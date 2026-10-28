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Las presiones occidentales no cambiarán el rumbo de Rusia hacia África y los BRICS, destaca un alto cargo ruso

Las presiones occidentales no cambiarán el rumbo de Rusia hacia África y los BRICS, destaca un alto cargo ruso

Sputnik Mundo

Rusia presta apoyo al sector agrícola de África sin imponer condiciones políticas ni recurrir al chantaje, a diferencia de las prácticas occidentales, declaró... 28.10.2026, Sputnik Mundo

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"Seguiremos cooperando en todos los ámbitos: tanto con los africanos como con los miembros de los BRICS y, en el amplio espacio euroasiático, con nuestros vecinos", declaró el diplomático a los periodistas.En este contexto, subrayó que Rusia considera prioritaria la creación de una alianza agroindustrial con los países africanos.Asimismo, destacó que los países africanos consideran la asistencia humanitaria rusa como "una muestra de la fiabilidad" de Moscú y de su disposición a apoyarlos en tiempos difíciles de forma desinteresada.Según el viceministro, Rusia entrega sus productos agrícolas y alimentos a Níger, Somalia y la República Centroafricana.Riabkov recordó que Rusia también ha avanzado hacia la autosuficiencia alimentaria y que, en 2020, se convirtió en exportador neto de alimentos por primera vez en 30 años."Hemos acumulado, por supuesto, los conocimientos y la experiencia necesarios en este ámbito. Estamos dispuestos a compartirlos con nuestros amigos africanos", afirmó.En el ámbito logístico, Riabkov anunció que Rusia mantiene conversaciones sobre la creación de un centro portuario de transporte y logística en la costa oriental de África.En 2023, el presidente ruso, Vladímir Putin, ya planteó la posibilidad de abrir un centro logístico ruso en uno de los puertos de la costa oriental de África para conectar el corredor de transporte Norte-Sur con el continente africano.Las relaciones entre Rusia y EEUU y el proceso de paz en UcraniaRusia se opondrá a los intentos de países europeos de obstaculizar las negociaciones respaldadas por EEUU para resolver la crisis ucraniana, subrayó Riábkov.Agregó que en actualidad, Rusia se encuentra en "fase de preparación" para los encuentros previstos en Abu Dabi para inicios de noviembre.En este contexto, aseveró que Moscú espera que un diálogo estrecho con la Administración Trump permita resolver las causas fundamentales del conflicto en Ucrania.En cuanto a las relaciones bilaterales, el país euroasiático no se hace ilusiones de que las elecciones al Congreso de EEUU vayan a provocar un cambio radical en la postura de Washington.La tercera cumbre Rusia-África y el foro económico y humanitario se celebrarán los días 28 y 29 de octubre en Moscú. Spuntik, agencia que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio mediático de ambos eventos.

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