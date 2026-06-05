Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260605/un-intercambio-cultural-cada-vez-mas-profundo-nicaragua-conmemora-el-dia-de-la-lengua-rusa-1173762456.html
Un intercambio cultural cada vez más profundo: Nicaragua conmemora el Día de la Lengua Rusa
Un intercambio cultural cada vez más profundo: Nicaragua conmemora el Día de la Lengua Rusa
Sputnik Mundo
El interés por el idioma y la cultura de Rusia continúa creciendo en Nicaragua, donde fue celebrado el Día de la Lengua Rusa. La conmemoración reunió a... 05.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-05T20:30+0000
2026-06-05T20:30+0000
américa latina
nicaragua
moscú
alexandr pushkin
🎭 arte y cultura
idioma ruso
💬 opinión y análisis
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/05/1173763088_0:196:1115:823_1920x0_80_0_0_f2b0a0972e0f7868f4863b012ab42b01.jpg
La celebración, realizada en el Teatro Nacional Rubén Darío, estuvo dedicada a destacar el legado del poeta y escritor ruso Alexander Pushkin, considerado una de las figuras fundamentales de la literatura de la nación euroasiática y cuya obra es recordada internacionalmente cada 6 de junio, fecha de su nacimiento.Durante el acto, el director del Teatro Nacional Rubén Darío y codirector del Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes, Ramón Rodríguez, recordó que, hace poco más de una década, fue develado un busto del autor en el vestíbulo principal del teatro capitalino, como símbolo de los vínculos culturales entre Nicaragua y Rusia.El funcionario destacó el incremento de los intercambios artísticos entre ambas naciones, especialmente en áreas como la música clásica, la ópera y el ballet, y anunció una serie de presentaciones de artistas rusos programadas para las próximas semanas en Nicaragua.Entre ellas, mencionó la visita de dos jóvenes músicos distinguidos por el Conservatorio Chaikovski, un concierto de la obra infantil Pedro y el Lobo y una nueva puesta en escena del ballet El Lago de los Cisnes.Una cercanía de larga dataRodríguez señaló que las instituciones culturales nicaragüenses mantienen acuerdos de cooperación y hermanamiento con organizaciones y artistas rusos, una colaboración que, aseguró, ha contribuido al desarrollo de las artes en el país centroamericano.El director del Teatro Nacional Rubén Darío también agradeció el respaldo brindado por Rusia en distintos ámbitos de la vida nacional. Asimismo, reiteró el compromiso de continuar promoviendo proyectos conjuntos en el campo cultural.La celebración del Día de la Lengua Rusa se desarrolló en un contexto de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Managua y Moscú, donde la educación, la cultura y los intercambios académicos ocupan un lugar cada vez más relevante para las nuevas generaciones de nicaragüenses.
https://noticiaslatam.lat/20260605/lazos-verdaderamente-amistosos-y-fraternos-lavrov-destaca-el-apoyo-mutuo-entre-rusia-y-nicaragua-1173756941.html
nicaragua
moscú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Marcela Rivera
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg
Marcela Rivera
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/05/1173763088_46:127:1143:949_1920x0_80_0_0_0d94502d3fe7b19f47a92c1b0bf03214.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nicaragua, moscú, alexandr pushkin, 🎭 arte y cultura, idioma ruso, 💬 opinión y análisis
nicaragua, moscú, alexandr pushkin, 🎭 arte y cultura, idioma ruso, 💬 opinión y análisis

Un intercambio cultural cada vez más profundo: Nicaragua conmemora el Día de la Lengua Rusa

20:30 GMT 05.06.2026
© Sputnik / Marcela RiveraNicaragua conmemoró el Día de la Lengua Rusa con un evento en el Teatro Nacional Rubén Darío.
Nicaragua conmemoró el Día de la Lengua Rusa con un evento en el Teatro Nacional Rubén Darío. - Sputnik Mundo, 1920, 05.06.2026
© Sputnik / Marcela Rivera
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Marcela Rivera
Desde Nicaragua
Todos los artículos
El interés por el idioma y la cultura de Rusia continúa creciendo en Nicaragua, donde fue celebrado el Día de la Lengua Rusa. La conmemoración reunió a estudiantes, autoridades culturales, representantes diplomáticos y miembros de organizaciones de amistad de ambas naciones.
La celebración, realizada en el Teatro Nacional Rubén Darío, estuvo dedicada a destacar el legado del poeta y escritor ruso Alexander Pushkin, considerado una de las figuras fundamentales de la literatura de la nación euroasiática y cuya obra es recordada internacionalmente cada 6 de junio, fecha de su nacimiento.
Durante el acto, el director del Teatro Nacional Rubén Darío y codirector del Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes, Ramón Rodríguez, recordó que, hace poco más de una década, fue develado un busto del autor en el vestíbulo principal del teatro capitalino, como símbolo de los vínculos culturales entre Nicaragua y Rusia.

"El mejor homenaje que le podemos hacer a Pushkin y a Rubén Darío es seguir trabajando en ese intercambio cultural que se potencializa cada día más", afirmó Rodríguez.

El funcionario destacó el incremento de los intercambios artísticos entre ambas naciones, especialmente en áreas como la música clásica, la ópera y el ballet, y anunció una serie de presentaciones de artistas rusos programadas para las próximas semanas en Nicaragua.
Entre ellas, mencionó la visita de dos jóvenes músicos distinguidos por el Conservatorio Chaikovski, un concierto de la obra infantil Pedro y el Lobo y una nueva puesta en escena del ballet El Lago de los Cisnes.

Una cercanía de larga data

Rodríguez señaló que las instituciones culturales nicaragüenses mantienen acuerdos de cooperación y hermanamiento con organizaciones y artistas rusos, una colaboración que, aseguró, ha contribuido al desarrollo de las artes en el país centroamericano.

"Nuestras raíces culturales, después de 1979, también fueron fortalecidas por maestros rusos. Músicos y especialistas, que compartieron sus conocimientos con artistas nicaragüenses, ayudaron a construir las bases del nivel artístico que hoy tenemos", sostuvo.

El representante especial de los copresidentes de Nicaragua para las relaciones con Rusia, Laureano Ortega Murillo, y el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov - Sputnik Mundo, 1920, 05.06.2026
América Latina
"Lazos verdaderamente amistosos y fraternos": Lavrov destaca el apoyo mutuo entre Rusia y Nicaragua
17:41 GMT
El director del Teatro Nacional Rubén Darío también agradeció el respaldo brindado por Rusia en distintos ámbitos de la vida nacional. Asimismo, reiteró el compromiso de continuar promoviendo proyectos conjuntos en el campo cultural.
La celebración del Día de la Lengua Rusa se desarrolló en un contexto de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Managua y Moscú, donde la educación, la cultura y los intercambios académicos ocupan un lugar cada vez más relevante para las nuevas generaciones de nicaragüenses.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала