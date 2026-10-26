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"Para los necios que andan por ahí": Musk revela cómo Zelenski se tendió una trampa a sí mismo
"Para los necios que andan por ahí": Musk revela cómo Zelenski se tendió una trampa a sí mismo
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El empresario estadounidense Elon Musk respondió a las críticas por sus decisiones sobre el uso de Starlink por parte de las FFAA de Ucrania, señalando una... 26.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-26T15:32+0000
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Anteriormente, Musk anunció que había cerrado una brecha que permitía a las Fuerzas ucranianas utilizar el Starlink para operaciones ofensivas. La medida provocó críticas y el descontento de algunos usuarios en las redes sociales.A principios de octubre, las autoridades ucranianas se quejaron de las importantes restricciones en el funcionamiento de Starlink, lo que provocó el fracaso de algunas operaciones militares previstas y dificultó la logística. Posteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en repetidas ocasiones que él no tenía nada que ver con ello y que desconocía si Musk estaba implicado.Por su parte, Musk ha afirmado que los sistemas son propiedad del Gobierno de Estados Unidos y están bajo su control, por lo que señaló que cualquier restricción en cuanto a velocidad u operaciones es establecida exclusivamente por las Fuerzas Armadas de dicho país y, en última instancia, por el presidente.
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"Para los necios que andan por ahí": Musk revela cómo Zelenski se tendió una trampa a sí mismo
El empresario estadounidense Elon Musk respondió a las críticas por sus decisiones sobre el uso de Starlink por parte de las FFAA de Ucrania, señalando una publicación de Volodímir Zelenski, en la que se reconocía el uso del sistema de comunicaciones por satélite en operaciones ofensivas.
"Para los necios que andan por ahí, el propio Zelenski publicó información sobre el uso de Starlink para ataques ofensivos con drones, algo que siempre ha estado prohibido por las condiciones de servicio de Starlink", escribió en la red social X.
Anteriormente, Musk anunció que había cerrado una brecha
que permitía a las Fuerzas ucranianas utilizar el Starlink para operaciones ofensivas. La medida provocó críticas y el descontento de algunos usuarios en las redes sociales.
A principios de octubre, las autoridades ucranianas se quejaron de las importantes restricciones en el funcionamiento de Starlink, lo que provocó el fracaso de algunas operaciones militares previstas y dificultó la logística. Posteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en repetidas ocasiones que él no tenía nada que ver con ello y que desconocía si Musk estaba implicado.
Por su parte, Musk ha afirmado que los sistemas son propiedad del Gobierno de Estados Unidos
y están bajo su control, por lo que señaló que cualquier restricción en cuanto a velocidad u operaciones
es establecida exclusivamente por las Fuerzas Armadas de dicho país y, en última instancia, por el presidente.