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América Latina felicita a Lula por su triunfo electoral
América Latina felicita a Lula por su triunfo electoral
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Diversos jefes de Estado y gobiernos de la región saludaron la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje que se llevó a cabo en Brasil... 26.10.2026, Sputnik Mundo
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Estos fueron los mensajes enviados al mandatario brasileño:Bolivia: El presidente Rodrigo Paz escribió que mantendrá el trabajo en conjunto "para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones". Chile: El Gobierno de José Antonio Kast expresó que mantendrán los trabajos "por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países".Panamá: "Seguiremos trabajando juntos por nuestros países", escribió el presidente José Raúl Mulino.Paraguay: El presidente Santiago Peña también expresó su reconocimiento al triunfo de Lula y escribió que ambas naciones "comparten una agenda común de integración y desarrollo".Perú: "Reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos", escribió la mandataria Keiko Fujimori.República Dominicana: El jefe de Estado, Luis Abinader, destacó que la jornada electoral fue "cívica y participativa".Uruguay: El mandatario Yamandú Orsi se refirió a Lula como "amigo" y emitió su felicitación "por la fiesta democrática que representa un proceso electoral".Venezuela: El Gobierno venezolano expresó "su voluntad de continuar los históricos vínculos de vecindad y cooperación con Brasil".
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América Latina felicita a Lula por su triunfo electoral

04:17 GMT 26.10.2026
© AP Photo / Silvia IzquierdoSimpatizante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Simpatizante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Sputnik Mundo, 1920, 26.10.2026
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Diversos jefes de Estado y gobiernos de la región saludaron la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje que se llevó a cabo en Brasil, imponiéndose así frente al senador Flavio Bolsonaro.
Estos fueron los mensajes enviados al mandatario brasileño:

Bolivia: El presidente Rodrigo Paz escribió que mantendrá el trabajo en conjunto "para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones".

Chile: El Gobierno de José Antonio Kast expresó que mantendrán los trabajos "por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países".
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Panamá: "Seguiremos trabajando juntos por nuestros países", escribió el presidente José Raúl Mulino.

Paraguay: El presidente Santiago Peña también expresó su reconocimiento al triunfo de Lula y escribió que ambas naciones "comparten una agenda común de integración y desarrollo".
Perú: "Reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos", escribió la mandataria Keiko Fujimori.

República Dominicana: El jefe de Estado, Luis Abinader, destacó que la jornada electoral fue "cívica y participativa".
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Uruguay: El mandatario Yamandú Orsi se refirió a Lula como "amigo" y emitió su felicitación "por la fiesta democrática que representa un proceso electoral".

Venezuela: El Gobierno venezolano expresó "su voluntad de continuar los históricos vínculos de vecindad y cooperación con Brasil".
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