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La alianza agroindustrial se debate en el foro Rusia-África en Moscú
La alianza agroindustrial se debate en el foro Rusia-África en Moscú
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El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, y el ministro de Abastecimiento y Comercio Interior de la República Árabe de Egipto, Sherif... 28.10.2026, Sputnik Mundo
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El tema de la sesión es La alianza agroindustrial de Rusia y África: superando los desafíos juntos.El foro se celebra en Moscú en el marco de la tercera Cumbre Rusia-África, que tiene lugar el 28 y 29 de octubre.
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La alianza agroindustrial se debate en el foro Rusia-África en Moscú

06:17 GMT 28.10.2026
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Acceder al contenido multimediaSerguéi Riabkov, viceministro de Exteriores ruso
Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores ruso - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2026
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El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, y el ministro de Abastecimiento y Comercio Interior de la República Árabe de Egipto, Sherif Faruk, participan en una sesión del Foro Económico y Humanitario Rusia-África que se celebra en Moscú.
El tema de la sesión es La alianza agroindustrial de Rusia y África: superando los desafíos juntos.
El foro se celebra en Moscú en el marco de la tercera Cumbre Rusia-África, que tiene lugar el 28 y 29 de octubre.
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