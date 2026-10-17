https://noticiaslatam.lat/20261017/quien-restringe-starlink-en-ucrania-los-reportes-sobre-el-papel-de-musk-contradicen-las-palabras-de-1175480925.html
¿Quién restringe Starlink en Ucrania? Los reportes sobre el papel de Musk contradicen las palabras de Trump
¿Quién restringe Starlink en Ucrania? Los reportes sobre el papel de Musk contradicen las palabras de Trump
Sputnik Mundo
El empresario estadounidense Elon Musk propuso al presidente Donald Trump introducir limitaciones de velocidad en el sistema de comunicación por satélite... 17.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-17T13:11+0000
2026-10-17T13:11+0000
2026-10-17T13:11+0000
eeuu
elon musk
ucrania
donald trump
spacex
tecnología
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/16/1162172001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ec3df9db943629d6c6c73c6a4693503.jpg
El mandatario aceptó la sugerencia, lo cual abrió el camino para que el Pentágono redujera la velocidad del sistema militar de comunicaciones por satélite Starshield en el territorio ucraniano, publica la prensa con referencia a fuentes familiarizadas con el asunto. También se indica que las autoridades estadounidenses habían advertido a Kiev de la posible suspensión del intercambio de información de inteligencia y de otros tipos de apoyo, si Ucrania no hace caso a las peticiones de Washington de cesar los ataques contra refinerías rusas.Anteriormente, desde la capital ucraniana han señalado que la empresa de Musk, SpaceX, restringió el acceso a Starshield, lo cual afecta las capacidades de Ucrania en términos de la defensa aérea.Mientras tanto, Trump había desmentido las declaraciones sobre la implicación de las autoridades de Estados Unidos o de Musk en la restricción del acceso de Ucrania a dichos sistemas.El 14 de octubre, el exasesor del Ministro de Defensa de Ucrania Serguéi Sternenko, declaró que el funcionamiento de las terminales de comunicación satelital Starlink se vio limitado durante la noche. En sus palabras, al viajar a velocidades superiores a 160 kilómetros por hora, la conexión comenzaba a perderse, lo que obstaculizó a las Fuerzas Armadas ucranianas y limitó la logística.
https://noticiaslatam.lat/20261017/jaque-mate-el-enviado-especial-del-kremlin-reacciona-a-las-medidas-de-eeuu-respecto-a-ucrania-1175479562.html
eeuu
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/16/1162172001_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a00eaffbbdb47b7d7ead8a94b433fac9.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eeuu, elon musk, ucrania, donald trump, spacex, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
eeuu, elon musk, ucrania, donald trump, spacex, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
¿Quién restringe Starlink en Ucrania? Los reportes sobre el papel de Musk contradicen las palabras de Trump
El empresario estadounidense Elon Musk propuso al presidente Donald Trump introducir limitaciones de velocidad en el sistema de comunicación por satélite Starlink en el territorio ucraniano, indican medios de EEUU. Sin embargo, el propio jefe de la Casa Blanca niega cualquier implicación.
El mandatario aceptó la sugerencia, lo cual abrió el camino para que el Pentágono redujera la velocidad del sistema militar de comunicaciones por satélite Starshield en el territorio ucraniano, publica la prensa con referencia a fuentes familiarizadas con el asunto.
También se indica que las autoridades estadounidenses habían advertido a Kiev de la posible suspensión del intercambio de información de inteligencia y de otros tipos de apoyo
, si Ucrania no hace caso a las peticiones de Washington de cesar los ataques contra refinerías rusas
.
Anteriormente, desde la capital ucraniana han señalado que la empresa de Musk, SpaceX, restringió el acceso a Starshield, lo cual afecta las capacidades de Ucrania en términos de la defensa aérea.
Mientras tanto, Trump había desmentido las declaraciones sobre la implicación de las autoridades de Estados Unidos o de Musk en la restricción del acceso de Ucrania a dichos sistemas.
El 14 de octubre, el exasesor del Ministro de Defensa de Ucrania Serguéi Sternenko, declaró que el funcionamiento de las terminales de comunicación satelital Starlink se vio limitado durante la noche. En sus palabras, al viajar a velocidades superiores a 160 kilómetros por hora, la conexión comenzaba a perderse, lo que obstaculizó a las Fuerzas Armadas ucranianas y limitó la logística.