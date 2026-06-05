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Un intercambio cultural cada vez más profundo: Nicaragua conmemora el Día de la Lengua Rusa

Un intercambio cultural cada vez más profundo: Nicaragua conmemora el Día de la Lengua Rusa

Sputnik Mundo

El interés por el idioma y la cultura de Rusia continúa creciendo en Nicaragua, donde fue celebrado el Día de la Lengua Rusa. La conmemoración reunió a... 05.06.2026, Sputnik Mundo

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La celebración, realizada en el Teatro Nacional Rubén Darío, estuvo dedicada a destacar el legado del poeta y escritor ruso Alexander Pushkin, considerado una de las figuras fundamentales de la literatura de la nación euroasiática y cuya obra es recordada internacionalmente cada 6 de junio, fecha de su nacimiento.Durante el acto, el director del Teatro Nacional Rubén Darío y codirector del Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes, Ramón Rodríguez, recordó que, hace poco más de una década, fue develado un busto del autor en el vestíbulo principal del teatro capitalino, como símbolo de los vínculos culturales entre Nicaragua y Rusia.El funcionario destacó el incremento de los intercambios artísticos entre ambas naciones, especialmente en áreas como la música clásica, la ópera y el ballet, y anunció una serie de presentaciones de artistas rusos programadas para las próximas semanas en Nicaragua.Entre ellas, mencionó la visita de dos jóvenes músicos distinguidos por el Conservatorio Chaikovski, un concierto de la obra infantil Pedro y el Lobo y una nueva puesta en escena del ballet El Lago de los Cisnes.Una cercanía de larga dataRodríguez señaló que las instituciones culturales nicaragüenses mantienen acuerdos de cooperación y hermanamiento con organizaciones y artistas rusos, una colaboración que, aseguró, ha contribuido al desarrollo de las artes en el país centroamericano.El director del Teatro Nacional Rubén Darío también agradeció el respaldo brindado por Rusia en distintos ámbitos de la vida nacional. Asimismo, reiteró el compromiso de continuar promoviendo proyectos conjuntos en el campo cultural.La celebración del Día de la Lengua Rusa se desarrolló en un contexto de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Managua y Moscú, donde la educación, la cultura y los intercambios académicos ocupan un lugar cada vez más relevante para las nuevas generaciones de nicaragüenses.

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