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"Para los necios que andan por ahí": Musk revela cómo Zelenski se tendió una trampa a sí mismo

"Para los necios que andan por ahí": Musk revela cómo Zelenski se tendió una trampa a sí mismo

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El empresario estadounidense Elon Musk respondió a las críticas por sus decisiones sobre el uso de Starlink por parte de las FFAA de Ucrania, señalando una... 26.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-26T15:32+0000

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Anteriormente, Musk anunció que había cerrado una brecha que permitía a las Fuerzas ucranianas utilizar el Starlink para operaciones ofensivas. La medida provocó críticas y el descontento de algunos usuarios en las redes sociales.A principios de octubre, las autoridades ucranianas se quejaron de las importantes restricciones en el funcionamiento de Starlink, lo que provocó el fracaso de algunas operaciones militares previstas y dificultó la logística. Posteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en repetidas ocasiones que él no tenía nada que ver con ello y que desconocía si Musk estaba implicado.Por su parte, Musk ha afirmado que los sistemas son propiedad del Gobierno de Estados Unidos y están bajo su control, por lo que señaló que cualquier restricción en cuanto a velocidad u operaciones es establecida exclusivamente por las Fuerzas Armadas de dicho país y, en última instancia, por el presidente.

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