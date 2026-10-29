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Rusia y África son "aliados naturales" en la construcción de la multipolaridad, destaca Putin en la Cumbre Rusia-África

Rusia y África son "aliados naturales" en la construcción de la multipolaridad, destaca Putin en la Cumbre Rusia-África

Sputnik Mundo

Rusia y África son aliados naturales en la construcción de un orden mundial multipolar y democrático, basado en el respeto de las normas del derecho... 29.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-29T08:26+0000

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Sputnik te invita a seguir la transmisión en directo para mantenerte al tanto del evento."Es importante que Rusia y África estén unidas por lazos de amistad verdaderamente sólidos y una estrecha asociación. Somos aliados naturales en la construcción de un orden mundial multipolar y auténticamente democrático, libre de imposiciones y dobles raseros, basado en el respeto de las normas del derecho internacional y de los principios fundamentales de la Carta de la ONU, considerados en toda su integridad e interrelación", señaló Putin.Asimismo, Moscú defiende la necesidad de una representación más justa de África en el Consejo de Seguridad de la ONU, añadió."Nuestro país se esfuerza por contribuir al máximo a reforzar el papel de África en los principales foros multilaterales, defendiendo la necesidad de una representación más justa de los africanos en el sistema mundial de toma de decisiones, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU y las instituciones financieras internacionales", declaró.De este modo, el Estado euroasiático sigue interesado en que África defienda su soberanía y fortalezca su economía y su ámbito social, afirmó Vladímir Putin.De acuerdo con el dirigente ruso, Rusia siempre ha estado al lado de los pueblos africanos y los ha apoyado en su lucha contra la opresión colonial. Asimismo, ha respaldado de manera amplia y desinteresada a los Estados del continente y su aspiración a la libertad, la verdadera independencia, el desarrollo soberano y la elección de sus propios modelos de organización política y socioeconómica.El mandatario indicó que África, por su parte, aspira sinceramente a desarrollar la cooperación con Rusia.Ámbito económicoEn cuanto a la cooperación económica y empresarial, las compañías rusas operan en África en condiciones de igualdad, en lugar de extraer recursos siguiendo prácticas coloniales, declaró el presidente Putin."Nuestros empresarios siempre abordan la cooperación con sus socios africanos con honestidad, respeto y responsabilidad. Hacen negocios en condiciones de igualdad, sin extraer beneficios al estilo de las antiguas potencias coloniales, sino que, por el contrario, invierten y destinan los ingresos obtenidos al desarrollo de las economías de sus países", destacó.Desde 2023, año en que se celebró la II Cumbre Rusia-África, el comercio entre ambas partes ha aumentado una vez y media, hasta alcanzar los 27.000 millones de dólares, detalló el mandatario.Asimismo, la proporción del rublo en las operaciones comerciales entre Rusia y África ya alcanza hasta el 85%, declaró el presidente.Este 29 de octubre, se lleva a cabo el segundo día de la III Cumbre Rusia-África y el foro económico y humanitario. El mandatario ruso, Vladímir Putin, aborda el estado actual de las relaciones internacionales y la formación de un nuevo orden mundial basado en la multipolaridad y la igualdad de todos los Estados independientes.Junto a Putin, en la sesión plenaria intervienen el presidente de Burundi y presidente en ejercicio de la Unión Africana, Évariste Ndayishimiye, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmud Ali Yusuf, así como los jefes de Estado y de Gobierno de los países del continente africano.

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