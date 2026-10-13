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La empresa rusa A7 entra en el mercado global con un servicio de pagos internacionales basado en activos digitales

La empresa rusa A7 entra en el mercado global con un servicio de pagos internacionales basado en activos digitales

Sputnik Mundo

La compañía financiera rusa A7 lanzó el primer servicio global que permite a empresas y particulares pagar facturas con activos digitales y a sus contrapartes... 13.10.2026, Sputnik Mundo

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El funcionamiento es sencillo: el cliente envía USDT y la empresa gestiona una transferencia a través de la red SWIFT utilizando los datos de la factura; el destinatario no necesita abrir un monedero de criptomonedas ni aceptarlas, ya que los fondos llegan directamente a su cuenta bancaria. Se puede acceder al servicio de forma remota y opera únicamente en jurisdicciones donde está permitida la circulación de activos digitales. En dos años, A7 se convirtió en uno de los principales líderes del mercado de pagos internacionales. En la actualidad, cuenta con aproximadamente 15.000 empresas entre sus clientes, y el volumen de pagos solo para 2025 superó los 10 billones de rublos (118.592 millones de dólares). El interés de las empresas internacionales por los servicios de la compañía ha motivado la creación de un producto destinado a la exportación, indica el comunicado. La compañía señaló que el lanzamiento de A7 International marca una nueva etapa en el desarrollo de la empresa. En respuesta a las solicitudes de empresarios extranjeros, la corporación está ampliando su presencia y realizando ofertas de exportación a compañías de diversos países.A7 es una compañía creada en 2024. La cartera de clientes de A7 supera los 15.000 participantes en actividades económicas internacionales, con más de 2.000 transacciones procesadas diariamente. Su infraestructura de pagos propia abarca más de 100 países.

https://noticiaslatam.lat/20260812/instrumento-de-la-nueva-guerra-los-pagos-internacionales-avanzan-hacia-sistemas-nacionales-indica-1174639023.html

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