Esta será la prioridad del ICE durante el Mundial de Fútbol

No obstante, "si encontramos un problema de seguridad nacional y este involucra a un extranjero ilegal, por supuesto que vamos a tomar medidas al respecto", puntualizó Homan.La férrea estrategia de Washington contra las personas con situación migratoria irregular, ha causado temor entre la población, especialmente ante la posibilidad de ser arrestadas si asisten a alguno de los encuentros de la justa deportiva disputados en la nación norteamericana, cuya sede es compartida con México y Canadá.
Durante los partidos de la Copa del Mundo que se disputarán en Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tendrá como objetivo "garantizar la seguridad nacional", según su titular, Tom Homan.
La misión de la dependencia "no es arrestar a personas que estén en el país de manera ilegal", declaró en una entrevista para ABC.
No obstante, "si encontramos un problema de seguridad nacional y este involucra a un extranjero ilegal, por supuesto que vamos a tomar medidas al respecto", puntualizó Homan.
La férrea estrategia de Washington contra las personas con situación migratoria irregular, ha causado temor entre la población, especialmente ante la posibilidad de ser arrestadas si asisten a alguno de los encuentros de la justa deportiva disputados en la nación norteamericana, cuya sede es compartida con México y Canadá.
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