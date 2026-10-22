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"Zelenski hará lo que quieran los poderosos": exministro palestino vincula la paz al consenso Rusia-China-EEUU

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Sputnik Mundo

Para alcanzar la paz en el conflicto ucraniano, es necesario tener en cuenta los intereses de todas las partes y, en particular, las legítimas reivindicaciones... 22.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-22T17:44+0000

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El exministro valoró positivamente la reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado presidencial estadounidense, Steve Witkoff, al considerar que esta refleja una disposición favorable para encontrar soluciones."La reunión entre Putin y Witkoff transmite señales positivas en cuanto al deseo de alcanzar soluciones, especialmente en un contexto de presión provocada por la caída de popularidad del Partido Republicano, lo que empuja a buscar una fórmula capaz de poner fin al conflicto en Ucrania, así como teniendo en cuenta el daño causado a la economía europea", explicó. Además, el acuerdo ruso-estadounidense sobre Ucrania podría ir acompañado de cambios en la crisis iraní y en la situación en el Líbano, Yemen y Arabia Saudita, precisó Basem Juri.Del mismo modo, el exministro de Economía palestino destacó la importancia de China a la hora de abordar las crisis existentes en el mundo. En su opinión, el gigante asiático puede "contribuir a lograr avances en la escena internacional".Anteriormente, el enviado presidencial estadounidense se reunió con el presidente ruso en San Petersburgo, tras mantener un encuentro en Oslo con Volodímir Zelenski y representantes europeos. Durante el encuentro, Witkoff y Putin abordaron la solución del conflicto ucraniano, incluida la posibilidad de reanudar las negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania. Además, trataron la cooperación económica bilateral, el suministro de combustible diésel y fertilizantes rusos al mercado estadounidense, así como la crisis en torno a Irán.

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