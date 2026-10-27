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Zajárova denuncia presiones occidentales sobre África para alejarla de Rusia

Zajárova denuncia presiones occidentales sobre África para alejarla de Rusia

Sputnik Mundo

África es una de las prioridades de la política exterior de Rusia, que considera a los países del continente socios en igualdad de condiciones, declaró la... 27.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-27T10:59+0000

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Según la portavoz, a los países africanos les ofrecieron créditos, alimentos y apoyo político a cambio de que pusieran fin a su cooperación con Moscú. Al mismo tiempo, fueron objeto de presiones, chantajes e intimidaciones. Zajárova señaló que resistir estas presiones resultaba especialmente difícil en un contexto en el que numerosos países africanos afrontan dificultades en los sectores de la salud y la educación y necesitan recursos financieros y alimentos.La representante de la diplomacia rusa también advirtió contra los intentos de restablecer un sistema de relaciones internacionales en el que algunos Estados disfruten de privilegios exclusivos mientras se limitan las posibilidades de otros. Según afirmó, estas prácticas se manifiestan en ámbitos como la información, la energía, el uso de los recursos naturales y el complejo militar-industrial.En este contexto, la diplomática recordó que la Unión Soviética perdió 27 millones de personas durante la Gran Guerra Patria, como se denomina en Rusia al frente soviético de la Segunda Guerra Mundial. Según señaló, aquellos sacrificios se hicieron para que las generaciones futuras pudieran intercambiar opiniones libremente y desarrollar su potencial.Por otro lado, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso denunció los intentos de obstaculizar la participación de extranjeros en los eventos de Rusia-África. Según explicó, algunos participantes, incluidos periodistas, fueron disuadidos de viajar a Rusia, intimidados o tentados a asistir a otros eventos.Zajárova agradeció a los representantes de medios africanos y de otros países que viajaron a Rusia su disposición a informar sobre el foro y transmitir a sus audiencias lo que ocurra durante el encuentro. También destacó que Moscú coopera con organizaciones y asociaciones africanas en el marco de la ONU, la Unión Africana y los BRICS.La vocera del país euroasiático declaró que el comercio entre Rusia y los países africanos superó los 27.000 millones de dólares en 2025. En particular, Rusia envió alrededor de 18 millones de toneladas de cereales a África en 2025 y otros 13 millones de toneladas durante los primeros nueve meses de 2026. A su vez, Los suministros rusos de fertilizantes a los países africanos ya superaron los 2,2 millones de toneladas en 2026.

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