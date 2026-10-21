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La resolución del conflicto ucraniano está cada vez más cerca, dice Trump

La resolución del conflicto ucraniano está cada vez más cerca, dice Trump

Sputnik Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltó su convicción de que el conflicto en Ucrania está por terminar. 21.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-21T19:27+0000

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Más temprano, el mandatario ruso y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, sostuvieron conversaciones sobre el tema en San Petersburgo.En su mensaje, Trump dijo que, respecto a la liberación de Stephen Hubbard por parte del Gobierno ruso, "si hubiéramos hecho lo que esta gente insensata quería que hiciera, él no estaría saliendo ahora mismo. Seguiría ahí dentro otros 20 años".De igual modo, expresó que "lo último que quiero hacer es estropear las cosas justo cuando estamos cerca de poner fin a un conflicto".Stephen Hubbard había sido condenado anteriormente en Rusia tras unirse a las tropas ucranianas y combatir contra las fuerzas del país euroasiático. Posteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, autorizó su liberación por motivos humanitarios, tras las reiteradas solicitudes de la parte estadounidense.

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