-rusia-anuncia-un-viaje-con-periodistas-a-la-ciudad-de-alioshki-1175656075.html
La comisionada de DDHH de Rusia anuncia un viaje con periodistas a la ciudad de Alioshki
La comisionada de DDHH de Rusia anuncia un viaje con periodistas a la ciudad de Alioshki
Sputnik Mundo
La comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantrátova, comunicó que viajará a la ciudad de Aleshki, en la provincia de Jersón, acompañada por un grupo... 29.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-29T07:32+0000
2026-10-29T07:32+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
yana lantrátova
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1d/1175655915_0:131:3158:1907_1920x0_80_0_0_ebc3262ff8ff0e7507113e848fbca3ff.jpg
Las fuerzas rusas y ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre un alto el fuego en Alioshki, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones de combate que, junto al minado de accesos, impedían el suministro básico y la evacuación de civiles, generando una grave crisis humanitaria. La tregua, que se extenderá hasta el 1 de noviembre, se alcanzó mediante la mediación de la primera dama estadounidense, Melania Trump.Lantrátova indicó que la prioridad de la misión humanitaria será prestar asistencia a los residentes de Alioshki.Hasta el momento, subrayó, no se produjeron incidentes armados en la zona y las fuerzas rusas están retirando las minas ucranianas de las carreteras.En este contexto, los medios informaron que la delegación rusa que participa en la misión humanitaria en Alioshki llegó al aeropuerto de Gómel, punto de partida en la ruta de esta operación.Según los informes, Bielorrusia se unió a la misión humanitaria al propiciar las condiciones para los primeros contactos entre los delegados de Moscú y Kiev, prestando apoyo integral y actuando como garante del proceso.
https://noticiaslatam.lat/20261023/rusia-anuncia-un-regimen-de-silencio-en-la-direccion-de-jerson-con-motivo-de-la-operacion-1175569132.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/1d/1175655915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f69abda85a9db29db5bc1138ff6954a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, yana lantrátova
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, yana lantrátova

La comisionada de DDHH de Rusia anuncia un viaje con periodistas a la ciudad de Alioshki

07:32 GMT 29.10.2026
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Acceder al contenido multimediaLa comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantrátova
La comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantrátova - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
La comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantrátova, comunicó que viajará a la ciudad de Aleshki, en la provincia de Jersón, acompañada por un grupo de periodistas de Estados Unidos y otros países.

"Un grupo de periodistas vuela con nosotros. Son periodistas principalmente de Estados Unidos (...), así como de otros países", precisó Lantrátova a los medios locales.

Las fuerzas rusas y ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre un alto el fuego en Alioshki, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones de combate que, junto al minado de accesos, impedían el suministro básico y la evacuación de civiles, generando una grave crisis humanitaria. La tregua, que se extenderá hasta el 1 de noviembre, se alcanzó mediante la mediación de la primera dama estadounidense, Melania Trump.
Soldados rusos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 23.10.2026
Defensa
Rusia anuncia un régimen de silencio en la dirección de Jersón con motivo de la operación humanitaria en Alioshki
23 de octubre, 16:11 GMT
Lantrátova indicó que la prioridad de la misión humanitaria será prestar asistencia a los residentes de Alioshki.
Hasta el momento, subrayó, no se produjeron incidentes armados en la zona y las fuerzas rusas están retirando las minas ucranianas de las carreteras.

"El alto el fuego se cumple totalmente; no ha habido incidentes en este periodo. Nuestros militares realizan los trabajos necesarios para desminar las carreteras", puntualizó.

En este contexto, los medios informaron que la delegación rusa que participa en la misión humanitaria en Alioshki llegó al aeropuerto de Gómel, punto de partida en la ruta de esta operación.
Según los informes, Bielorrusia se unió a la misión humanitaria al propiciar las condiciones para los primeros contactos entre los delegados de Moscú y Kiev, prestando apoyo integral y actuando como garante del proceso.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала