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EN VIVO: Putin y los líderes africanos abren la sesión plenaria de la Cumbre Rusia-África

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La III cumbre Rusia-África
La III cumbre Rusia-África se celebrará los días 28 y 29 de octubre en la capital rusa, Moscú. El evento tiene como objetivo fortalecer la cooperación integral y equitativa entre Rusia y los países africanos en todos los ámbitos: política, seguridad, economía, ciencia y tecnología.
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Rusia y África son "aliados naturales" en la construcción de la multipolaridad, destaca Putin en la Cumbre Rusia-África
Rusia y África son "aliados naturales" en la construcción de la multipolaridad, destaca Putin en la Cumbre Rusia-África
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Rusia y África son aliados naturales en la construcción de un orden mundial multipolar y democrático, basado en el respeto de las normas del derecho... 29.10.2026, Sputnik Mundo
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Sputnik te invita a seguir la transmisión en directo para mantenerte al tanto del evento."Es importante que Rusia y África estén unidas por lazos de amistad verdaderamente sólidos y una estrecha asociación. Somos aliados naturales en la construcción de un orden mundial multipolar y auténticamente democrático, libre de imposiciones y dobles raseros, basado en el respeto de las normas del derecho internacional y de los principios fundamentales de la Carta de la ONU, considerados en toda su integridad e interrelación", señaló Putin.Asimismo, Moscú defiende la necesidad de una representación más justa de África en el Consejo de Seguridad de la ONU, añadió."Nuestro país se esfuerza por contribuir al máximo a reforzar el papel de África en los principales foros multilaterales, defendiendo la necesidad de una representación más justa de los africanos en el sistema mundial de toma de decisiones, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU y las instituciones financieras internacionales", declaró.De este modo, el Estado euroasiático sigue interesado en que África defienda su soberanía y fortalezca su economía y su ámbito social, afirmó Vladímir Putin.De acuerdo con el dirigente ruso, Rusia siempre ha estado al lado de los pueblos africanos y los ha apoyado en su lucha contra la opresión colonial. Asimismo, ha respaldado de manera amplia y desinteresada a los Estados del continente y su aspiración a la libertad, la verdadera independencia, el desarrollo soberano y la elección de sus propios modelos de organización política y socioeconómica.El mandatario indicó que África, por su parte, aspira sinceramente a desarrollar la cooperación con Rusia.Ámbito económicoEn cuanto a la cooperación económica y empresarial, las compañías rusas operan en África en condiciones de igualdad, en lugar de extraer recursos siguiendo prácticas coloniales, declaró el presidente Putin."Nuestros empresarios siempre abordan la cooperación con sus socios africanos con honestidad, respeto y responsabilidad. Hacen negocios en condiciones de igualdad, sin extraer beneficios al estilo de las antiguas potencias coloniales, sino que, por el contrario, invierten y destinan los ingresos obtenidos al desarrollo de las economías de sus países", destacó.Desde 2023, año en que se celebró la II Cumbre Rusia-África, el comercio entre ambas partes ha aumentado una vez y media, hasta alcanzar los 27.000 millones de dólares, detalló el mandatario.Asimismo, la proporción del rublo en las operaciones comerciales entre Rusia y África ya alcanza hasta el 85%, declaró el presidente.Este 29 de octubre, se lleva a cabo el segundo día de la III Cumbre Rusia-África y el foro económico y humanitario. El mandatario ruso, Vladímir Putin, aborda el estado actual de las relaciones internacionales y la formación de un nuevo orden mundial basado en la multipolaridad y la igualdad de todos los Estados independientes.Junto a Putin, en la sesión plenaria intervienen el presidente de Burundi y presidente en ejercicio de la Unión Africana, Évariste Ndayishimiye, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmud Ali Yusuf, así como los jefes de Estado y de Gobierno de los países del continente africano.
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https://noticiaslatam.lat/20261028/imposible-bloquear-este-tipo-de-operaciones-rusia-presenta-a-africa-soluciones-para-los-pagos-1175647184.html
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Rusia y África son "aliados naturales" en la construcción de la multipolaridad, destaca Putin en la Cumbre Rusia-África

08:26 GMT 29.10.2026 (actualizado: 09:51 GMT 29.10.2026)
© Foto : Agencia de fotografía oficial de la cumbre Rusia-África / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente de Rusia, durante la Cumbre Rusia-África en Moscú, el 29 de octubre
Vladímir Putin, presidente de Rusia, durante la Cumbre Rusia-África en Moscú, el 29 de octubre - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
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Rusia y África son aliados naturales en la construcción de un orden mundial multipolar y democrático, basado en el respeto de las normas del derecho internacional, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la segunda jornada de la cumbre Rusia-África.
Sputnik te invita a seguir la transmisión en directo para mantenerte al tanto del evento.
"Es importante que Rusia y África estén unidas por lazos de amistad verdaderamente sólidos y una estrecha asociación. Somos aliados naturales en la construcción de un orden mundial multipolar y auténticamente democrático, libre de imposiciones y dobles raseros, basado en el respeto de las normas del derecho internacional y de los principios fundamentales de la Carta de la ONU, considerados en toda su integridad e interrelación", señaló Putin.
Asimismo, Moscú defiende la necesidad de una representación más justa de África en el Consejo de Seguridad de la ONU, añadió.
"Nuestro país se esfuerza por contribuir al máximo a reforzar el papel de África en los principales foros multilaterales, defendiendo la necesidad de una representación más justa de los africanos en el sistema mundial de toma de decisiones, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU y las instituciones financieras internacionales", declaró.
De este modo, el Estado euroasiático sigue interesado en que África defienda su soberanía y fortalezca su economía y su ámbito social, afirmó Vladímir Putin.

"Rusia siempre ha estado y sigue estando interesada en que los países africanos defiendan su soberanía, prosperen con confianza y fortalezcan sus economías y su ámbito social", declaró.

Vladímir Putin, el presidente ruso - Sputnik Mundo
Vladímir Putin
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De acuerdo con el dirigente ruso, Rusia siempre ha estado al lado de los pueblos africanos y los ha apoyado en su lucha contra la opresión colonial. Asimismo, ha respaldado de manera amplia y desinteresada a los Estados del continente y su aspiración a la libertad, la verdadera independencia, el desarrollo soberano y la elección de sus propios modelos de organización política y socioeconómica.
La tercera cumbre Rusia-África en Moscú, Rusia, el 27 de octubre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 27.10.2026
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El mandatario indicó que África, por su parte, aspira sinceramente a desarrollar la cooperación con Rusia.
"En esta sala están presentes representantes de prácticamente todos los países del continente africano, así como dirigentes de las principales organizaciones regionales de integración. Estoy convencido de que esto demuestra claramente el sincero deseo de África de estrechar y seguir impulsando la cooperación con Rusia", apuntó.
Vladímir Putin, el presidente ruso - Sputnik Mundo
Vladímir Putin
Presidente de Rusia

Ámbito económico

En cuanto a la cooperación económica y empresarial, las compañías rusas operan en África en condiciones de igualdad, en lugar de extraer recursos siguiendo prácticas coloniales, declaró el presidente Putin.
"Nuestros empresarios siempre abordan la cooperación con sus socios africanos con honestidad, respeto y responsabilidad. Hacen negocios en condiciones de igualdad, sin extraer beneficios al estilo de las antiguas potencias coloniales, sino que, por el contrario, invierten y destinan los ingresos obtenidos al desarrollo de las economías de sus países", destacó.
Desde 2023, año en que se celebró la II Cumbre Rusia-África, el comercio entre ambas partes ha aumentado una vez y media, hasta alcanzar los 27.000 millones de dólares, detalló el mandatario.
"La tendencia es positiva, pero el verdadero potencial de nuestra cooperación es, sin duda, mucho mayor", enfatizó.
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Vladímir Putin
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Imposible bloquear este tipo de operaciones: Rusia presenta a África soluciones para los pagos transfronterizos - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2026
La III cumbre Rusia-África
"Imposible bloquear este tipo de operaciones": Rusia presenta a África soluciones para los pagos transfronterizos
ayer, 18:22 GMT
Asimismo, la proporción del rublo en las operaciones comerciales entre Rusia y África ya alcanza hasta el 85%, declaró el presidente.
"Esto permite proteger nuestros intercambios económicos de las influencias externas", explicó.
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Vladímir Putin
Presidente de Rusia
Este 29 de octubre, se lleva a cabo el segundo día de la III Cumbre Rusia-África y el foro económico y humanitario. El mandatario ruso, Vladímir Putin, aborda el estado actual de las relaciones internacionales y la formación de un nuevo orden mundial basado en la multipolaridad y la igualdad de todos los Estados independientes.
Junto a Putin, en la sesión plenaria intervienen el presidente de Burundi y presidente en ejercicio de la Unión Africana, Évariste Ndayishimiye, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmud Ali Yusuf, así como los jefes de Estado y de Gobierno de los países del continente africano.
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