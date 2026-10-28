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La alianza agroindustrial se debate en el foro Rusia-África en Moscú

La alianza agroindustrial se debate en el foro Rusia-África en Moscú

Sputnik Mundo

El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, y el ministro de Abastecimiento y Comercio Interior de la República Árabe de Egipto, Sherif... 28.10.2026, Sputnik Mundo

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El tema de la sesión es La alianza agroindustrial de Rusia y África: superando los desafíos juntos.El foro se celebra en Moscú en el marco de la tercera Cumbre Rusia-África, que tiene lugar el 28 y 29 de octubre.

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