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De las relaciones comerciales a la producción conjunta: la cumbre Rusia-África es clave para ampliar la integración, considera experto
De las relaciones comerciales a la producción conjunta: la cumbre Rusia-África es clave para ampliar la integración, considera experto
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La próxima cumbre Rusia-África representa una oportunidad para ir más allá de los acuerdos tradicionales de cooperación y avanzar hacia la producción conjunta... 26.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-26T18:02+0000
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Las relaciones entre Rusia y los países africanos no deberían seguir basándose en la exportación de recursos naturales y la importación de tecnología y productos acabados, señala. África necesita un socio que la ayude a transformar sus recursos en valor añadido, desarrollar una base industrial y potenciar sus capacidades científicas y tecnológicas. Los beneficios deben ser mutuos, subraya Shami.Por su parte, la próxima cumbre Rusia-África podría convertirse en el escenario ideal para poner en marcha proyectos concretos, con instalaciones productivas, financiación, mercados y una rentabilidad económica definida.De acuerdo con el experto, Rusia cuenta con: Asimismo, dispone de una amplia trayectoria en formación en ingeniería y capacitación técnica.África, por su parte, tiene recursos minerales, petróleo y gas, un enorme potencial en energía solar, eólica e hidroeléctrica, un mercado amplio y en crecimiento. Además, dispone de una posición geográfica estratégica que conecta Europa, Asia y América. Además, dispone de importantes corredores marítimos, entre ellos el canal de Suez, el estrecho de Bab el Mandeb y el cabo de Buena Esperanza, añade.En opinión de Shami, la integración de la tecnología de ingeniería rusa con los recursos naturales africanos podría impulsar la producción local, garantizar un suministro energético estable para la industria, aumentar el valor añadido, reforzar la seguridad alimentaria y crear centros regionales de producción y distribución.Egipto, en particular, podría convertirse en un centro de producción, ensamblaje y comercio marítimo en el norte de África, aprovechando el canal de Suez y su zona económica para conectar los recursos africanos, las tecnologías industriales rusas y los mercados africanos y europeos, concluye el economista.La III cumbre Rusia-África se celebrará los días 28 y 29 de octubre en la capital rusa, Moscú. El evento tiene como objetivo fortalecer la cooperación integral y equitativa entre Rusia y los países africanos en todos los ámbitos: política, seguridad, economía, ciencia y tecnología.
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De las relaciones comerciales a la producción conjunta: la cumbre Rusia-África es clave para ampliar la integración, considera experto
La próxima cumbre Rusia-África representa una oportunidad para ir más allá de los acuerdos tradicionales de cooperación y avanzar hacia la producción conjunta, señala a Sputnik el asesor económico egipcio Ahmed Shami. El analista explica cuáles son los beneficios mutuos de tal colaboración y cómo contribuirá a reforzar la estabilidad regional.
Las relaciones entre Rusia y los países africanos no deberían seguir basándose en la exportación de recursos naturales y la importación de tecnología y productos acabados, señala. África necesita un socio que la ayude a transformar sus recursos en valor añadido, desarrollar una base industrial y potenciar sus capacidades científicas y tecnológicas. Los beneficios deben ser mutuos, subraya Shami.
Por su parte, la próxima cumbre Rusia-África podría convertirse en el escenario ideal para poner en marcha proyectos concretos, con instalaciones productivas, financiación, mercados y una rentabilidad económica definida.
De acuerdo con el experto, Rusia cuenta con:
una sólida base científica y de ingeniería en los ámbitos de la energía nuclear y la industria pesada,
procesamiento de materias primas y producción de fertilizantes,
la construcción de centrales eléctricas, ferrocarriles y equipos industriales.
Asimismo, dispone de una amplia trayectoria en formación en ingeniería y capacitación técnica.
África, por su parte, tiene recursos minerales, petróleo y gas, un enorme potencial en energía solar, eólica e hidroeléctrica, un mercado amplio y en crecimiento. Además, dispone de una posición geográfica estratégica que conecta Europa, Asia y América. Además, dispone de importantes corredores marítimos, entre ellos el canal de Suez, el estrecho de Bab el Mandeb y el cabo de Buena Esperanza, añade.
En opinión de Shami, la integración de la tecnología de ingeniería rusa con los recursos naturales africanos podría impulsar la producción local, garantizar un suministro energético estable para la industria, aumentar el valor añadido, reforzar la seguridad alimentaria y crear centros regionales de producción y distribución.
Egipto, en particular, podría convertirse en un centro de producción, ensamblaje y comercio marítimo en el norte de África, aprovechando el canal de Suez y su zona económica para conectar los recursos africanos, las tecnologías industriales rusas y los mercados africanos y europeos, concluye el economista.
La III cumbre Rusia-África
se celebrará los días 28 y 29 de octubre
en la capital rusa, Moscú. El evento tiene como objetivo fortalecer la cooperación integral y equitativa entre Rusia y los países africanos en todos los ámbitos: política, seguridad, economía, ciencia y tecnología.
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