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Caen más de 60% las transacciones ligadas al tráfico de migrantes hacia EEUU, dicen autoridades
Caen más de 60% las transacciones ligadas al tráfico de migrantes hacia EEUU, dicen autoridades
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La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro informó que las transacciones relacionadas con la trata o tráfico de migrantes... 16.08.2026, Sputnik Mundo
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Lo anterior es de acuerdo con una revisión que hizo la FinCEN de 67.540 informes de la Ley de Secreto Bancario, presentados entre 2023 y 2025, y en los cuales se detectaron transacciones por más de 4.900 millones de dólares asociados a este delito. Según el reporte del diario mexicano La Jornada, la baja coincide con una disminución de 93% anual de los cruces en la frontera entre México y Estados Unidos, durante el mes de mayo, según los informes oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Washington.
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Caen más de 60% las transacciones ligadas al tráfico de migrantes hacia EEUU, dicen autoridades

03:00 GMT 16.08.2026
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Personas migrantes en América Latina. Imagen de referencia. - Sputnik Mundo, 1920, 16.08.2026
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La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro informó que las transacciones relacionadas con la trata o tráfico de migrantes pasaron de 29.266 en 2024 a 11.018 en 2025, lo que representa una baja de 62,4%.
Lo anterior es de acuerdo con una revisión que hizo la FinCEN de 67.540 informes de la Ley de Secreto Bancario, presentados entre 2023 y 2025, y en los cuales se detectaron transacciones por más de 4.900 millones de dólares asociados a este delito.
Según el reporte del diario mexicano La Jornada, la baja coincide con una disminución de 93% anual de los cruces en la frontera entre México y Estados Unidos, durante el mes de mayo, según los informes oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Washington.
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