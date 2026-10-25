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"Dinamarca nos dio Groenlandia", dice Trump

"Dinamarca nos dio Groenlandia", dice Trump

Sputnik Mundo

El presidente estadounidense Donald Trump se refirió al acuerdo alcanzado con Dinamarca, el cual definió "como la mayor operación inmobiliaria de todos los... 25.10.2026, Sputnik Mundo

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"Conseguimos ambas. Cero. Por cero", añadió durante un mitin en Perry, Georgia.Dinamarca no transfirió la soberanía sobre Groenlandia a EEUU. El acuerdo de septiembre amplió los derechos de defensa y seguridad del país norteamericano en la isla, al tiempo que reconoció explícitamente la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, así como el derecho a la autodeterminación de los groenlandeses.El pasado 22 de septiembre, EEUU, Dinamarca y Groenlandia firmaron un acuerdo para ampliar la presencia militar estadounidense en la isla. El documento complementa el acuerdo de defensa de Groenlandia vigente desde 1951 y prevé la creación de nuevas instalaciones militares en Narsarsuaq y Mestersvig.Groenlandia cuenta con importantes recursos minerales. Según el Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia, en la isla se identificaron 24 de las 34 materias primas que la Unión Europea considera críticas. Sin embargo, todavía es necesario determinar con mayor precisión las reservas de muchos de estos recursos, mientras que las duras condiciones naturales y la falta de infraestructuras dificultan la explotación de los yacimientos.

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