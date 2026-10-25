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"Dinamarca nos dio Groenlandia", dice Trump
"Dinamarca nos dio Groenlandia", dice Trump
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El presidente estadounidense Donald Trump se refirió al acuerdo alcanzado con Dinamarca, el cual definió "como la mayor operación inmobiliaria de todos los... 25.10.2026, Sputnik Mundo
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"Conseguimos ambas. Cero. Por cero", añadió durante un mitin en Perry, Georgia.Dinamarca no transfirió la soberanía sobre Groenlandia a EEUU. El acuerdo de septiembre amplió los derechos de defensa y seguridad del país norteamericano en la isla, al tiempo que reconoció explícitamente la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, así como el derecho a la autodeterminación de los groenlandeses.El pasado 22 de septiembre, EEUU, Dinamarca y Groenlandia firmaron un acuerdo para ampliar la presencia militar estadounidense en la isla. El documento complementa el acuerdo de defensa de Groenlandia vigente desde 1951 y prevé la creación de nuevas instalaciones militares en Narsarsuaq y Mestersvig.Groenlandia cuenta con importantes recursos minerales. Según el Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia, en la isla se identificaron 24 de las 34 materias primas que la Unión Europea considera críticas. Sin embargo, todavía es necesario determinar con mayor precisión las reservas de muchos de estos recursos, mientras que las duras condiciones naturales y la falta de infraestructuras dificultan la explotación de los yacimientos.
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"Dinamarca nos dio Groenlandia", dice Trump

03:54 GMT 25.10.2026
© AP Photo / Jacquelyn MartinDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 25.10.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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El presidente estadounidense Donald Trump se refirió al acuerdo alcanzado con Dinamarca, el cual definió "como la mayor operación inmobiliaria de todos los tiempos, probablemente después de la de Venezuela".
"Conseguimos ambas. Cero. Por cero", añadió durante un mitin en Perry, Georgia.
Una escena en la costa de un mar de Nuuk, Groenlandia. - Sputnik Mundo, 1920, 18.09.2026
Internacional
EEUU alcanza acuerdo con Dinamarca sobre el control de la seguridad en Groenlandia, anuncia Trump
18 de septiembre, 22:05 GMT
Dinamarca no transfirió la soberanía sobre Groenlandia a EEUU. El acuerdo de septiembre amplió los derechos de defensa y seguridad del país norteamericano en la isla, al tiempo que reconoció explícitamente la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, así como el derecho a la autodeterminación de los groenlandeses.
El pasado 22 de septiembre, EEUU, Dinamarca y Groenlandia firmaron un acuerdo para ampliar la presencia militar estadounidense en la isla. El documento complementa el acuerdo de defensa de Groenlandia vigente desde 1951 y prevé la creación de nuevas instalaciones militares en Narsarsuaq y Mestersvig.
Donald Trump, presidente de EEUU, gesticula durante una reunión bilateral con su par turco en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el 7 de julio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 07.07.2026
Internacional
Trump asegura que EEUU debería controlar Groenlandia
7 de julio, 14:14 GMT
Groenlandia cuenta con importantes recursos minerales. Según el Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia, en la isla se identificaron 24 de las 34 materias primas que la Unión Europea considera críticas.
Sin embargo, todavía es necesario determinar con mayor precisión las reservas de muchos de estos recursos, mientras que las duras condiciones naturales y la falta de infraestructuras dificultan la explotación de los yacimientos.
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