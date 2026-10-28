"Hay mucho petróleo para nosotros. [Venezuela] se convertirá en un país próspero", dijo durante un evento público en Texas, con motivo de las campañas republicanas previas a las elecciones intermedias del 3 de noviembre.El 3 de enero de 2026, el presidente venezolano Nicolás Maduro fue secuestrado junto con su esposa Cilia Flores por las fuerzas estadounidenses en Caracas. Semanas después, Delcy Rodríguez quedó como presidenta encargada de la nación bolivariana. Y, finalmente, en agosto pasado, Trump anunció que Washington había logrado tener el control de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, en lo que calificó como "el mayor acuerdo petrolífero de la historia mundial".
El mandatario Donald Trump elogió la riqueza petrolera del país sudamericano y sugirió que, tal vez, en poco tiempo, éste podría convertirse en parte del territorio estadounidense.
"Hay mucho petróleo para nosotros. [Venezuela] se convertirá en un país próspero", dijo durante un evento público en Texas, con motivo de las campañas republicanas previas a las elecciones intermedias del 3 de noviembre.
El 3 de enero de 2026, el presidente venezolano Nicolás Maduro fue secuestrado junto con su esposa Cilia Flores por las fuerzas estadounidenses en Caracas.
Semanas después, Delcy Rodríguez quedó como presidenta encargada de la nación bolivariana. Y, finalmente, en agosto pasado, Trump anunció que Washington había logrado tener el control de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, en lo que calificó como "el mayor acuerdo petrolífero de la historia mundial".
🇺🇸🇻🇪 Trump afirma que pronto Venezuela podría convertirse en "el estado 51 de EEUU"
🛢 El mandatario Donald Trump elogió la riqueza petrolera del país sudamericano y sugirió que, tal vez, en poco tiempo, éste podría convertirse en parte del territorio estadounidense.
🗣 "Hay mucho petróleo para nosotros. [Venezuela] se convertirá en un país próspero", dijo durante un evento público en Texas, con motivo de las campañas republicanas previas a las elecciones intermedias del 3 de noviembre.
📆 El 3 de enero de 2026, el presidente venezolano Nicolás Maduro fue secuestrado junto con su esposa Cilia Flores por las fuerzas estadounidenses en Caracas. Semanas después, Delcy Rodríguez quedó como presidenta encargada de la nación bolivariana. Y, finalmente, en agosto pasado, Trump anunció que Washington había logrado tener el control de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, en lo que calificó como "el mayor acuerdo petrolífero de la historia mundial".