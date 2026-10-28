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Las presiones occidentales no cambiarán el rumbo de Rusia hacia África y los BRICS, destaca un alto cargo ruso
Las presiones occidentales no cambiarán el rumbo de Rusia hacia África y los BRICS, destaca un alto cargo ruso
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Rusia presta apoyo al sector agrícola de África sin imponer condiciones políticas ni recurrir al chantaje, a diferencia de las prácticas occidentales, declaró... 28.10.2026, Sputnik Mundo
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"Seguiremos cooperando en todos los ámbitos: tanto con los africanos como con los miembros de los BRICS y, en el amplio espacio euroasiático, con nuestros vecinos", declaró el diplomático a los periodistas.En este contexto, subrayó que Rusia considera prioritaria la creación de una alianza agroindustrial con los países africanos.Asimismo, destacó que los países africanos consideran la asistencia humanitaria rusa como "una muestra de la fiabilidad" de Moscú y de su disposición a apoyarlos en tiempos difíciles de forma desinteresada.Según el viceministro, Rusia entrega sus productos agrícolas y alimentos a Níger, Somalia y la República Centroafricana.Riabkov recordó que Rusia también ha avanzado hacia la autosuficiencia alimentaria y que, en 2020, se convirtió en exportador neto de alimentos por primera vez en 30 años."Hemos acumulado, por supuesto, los conocimientos y la experiencia necesarios en este ámbito. Estamos dispuestos a compartirlos con nuestros amigos africanos", afirmó.En el ámbito logístico, Riabkov anunció que Rusia mantiene conversaciones sobre la creación de un centro portuario de transporte y logística en la costa oriental de África.En 2023, el presidente ruso, Vladímir Putin, ya planteó la posibilidad de abrir un centro logístico ruso en uno de los puertos de la costa oriental de África para conectar el corredor de transporte Norte-Sur con el continente africano.Las relaciones entre Rusia y EEUU y el proceso de paz en UcraniaRusia se opondrá a los intentos de países europeos de obstaculizar las negociaciones respaldadas por EEUU para resolver la crisis ucraniana, subrayó Riábkov.Agregó que en actualidad, Rusia se encuentra en "fase de preparación" para los encuentros previstos en Abu Dabi para inicios de noviembre.En este contexto, aseveró que Moscú espera que un diálogo estrecho con la Administración Trump permita resolver las causas fundamentales del conflicto en Ucrania.En cuanto a las relaciones bilaterales, el país euroasiático no se hace ilusiones de que las elecciones al Congreso de EEUU vayan a provocar un cambio radical en la postura de Washington.La tercera cumbre Rusia-África y el foro económico y humanitario se celebrarán los días 28 y 29 de octubre en Moscú. Spuntik, agencia que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio mediático de ambos eventos.
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la iii cumbre rusia-áfrica, occidente, brics, serguéi riabkov, 📈 mercados y finanzas
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Las presiones occidentales no cambiarán el rumbo de Rusia hacia África y los BRICS, destaca un alto cargo ruso
09:05 GMT 28.10.2026 (actualizado: 09:10 GMT 28.10.2026)
Rusia presta apoyo al sector agrícola de África sin imponer condiciones políticas ni recurrir al chantaje, a diferencia de las prácticas occidentales, declaró el viceministro de Asintos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, al margen del Foro Económico y Humanitario Rusia-África.
"Seguiremos cooperando en todos los ámbitos: tanto con los africanos como con los miembros de los BRICS y, en el amplio espacio euroasiático, con nuestros vecinos", declaró el diplomático a los periodistas.
En este contexto, subrayó que Rusia considera prioritaria la creación de una alianza agroindustrial con los países africanos.
"Mientras Occidente convirtió los alimentos y los fertilizantes en herramientas de chantaje geopolítico y geoeconómico, Rusia no impone condiciones políticas en el marco de la cooperación sectorial. (...) La alianza agroindustrial entre Rusia y África se convertirá en un eslabón importante de la nueva arquitectura global", comentó el alto funcionario.
Asimismo, destacó que los países africanos consideran la asistencia humanitaria rusa como "una muestra de la fiabilidad" de Moscú y de su disposición a apoyarlos en tiempos difíciles de forma desinteresada.
Según el viceministro, Rusia entrega sus productos agrícolas y alimentos a Níger, Somalia y la República Centroafricana.
"Partimos de la premisa de que África, por supuesto, está perfectamente capacitada para abastecerse de alimentos a largo plazo. En este contexto, resulta prioritario que los países africanos alcancen la soberanía alimentaria, es decir, que reduzcan su dependencia de los suministros externos mediante el aumento de la productividad agrícola, la creación de reservas y la producción local de productos finales", aclaró.
Riabkov recordó que Rusia también ha avanzado hacia la autosuficiencia alimentaria y que, en 2020, se convirtió en exportador neto de alimentos por primera vez en 30 años.
"Hemos acumulado, por supuesto, los conocimientos y la experiencia necesarios en este ámbito. Estamos dispuestos a compartirlos con nuestros amigos africanos", afirmó.
En el ámbito logístico, Riabkov anunció que Rusia mantiene conversaciones sobre la creación de un centro portuario de transporte y logística en la costa oriental de África.
"En concreto, estamos abordando, entre otras cuestiones, la posibilidad de establecer un centro portuario ruso de transporte y logística en la costa oriental de África, como parte del corredor internacional de transporte Norte-Sur", recalcó.
En 2023, el presidente ruso, Vladímir Putin, ya planteó la posibilidad de abrir un centro logístico ruso en uno de los puertos de la costa oriental de África para conectar el corredor de transporte Norte-Sur con el continente africano.
Las relaciones entre Rusia y EEUU y el proceso de paz en Ucrania
Rusia se opondrá a los intentos de países europeos de obstaculizar las negociaciones respaldadas por EEUU para resolver la crisis ucraniana, subrayó Riábkov.
"La experiencia de las reuniones anteriores demuestra, en general, una oposición bastante enérgica por parte del llamado 'partido de la guerra' —representado principalmente en las principales capitales europeas— a los enfoques razonables que promueve la Administración Trump. Y esto crea falsas ilusiones en Kiev, lo que conduce a un prolongamiento del conflicto. Ya lo hemos visto en el pasado", aclaró.
Agregó que en actualidad, Rusia se encuentra en "fase de preparación" para los encuentros previstos en Abu Dabi para inicios de noviembre.
En este contexto, aseveró que Moscú espera que un diálogo estrecho con la Administración Trump permita resolver las causas fundamentales del conflicto en Ucrania.
En cuanto a las relaciones bilaterales, el país euroasiático no se hace ilusiones de que las elecciones al Congreso de EEUU vayan a provocar un cambio radical en la postura de Washington.
"Las elecciones en cualquier país son un importante instrumento para medir la opinión pública. En el caso de EEUU, existe una gran brecha en el enfoque de los asuntos internacionales entre las élites —incluido el Congreso— y las personas alejadas de la política. Quieren la paz, quieren la cooperación, quieren una vida próspera y ven en Rusia, a pesar de toda la propaganda, a un socio potencialmente importante", señaló el diplomático.
La tercera cumbre Rusia-África y el foro económico y humanitario se celebrarán los días 28 y 29 de octubre en Moscú. Spuntik, agencia que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio mediático de ambos eventos.
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