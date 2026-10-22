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Washington ha deportado a casi un millón de migrantes irregulares en dos años, según informe
Washington ha deportado a casi un millón de migrantes irregulares en dos años, según informe
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El Gobierno de Donald Trump ha deportado a más de 980.000 personas desde enero de 2025, una cifra mayor que la de su antecesor Joe Biden y muy por debajo de la... 22.10.2026, Sputnik Mundo
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Esto queda todavía lejos de la meta de un millón de deportaciones al año que hizo el republicano.Pese al discurso de Trump sobre expulsar a personas indocumentadas con antecedentes criminales, solo alrededor del 20% de los deportados tenía condena por algún delito. Además, el 69% fue arrestado en la frontera sur de EEUU. De acuerdo con el reporte, las deportaciones de personas arrestadas en el interior del país aumentaron 151% y llegan a 19.000 al mes en 2026.Asimismo, el MPI calcula que 90.000 de los deportados llevaban más de una década en EEUU y otros 390.000, al menos, dos años. Para México, el instituto estima que unos 400.000 connacionales fueron expulsados desde el 20 de enero de 2025, entre deportaciones y salidas voluntarias.
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Washington ha deportado a casi un millón de migrantes irregulares en dos años, según informe

22:14 GMT 22.10.2026
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Migrantes en EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 22.10.2026
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El Gobierno de Donald Trump ha deportado a más de 980.000 personas desde enero de 2025, una cifra mayor que la de su antecesor Joe Biden y muy por debajo de la de Barack Obama, según un nuevo informe del Migration Policy Institute (MPI).
Esto queda todavía lejos de la meta de un millón de deportaciones al año que hizo el republicano.
Pese al discurso de Trump sobre expulsar a personas indocumentadas con antecedentes criminales, solo alrededor del 20% de los deportados tenía condena por algún delito. Además, el 69% fue arrestado en la frontera sur de EEUU. De acuerdo con el reporte, las deportaciones de personas arrestadas en el interior del país aumentaron 151% y llegan a 19.000 al mes en 2026.
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Asimismo, el MPI calcula que 90.000 de los deportados llevaban más de una década en EEUU y otros 390.000, al menos, dos años. Para México, el instituto estima que unos 400.000 connacionales fueron expulsados desde el 20 de enero de 2025, entre deportaciones y salidas voluntarias.
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