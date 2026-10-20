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"Sin distorsiones ni filtros ideológicos": Sputnik amplía su presencia en África con nuevos centros en Tanzania y Sudáfrica

"Sin distorsiones ni filtros ideológicos": Sputnik amplía su presencia en África con nuevos centros en Tanzania y Sudáfrica

Sputnik Mundo

La apertura de nuevos centros de Sputnik en Tanzania y Sudáfrica contribuirá a ampliar el acceso del público africano a información objetiva y libre de... 20.10.2026, Sputnik Mundo

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El 20 de octubre, la agencia internacional de noticias y radio Sputnik puso en marcha dos nuevos centros editoriales multifuncionales en África, ubicados en Dar es-Salam y Johannesburgo.La ceremonia oficial de inauguración en la capital de Tanzania comenzó con un mensaje en video del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.El canciller también agradeció a las autoridades de Tanzania y Sudáfrica su apoyo y señaló que este constituye una condición fundamental para que los periodistas puedan desempeñar su labor de manera eficaz y segura."Hoy, cuando el 'Occidente colectivo' intenta suprimir persistentemente cualquier disidencia en el espacio informativo mundial, incluso mediante la censura y los 'dobles raseros', resulta difícil sobreestimar la importancia de este trabajo", añadió el ministro.Lavrov destacó el carácter simbólico de la apertura de las nuevas oficinas de Sputnik en vísperas de la tercera cumbre Rusia-África, que se celebrará los días 28 y 29 de octubre en Moscú y que busca impulsar aún más la asociación estratégica entre Rusia y los países del continente africano.El vicepresidente de Sudáfrica, Paul Mashatile, también subrayó la importancia de ampliar la presencia de Sputnik en África."La apertura de la oficina regional de Sputnik en Johannesburgo constituye un acontecimiento importante para el panorama mediático de Sudáfrica y del continente africano. Refleja la creciente cooperación entre Sudáfrica y Rusia y contribuye a la diversidad de voces y perspectivas, indispensables para un diálogo público dinámico y democrático. Acogemos con satisfacción la voluntad de Sputnik de dar mayor visibilidad a las voces africanas y contar historias africanas", declaró el alto cargo sudafricano.Mashatile expresó su deseo de que la nueva oficina de Johannesburgo "sirva como plataforma para el diálogo constructivo, el periodismo de calidad y el fortalecimiento de los vínculos entre Sudáfrica, Rusia y el continente africano".Por su parte, el director general del grupo mediático Rossiya Segodnya, casa matriz de Sputnik, Dmitri Kiseliov, al que pertenece Sputnik, señaló que "la posibilidad de trabajar directamente en territorio de los países africanos es una clara muestra de confianza mutua, tanto entre naciones y pueblos, como entre los propios periodistas y sus audiencias".Los centros informativos de Sputnik son redacciones plenamente operativas en las que trabajan decenas de periodistas locales.En los nuevos centros editoriales de Johannesburgo, Sudáfrica, y Dar es-Salam, Tanzania, se prepara contenido en inglés y suajili, incluidos pódcast que se emiten a través de emisoras de radio de todo el continente y llegan a una audiencia conjunta de más de 100 millones de oyentes.Sputnik África comenzó a operar en 2022. Desde entonces, se ha convertido en uno de los medios internacionales más conocidos del continente con enfoque panafricano. Su trabajo se desarrolla en cinco idiomas, entre ellos el suajili, el amárico y el oromo.Sputnik es una de las principales agencias internacionales de noticias y radio. Emite en más de 30 idiomas y cuenta con 26 centros multifuncionales en todo el mundo.

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