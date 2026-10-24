"El Ejército ucraniano violó los términos de servicio de Starlink", dice Musk

"Si se desactivara Starlink, el frente ucraniano colapsaría de inmediato. Esto NO es una amenaza, es simplemente una constatación de los hechos", subrayó.Añadió que Starshield es un sistema independiente, controlado por el Gobierno de los Estados Unidos.Kirill Dmitriev, enviado especial del presidente ruso, respaldó la reciente declaración del empresario: "Elon expone las MENTIRAS DE LOS BELICISTAS", escribió Dmitriev en X, añadiendo que "para lograr la paz, se requiere honestidad y soluciones realistas".
El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, señaló que el Ejército ucraniano violó los términos de servicio de Starlink al utilizar este sistema —destinado a fines civiles— para llevar a cabo ataques ofensivos con drones; asimismo, indicó que dicha brecha fue cerrada la semana pasada.
"Si se desactivara Starlink, el frente ucraniano colapsaría de inmediato. Esto NO es una amenaza, es simplemente una constatación de los hechos", subrayó.
Añadió que Starshield es un sistema independiente, controlado por el Gobierno de los Estados Unidos.
Kirill Dmitriev, enviado especial del presidente ruso, respaldó la reciente declaración del empresario: "Elon expone las MENTIRAS DE LOS BELICISTAS", escribió Dmitriev en X, añadiendo que "para lograr la paz, se requiere honestidad y soluciones realistas".
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