América Latina felicita a Lula por su triunfo electoral
© AP Photo / Silvia IzquierdoSimpatizante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva
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Diversos jefes de Estado y gobiernos de la región saludaron la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje que se llevó a cabo en Brasil, imponiéndose así frente al senador Flavio Bolsonaro.
Estos fueron los mensajes enviados al mandatario brasileño:
Bolivia: El presidente Rodrigo Paz escribió que mantendrá el trabajo en conjunto "para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones".
Chile: El Gobierno de José Antonio Kast expresó que mantendrán los trabajos "por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países".
Bolivia: El presidente Rodrigo Paz escribió que mantendrá el trabajo en conjunto "para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones".
Chile: El Gobierno de José Antonio Kast expresó que mantendrán los trabajos "por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países".
Panamá: "Seguiremos trabajando juntos por nuestros países", escribió el presidente José Raúl Mulino.
Paraguay: El presidente Santiago Peña también expresó su reconocimiento al triunfo de Lula y escribió que ambas naciones "comparten una agenda común de integración y desarrollo".
Paraguay: El presidente Santiago Peña también expresó su reconocimiento al triunfo de Lula y escribió que ambas naciones "comparten una agenda común de integración y desarrollo".
Perú: "Reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos", escribió la mandataria Keiko Fujimori.
República Dominicana: El jefe de Estado, Luis Abinader, destacó que la jornada electoral fue "cívica y participativa".
República Dominicana: El jefe de Estado, Luis Abinader, destacó que la jornada electoral fue "cívica y participativa".
Uruguay: El mandatario Yamandú Orsi se refirió a Lula como "amigo" y emitió su felicitación "por la fiesta democrática que representa un proceso electoral".
Venezuela: El Gobierno venezolano expresó "su voluntad de continuar los históricos vínculos de vecindad y cooperación con Brasil".
Venezuela: El Gobierno venezolano expresó "su voluntad de continuar los históricos vínculos de vecindad y cooperación con Brasil".
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