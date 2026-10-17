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¿Quién restringe Starlink en Ucrania? Los reportes sobre el papel de Musk contradicen las palabras de Trump

¿Quién restringe Starlink en Ucrania? Los reportes sobre el papel de Musk contradicen las palabras de Trump

Sputnik Mundo

El empresario estadounidense Elon Musk propuso al presidente Donald Trump introducir limitaciones de velocidad en el sistema de comunicación por satélite... 17.10.2026, Sputnik Mundo

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El mandatario aceptó la sugerencia, lo cual abrió el camino para que el Pentágono redujera la velocidad del sistema militar de comunicaciones por satélite Starshield en el territorio ucraniano, publica la prensa con referencia a fuentes familiarizadas con el asunto. También se indica que las autoridades estadounidenses habían advertido a Kiev de la posible suspensión del intercambio de información de inteligencia y de otros tipos de apoyo, si Ucrania no hace caso a las peticiones de Washington de cesar los ataques contra refinerías rusas.Anteriormente, desde la capital ucraniana han señalado que la empresa de Musk, SpaceX, restringió el acceso a Starshield, lo cual afecta las capacidades de Ucrania en términos de la defensa aérea.Mientras tanto, Trump había desmentido las declaraciones sobre la implicación de las autoridades de Estados Unidos o de Musk en la restricción del acceso de Ucrania a dichos sistemas.El 14 de octubre, el exasesor del Ministro de Defensa de Ucrania Serguéi Sternenko, declaró que el funcionamiento de las terminales de comunicación satelital Starlink se vio limitado durante la noche. En sus palabras, al viajar a velocidades superiores a 160 kilómetros por hora, la conexión comenzaba a perderse, lo que obstaculizó a las Fuerzas Armadas ucranianas y limitó la logística.

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