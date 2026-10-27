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Zajárova denuncia presiones occidentales sobre África para alejarla de Rusia
Zajárova denuncia presiones occidentales sobre África para alejarla de Rusia
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África es una de las prioridades de la política exterior de Rusia, que considera a los países del continente socios en igualdad de condiciones, declaró la... 27.10.2026, Sputnik Mundo
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Según la portavoz, a los países africanos les ofrecieron créditos, alimentos y apoyo político a cambio de que pusieran fin a su cooperación con Moscú. Al mismo tiempo, fueron objeto de presiones, chantajes e intimidaciones. Zajárova señaló que resistir estas presiones resultaba especialmente difícil en un contexto en el que numerosos países africanos afrontan dificultades en los sectores de la salud y la educación y necesitan recursos financieros y alimentos.La representante de la diplomacia rusa también advirtió contra los intentos de restablecer un sistema de relaciones internacionales en el que algunos Estados disfruten de privilegios exclusivos mientras se limitan las posibilidades de otros. Según afirmó, estas prácticas se manifiestan en ámbitos como la información, la energía, el uso de los recursos naturales y el complejo militar-industrial.En este contexto, la diplomática recordó que la Unión Soviética perdió 27 millones de personas durante la Gran Guerra Patria, como se denomina en Rusia al frente soviético de la Segunda Guerra Mundial. Según señaló, aquellos sacrificios se hicieron para que las generaciones futuras pudieran intercambiar opiniones libremente y desarrollar su potencial.Por otro lado, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso denunció los intentos de obstaculizar la participación de extranjeros en los eventos de Rusia-África. Según explicó, algunos participantes, incluidos periodistas, fueron disuadidos de viajar a Rusia, intimidados o tentados a asistir a otros eventos.Zajárova agradeció a los representantes de medios africanos y de otros países que viajaron a Rusia su disposición a informar sobre el foro y transmitir a sus audiencias lo que ocurra durante el encuentro. También destacó que Moscú coopera con organizaciones y asociaciones africanas en el marco de la ONU, la Unión Africana y los BRICS.La vocera del país euroasiático declaró que el comercio entre Rusia y los países africanos superó los 27.000 millones de dólares en 2025. En particular, Rusia envió alrededor de 18 millones de toneladas de cereales a África en 2025 y otros 13 millones de toneladas durante los primeros nueve meses de 2026. A su vez, Los suministros rusos de fertilizantes a los países africanos ya superaron los 2,2 millones de toneladas en 2026.
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maría zajárova, política, 🌍 áfrica, neocolonialismo, la iii cumbre rusia-áfrica
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Zajárova denuncia presiones occidentales sobre África para alejarla de Rusia
10:59 GMT 27.10.2026 (actualizado: 12:30 GMT 27.10.2026)
África es una de las prioridades de la política exterior de Rusia, que considera a los países del continente socios en igualdad de condiciones, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. Informó de intentos de impedir que periodistas extranjeros y otros participantes viajaran a Rusia para asistir a la cumbre Rusia-África.
"Los africanos nos decían: 'Recordamos la contribución de Rusia'. Y yo quiero responderles: nosotros nunca olvidaremos que África resistió la presión occidental y no se apartó ni un paso de su posición de principios", afirmó Zajárova durante un encuentro con los participantes del Foro de Medios Rusia-África 2026.
Según la portavoz, a los países africanos les ofrecieron créditos, alimentos y apoyo político a cambio de que pusieran fin a su cooperación con Moscú. Al mismo tiempo, fueron objeto de presiones, chantajes e intimidaciones. Zajárova señaló que resistir estas presiones resultaba especialmente difícil en un contexto en el que numerosos países africanos afrontan dificultades en los sectores de la salud y la educación y necesitan recursos financieros y alimentos.
La representante de la diplomacia rusa también advirtió contra los intentos de restablecer un sistema de relaciones internacionales en el que algunos Estados disfruten de privilegios exclusivos mientras se limitan las posibilidades de otros. Según afirmó, estas prácticas se manifiestan en ámbitos como la información, la energía, el uso de los recursos naturales y el complejo militar-industrial.
"No debemos permitir que vuelvan a enarbolar las banderas de cualquier tipo de segregación. Y estamos viendo cómo se alzan".
María Zajárova
Vocera de la Cancillería de Rusia
En este contexto, la diplomática recordó que la Unión Soviética perdió 27 millones de personas durante la Gran Guerra Patria, como se denomina en Rusia al frente soviético de la Segunda Guerra Mundial. Según señaló, aquellos sacrificios se hicieron para que las generaciones futuras pudieran intercambiar opiniones libremente y desarrollar su potencial.
Por otro lado, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso denunció los intentos de obstaculizar la participación de extranjeros en los eventos de Rusia-África. Según explicó, algunos participantes, incluidos periodistas, fueron disuadidos de viajar a Rusia, intimidados o tentados a asistir a otros eventos.
Zajárova agradeció a los representantes de medios africanos y de otros países que viajaron a Rusia su disposición a informar sobre el foro y transmitir a sus audiencias lo que ocurra durante el encuentro. También destacó que Moscú coopera con organizaciones y asociaciones africanas en el marco de la ONU, la Unión Africana y los BRICS.
La vocera del país euroasiático declaró que el comercio entre Rusia y los países africanos
superó los 27.000 millones de dólares
en 2025. En particular, Rusia envió alrededor de 18 millones de toneladas de cereales
a África en 2025 y otros 13 millones de toneladas
durante los primeros nueve meses de 2026. A su vez, Los suministros rusos de fertilizantes a los países africanos ya superaron los 2,2 millones de toneladas en 2026
.
"Garantizar la seguridad alimentaria sigue siendo una de las prioridades fundamentales tanto para Rusia como para África, y lo seguirá siendo en el futuro".
María Zajárova
Vocera de la Cancillería de Rusia
El Foro de Medios Rusia-África se celebra en Moscú del 26 al 29 de octubre, con la participación de representantes de los principales medios de comunicación rusos y africanos. Entre los temas centrales de la próxima cumbre Rusia-África figuran las inversiones, la inteligencia artificial y la creación de sistemas de pago independientes.
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