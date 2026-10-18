"El país necesita orden": Macron se pronuncia sobre las protestas en territorio francés

Además, instó a todos los partidos y sindicatos franceses a condenar inequívocamente la violencia. El mandatario añadió que el primer ministro, Sébastien Lecornu, se reunirá en los próximos días con representantes de estas organizaciones para obtener declaraciones públicas claras.
"He exigido al Gobierno que extraiga todas las lecciones necesarias en lo que respecta a la recopilación de información y la previsión de este tipo de sucesos, y que tome medidas para asegurar que algo así no vuelva a ocurrir", afirmó el presidente francés en un discurso a la nación.
Además, instó a todos los partidos y sindicatos franceses a condenar inequívocamente la violencia.