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Rusia señala que las acusaciones de EEUU contra Raúl Castro carecen de "validez jurídica"
Rusia señala que las acusaciones de EEUU contra Raúl Castro carecen de "validez jurídica"
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Las acusaciones formuladas en EEUU contra el expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, carecen por completo de fundamento... 26.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-26T10:33+0000
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En su comentario publicado en la página web de la Cancillería rusa, se señala que ya en 1996 Rusia, EEUU y otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU reconocieron de hecho que el incidente de las avionetas privadas —en el cual se fundamentan ahora los cargos contra Castro— había quedado plenamente zanjado.El 19 de octubre, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó la orden de arresto sin fianza emitida por el Estado contra Raúl Castro, acusado por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses en 1996. El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, condenó esta iniciativa de Washington y la calificó de "la nueva maniobra estéril de los políticos anticubanos del sur de Florida".El 20 de mayo, el entonces fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, anunció una acusación penal contra el exmandatario cubano Raúl Castro por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate.En febrero de 1996, cazas cubanos derribaron dos aeronaves pertenecientes a Hermanos al Rescate, una organización fundada por exiliados cubanos en Miami. Las FFAA cubanas estaban entonces dirigidas por Raúl Castro. Cuatro tripulantes murieron en el incidente. El Gobierno cubano alegó la violación de su espacio aéreo como motivo de esta decisión.El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde entonces, el país ha estado atravesando una crisis de combustible, que Rusia ayudó a aliviar con el envío de 100.000 toneladas de petróleo como ayuda humanitaria.
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Rusia señala que las acusaciones de EEUU contra Raúl Castro carecen de "validez jurídica"
Las acusaciones formuladas en EEUU contra el expresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Raúl Castro, carecen por completo de fundamento desde el punto de vista legal, según declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova.
En su comentario publicado en la página web de la Cancillería rusa, se señala que ya en 1996 Rusia, EEUU y otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU reconocieron de hecho que el incidente de las avionetas privadas —en el cual se fundamentan ahora los cargos contra Castro— había quedado plenamente zanjado.
"Recordamos este episodio de la cooperación ruso-estadounidense en la ONU precisamente para subrayar la nulidad jurídica de las acusaciones que se formulan hoy contra el líder histórico de Cuba, Raúl Castro", subrayó María Zajárova.
El 19 de octubre, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó la orden de arresto
sin fianza emitida por el Estado contra Raúl Castro, acusado por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses en 1996. El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, condenó esta iniciativa
de Washington y la calificó de "la nueva maniobra estéril de los políticos anticubanos del sur de Florida".
El 20 de mayo, el entonces fiscal general interino de EEUU, Todd Blanche, anunció una acusación penal contra el exmandatario cubano
Raúl Castro por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, en relación con el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización civil Hermanos al Rescate.
En febrero de 1996, cazas cubanos derribaron dos aeronaves pertenecientes a Hermanos al Rescate, una organización fundada por exiliados cubanos en Miami. Las FFAA cubanas estaban entonces dirigidas por Raúl Castro. Cuatro tripulantes murieron en el incidente. El Gobierno cubano alegó la violación de su espacio aéreo como motivo de esta decisión.
El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles
a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba, y además declaró el estado de "emergencia nacional"
debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde entonces, el país ha estado atravesando una crisis de combustible, que Rusia ayudó a aliviar con el envío de 100.000 toneladas de petróleo
como ayuda humanitaria.
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