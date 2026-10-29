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La comisionada de DDHH de Rusia anuncia un viaje con periodistas a la ciudad de Alioshki
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La comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantrátova, comunicó que viajará a la ciudad de Aleshki, en la provincia de Jersón, acompañada por un grupo... 29.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-29T07:32+0000
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Las fuerzas rusas y ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre un alto el fuego en Alioshki, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones de combate que, junto al minado de accesos, impedían el suministro básico y la evacuación de civiles, generando una grave crisis humanitaria. La tregua, que se extenderá hasta el 1 de noviembre, se alcanzó mediante la mediación de la primera dama estadounidense, Melania Trump.Lantrátova indicó que la prioridad de la misión humanitaria será prestar asistencia a los residentes de Alioshki.Hasta el momento, subrayó, no se produjeron incidentes armados en la zona y las fuerzas rusas están retirando las minas ucranianas de las carreteras.En este contexto, los medios informaron que la delegación rusa que participa en la misión humanitaria en Alioshki llegó al aeropuerto de Gómel, punto de partida en la ruta de esta operación.Según los informes, Bielorrusia se unió a la misión humanitaria al propiciar las condiciones para los primeros contactos entre los delegados de Moscú y Kiev, prestando apoyo integral y actuando como garante del proceso.
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La comisionada de DDHH de Rusia anuncia un viaje con periodistas a la ciudad de Alioshki
La comisionada de Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantrátova, comunicó que viajará a la ciudad de Aleshki, en la provincia de Jersón, acompañada por un grupo de periodistas de Estados Unidos y otros países.
"Un grupo de periodistas vuela con nosotros. Son periodistas principalmente de Estados Unidos (...), así como de otros países", precisó Lantrátova a los medios locales.
Las fuerzas rusas y ucranianas establecieron desde la madrugada del 27 de octubre un alto el fuego en Alioshki
, una ciudad que Kiev atacaba constantemente con artillería y drones de combate que, junto al minado de accesos, impedían el suministro básico y la evacuación de civiles, generando una grave crisis humanitaria. La tregua, que se extenderá hasta el 1 de noviembre, se alcanzó mediante la mediación de la primera dama estadounidense, Melania Trump.
Lantrátova indicó que la prioridad de la misión humanitaria será prestar asistencia a los residentes de Alioshki.
Hasta el momento, subrayó, no se produjeron incidentes armados en la zona y las fuerzas rusas están retirando las minas ucranianas de las carreteras.
"El alto el fuego se cumple totalmente; no ha habido incidentes en este periodo. Nuestros militares realizan los trabajos necesarios para desminar las carreteras", puntualizó.
En este contexto, los medios informaron que la delegación rusa que participa en la misión humanitaria en Alioshki llegó al aeropuerto de Gómel, punto de partida en la ruta de esta operación.
Según los informes, Bielorrusia se unió a la misión humanitaria al propiciar las condiciones para los primeros contactos entre los delegados de Moscú y Kiev, prestando apoyo integral y actuando como garante del proceso.
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