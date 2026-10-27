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En vísperas de la III Cumbre y Foro Rusia-África, en imágenes
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La idea de la cumbre Rusia-África, que se celebrará en Moscú los días 28 y 29 de octubre, consiste en fomentar la ampliación de la cooperación en todos los... 27.10.2026, Sputnik Mundo
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El programa de la cumbre incluye el Foro Económico y Humanitario Rusia-África, que reúne en la capital rusa a representantes de empresas, instituciones públicas, medios de comunicación, sociedad civil y expertos de ambas partes.Sputnik te revela cómo se prepara Moscú para este gran evento.
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En vísperas de la III Cumbre y Foro Rusia-África, en imágenes

07:48 GMT 27.10.2026
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La idea de la cumbre Rusia-África, que se celebrará en Moscú los días 28 y 29 de octubre, consiste en fomentar la ampliación de la cooperación en todos los ámbitos, anunció previamente el asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov.
El programa de la cumbre incluye el Foro Económico y Humanitario Rusia-África, que reúne en la capital rusa a representantes de empresas, instituciones públicas, medios de comunicación, sociedad civil y expertos de ambas partes.
Sputnik te revela cómo se prepara Moscú para este gran evento.
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Esta cumbre pone de manifiesto la especial importancia que Rusia concede a sus relaciones con los países africanos, subrayan las autoridades rusas.

En la foto: el centro de prensa internacional en el foro.

Esta cumbre pone de manifiesto la especial importancia que Rusia concede a sus relaciones con los países africanos, subrayan las autoridades rusas.En la foto: el centro de prensa internacional en el foro. - Sputnik Mundo
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Esta cumbre pone de manifiesto la especial importancia que Rusia concede a sus relaciones con los países africanos, subrayan las autoridades rusas.

En la foto: el centro de prensa internacional en el foro.

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Los preparativos en Moscú para la celebración de la cumbre.

Los preparativos en Moscú para la celebración de la cumbre. - Sputnik Mundo
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Los preparativos en Moscú para la celebración de la cumbre.

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Una participante en los eventos de Rusia-África durante una visita guiada por la capital rusa.

Una participante en los eventos de Rusia-África durante una visita guiada por la capital rusa. - Sputnik Mundo
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Una participante en los eventos de Rusia-África durante una visita guiada por la capital rusa.

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Las autoridades también destacan los vínculos históricos entre Rusia y África y recuerdan que cientos de miles de africanos recibieron una educación de calidad en la Unión Soviética y, posteriormente, en Rusia.

Las autoridades también destacan los vínculos históricos entre Rusia y África y recuerdan que cientos de miles de africanos recibieron una educación de calidad en la Unión Soviética y, posteriormente, en Rusia. - Sputnik Mundo
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Las autoridades también destacan los vínculos históricos entre Rusia y África y recuerdan que cientos de miles de africanos recibieron una educación de calidad en la Unión Soviética y, posteriormente, en Rusia.

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Este año se espera que asistan unos 4.000 empresarios rusos y africanos al foro Rusia-África.

Este año se espera que asistan unos 4.000 empresarios rusos y africanos al foro Rusia-África. - Sputnik Mundo
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Este año se espera que asistan unos 4.000 empresarios rusos y africanos al foro Rusia-África.

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El tema central del evento de este año es Juntos fomentamos la cooperación mutuamente beneficiosa y el potencial de cada país africano.

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El tema central del evento de este año es Juntos fomentamos la cooperación mutuamente beneficiosa y el potencial de cada país africano.

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En total, está prevista la celebración de más de 40 eventos empresariales en el marco del foro.

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En total, está prevista la celebración de más de 40 eventos empresariales en el marco del foro.

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La sesión plenaria de la cumbre, en la que participará el presidente ruso, Vladímir Putin, tendrá lugar el 29 de octubre.

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La sesión plenaria de la cumbre, en la que participará el presidente ruso, Vladímir Putin, tendrá lugar el 29 de octubre.

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Un total de 48 países confirmaron su participación en la cumbre Rusia-África de Moscú, 22 de ellos representados al más alto nivel.

Un total de 48 países confirmaron su participación en la cumbre Rusia-África de Moscú, 22 de ellos representados al más alto nivel. - Sputnik Mundo
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Un total de 48 países confirmaron su participación en la cumbre Rusia-África de Moscú, 22 de ellos representados al más alto nivel.

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Además, se celebrará un foro Rusia-África con la participación de representantes de los principales medios de ambos lados.

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Además, se celebrará un foro Rusia-África con la participación de representantes de los principales medios de ambos lados.

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Asimismo, anunciaron la firma de un amplio paquete de acuerdos interestatales y contratos comerciales en el marco del evento.

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Los participantes en el foro Rusia-África durante una visita guiada por Moscú.

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Los participantes en el foro Rusia-África durante una visita guiada por Moscú.

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