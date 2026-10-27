En vísperas de la III Cumbre y Foro Rusia-África, en imágenes
Esta cumbre pone de manifiesto la especial importancia que Rusia concede a sus relaciones con los países africanos, subrayan las autoridades rusas.
En la foto: el centro de prensa internacional en el foro.
Esta cumbre pone de manifiesto la especial importancia que Rusia concede a sus relaciones con los países africanos, subrayan las autoridades rusas.
En la foto: el centro de prensa internacional en el foro.
Los preparativos en Moscú para la celebración de la cumbre.
Los preparativos en Moscú para la celebración de la cumbre.
Una participante en los eventos de Rusia-África durante una visita guiada por la capital rusa.
Una participante en los eventos de Rusia-África durante una visita guiada por la capital rusa.
Las autoridades también destacan los vínculos históricos entre Rusia y África y recuerdan que cientos de miles de africanos recibieron una educación de calidad en la Unión Soviética y, posteriormente, en Rusia.
Las autoridades también destacan los vínculos históricos entre Rusia y África y recuerdan que cientos de miles de africanos recibieron una educación de calidad en la Unión Soviética y, posteriormente, en Rusia.
Este año se espera que asistan unos 4.000 empresarios rusos y africanos al foro Rusia-África.
Este año se espera que asistan unos 4.000 empresarios rusos y africanos al foro Rusia-África.
El tema central del evento de este año es Juntos fomentamos la cooperación mutuamente beneficiosa y el potencial de cada país africano.
El tema central del evento de este año es Juntos fomentamos la cooperación mutuamente beneficiosa y el potencial de cada país africano.
En total, está prevista la celebración de más de 40 eventos empresariales en el marco del foro.
En total, está prevista la celebración de más de 40 eventos empresariales en el marco del foro.
La sesión plenaria de la cumbre, en la que participará el presidente ruso, Vladímir Putin, tendrá lugar el 29 de octubre.
La sesión plenaria de la cumbre, en la que participará el presidente ruso, Vladímir Putin, tendrá lugar el 29 de octubre.
Un total de 48 países confirmaron su participación en la cumbre Rusia-África de Moscú, 22 de ellos representados al más alto nivel.
Un total de 48 países confirmaron su participación en la cumbre Rusia-África de Moscú, 22 de ellos representados al más alto nivel.
Además, se celebrará un foro Rusia-África con la participación de representantes de los principales medios de ambos lados.
Además, se celebrará un foro Rusia-África con la participación de representantes de los principales medios de ambos lados.
Asimismo, anunciaron la firma de un amplio paquete de acuerdos interestatales y contratos comerciales en el marco del evento.
Asimismo, anunciaron la firma de un amplio paquete de acuerdos interestatales y contratos comerciales en el marco del evento.
Los participantes en el foro Rusia-África durante una visita guiada por Moscú.
Los participantes en el foro Rusia-África durante una visita guiada por Moscú.