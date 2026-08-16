Caen más de 60% las transacciones ligadas al tráfico de migrantes hacia EEUU, dicen autoridades

Lo anterior es de acuerdo con una revisión que hizo la FinCEN de 67.540 informes de la Ley de Secreto Bancario, presentados entre 2023 y 2025, y en los cuales se detectaron transacciones por más de 4.900 millones de dólares asociados a este delito. Según el reporte del diario mexicano La Jornada, la baja coincide con una disminución de 93% anual de los cruces en la frontera entre México y Estados Unidos, durante el mes de mayo, según los informes oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Washington.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro informó que las transacciones relacionadas con la trata o tráfico de migrantes pasaron de 29.266 en 2024 a 11.018 en 2025, lo que representa una baja de 62,4%.
Lo anterior es de acuerdo con una revisión que hizo la FinCEN de 67.540 informes de la Ley de Secreto Bancario, presentados entre 2023 y 2025, y en los cuales se detectaron transacciones por más de 4.900 millones de dólares asociados a este delito.