Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261018/el-pais-necesita-orden-macron-se-pronuncia-sobre-las-protestas-en-territorio-frances-1175493023.html
"El país necesita orden": Macron se pronuncia sobre las protestas en territorio francés
"El país necesita orden": Macron se pronuncia sobre las protestas en territorio francés
Sputnik Mundo
"He exigido al Gobierno que extraiga todas las lecciones necesarias en lo que respecta a la recopilación de información y la previsión de este tipo de sucesos... 18.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-18T19:15+0000
2026-10-18T19:15+0000
internacional
política
emmanuel macron
seguridad
protestas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/12/1175492852_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_d926ec14af08e53175a6a0f6370d7f50.jpg
Además, instó a todos los partidos y sindicatos franceses a condenar inequívocamente la violencia. El mandatario añadió que el primer ministro, Sébastien Lecornu, se reunirá en los próximos días con representantes de estas organizaciones para obtener declaraciones públicas claras.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/12/1175492852_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_99f17dd04f58ab9b4d84c5bf5b0924c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, emmanuel macron, seguridad, protestas
política, emmanuel macron, seguridad, protestas

"El país necesita orden": Macron se pronuncia sobre las protestas en territorio francés

19:15 GMT 18.10.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Emmanuel Macron, presidente de Francia
 Emmanuel Macron, presidente de Francia - Sputnik Mundo, 1920, 18.10.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Síguenos en
"He exigido al Gobierno que extraiga todas las lecciones necesarias en lo que respecta a la recopilación de información y la previsión de este tipo de sucesos, y que tome medidas para asegurar que algo así no vuelva a ocurrir", afirmó el presidente francés en un discurso a la nación.
Además, instó a todos los partidos y sindicatos franceses a condenar inequívocamente la violencia.
El mandatario añadió que el primer ministro, Sébastien Lecornu, se reunirá en los próximos días con representantes de estas organizaciones para obtener declaraciones públicas claras.
"El país necesita orden y calma, no escalada", expresó.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала