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La resolución del conflicto ucraniano está cada vez más cerca, dice Trump
La resolución del conflicto ucraniano está cada vez más cerca, dice Trump
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltó su convicción de que el conflicto en Ucrania está por terminar. 21.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-21T19:27+0000
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Más temprano, el mandatario ruso y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, sostuvieron conversaciones sobre el tema en San Petersburgo.En su mensaje, Trump dijo que, respecto a la liberación de Stephen Hubbard por parte del Gobierno ruso, "si hubiéramos hecho lo que esta gente insensata quería que hiciera, él no estaría saliendo ahora mismo. Seguiría ahí dentro otros 20 años".De igual modo, expresó que "lo último que quiero hacer es estropear las cosas justo cuando estamos cerca de poner fin a un conflicto".Stephen Hubbard había sido condenado anteriormente en Rusia tras unirse a las tropas ucranianas y combatir contra las fuerzas del país euroasiático.&nbsp; Posteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, autorizó su liberación por motivos humanitarios, tras las reiteradas solicitudes de la parte estadounidense.
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La resolución del conflicto ucraniano está cada vez más cerca, dice Trump

19:27 GMT 21.10.2026 (actualizado: 20:11 GMT 21.10.2026)
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump, presidente de EEUU, pronuncia un discurso durante un almuerzo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington
Donald Trump, presidente de EEUU, pronuncia un discurso durante un almuerzo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington - Sputnik Mundo, 1920, 21.10.2026
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltó su convicción de que el conflicto en Ucrania está por terminar.

"Estuve hablando con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre cómo resolver [el conflicto ucraniano]; creo que nos estamos acercando... Tal vez sea el momento en que más cerca hemos estado", dijo desde la Casa Blanca.

Más temprano, el mandatario ruso y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, sostuvieron conversaciones sobre el tema en San Petersburgo.
En su mensaje, Trump dijo que, respecto a la liberación de Stephen Hubbard por parte del Gobierno ruso, "si hubiéramos hecho lo que esta gente insensata quería que hiciera, él no estaría saliendo ahora mismo. Seguiría ahí dentro otros 20 años".
De igual modo, expresó que "lo último que quiero hacer es estropear las cosas justo cuando estamos cerca de poner fin a un conflicto".
Stephen Hubbard había sido condenado anteriormente en Rusia tras unirse a las tropas ucranianas y combatir contra las fuerzas del país euroasiático. 
Posteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, autorizó su liberación por motivos humanitarios, tras las reiteradas solicitudes de la parte estadounidense.
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