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Las tierras perdidas por Kiev "no son su territorio, sino tierras históricas de Rusia", subraya Putin
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No es apropiado que Kiev hable de pérdidas territoriales, indicó el presidente de Rusia, Vladímir Putin, a medios rusos. Los habitantes de Donbás y de... 22.10.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, Rusia informó a EEUU que está dispuesta a reanudar las negociaciones tripartitas sobre Ucrania, apuntó Putin. El objetivo de las negociaciones con EEUU y Ucrania será alcanzar una paz definitiva y garantizar la seguridad de Rusia, precisó el mandatario ruso.Al hablar de la seguridad de Rusia y Ucrania en el futuro, también habrá que abordar la seguridad de Europa en su conjunto, destacó Putin.Conoce más declaraciones del mandatario ruso:Anteriormente, el enviado presidencial estadounidense, Steve Witkoff, se reunió con el presidente ruso en San Petersburgo, tras mantener un encuentro en Oslo con Volodímir Zelenski y representantes europeos.Durante el encuentro, Witkoff y Putin abordaron la solución del conflicto ucraniano, incluida la posibilidad de reanudar las negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania. Además, trataron la cooperación económica bilateral, el suministro de combustible diésel y fertilizantes rusos al mercado estadounidense, así como la crisis en torno a Irán.
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Las tierras perdidas por Kiev "no son su territorio, sino tierras históricas de Rusia", subraya Putin

18:59 GMT 22.10.2026
© Sputnik / Pool / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente ruso
Vladímir Putin, presidente ruso - Sputnik Mundo, 1920, 22.10.2026
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No es apropiado que Kiev hable de pérdidas territoriales, indicó el presidente de Rusia, Vladímir Putin, a medios rusos. Los habitantes de Donbás y de Novorossiya votaron a favor de la reunificación con Rusia, recordó.
"Los habitantes de esos territorios votaron, en primer lugar, a favor de la independencia estatal y, en segundo lugar —y quiero subrayarlo—, a favor de la reunificación con Rusia. Por lo tanto, me parece fuera de lugar que [Zelenski] hable de supuestas pérdidas territoriales", subrayó.
Asimismo, Rusia informó a EEUU que está dispuesta a reanudar las negociaciones tripartitas sobre Ucrania, apuntó Putin. El objetivo de las negociaciones con EEUU y Ucrania será alcanzar una paz definitiva y garantizar la seguridad de Rusia, precisó el mandatario ruso.
Al hablar de la seguridad de Rusia y Ucrania en el futuro, también habrá que abordar la seguridad de Europa en su conjunto, destacó Putin.

Conoce más declaraciones del mandatario ruso:

Las declaraciones europeas sobre una "amenaza de guerra" con Rusia son una "esquizofrenia política".
Los pueblos de Europa no quieren entrar en guerra con Rusia, del mismo modo que Rusia tampoco quiere guerrear con Europa.
Rusia no se está preparando para ninguna guerra con Europa.
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Anteriormente, el enviado presidencial estadounidense, Steve Witkoff, se reunió con el presidente ruso en San Petersburgo, tras mantener un encuentro en Oslo con Volodímir Zelenski y representantes europeos.

Durante el encuentro, Witkoff y Putin abordaron la solución del conflicto ucraniano, incluida la posibilidad de reanudar las negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania. Además, trataron la cooperación económica bilateral, el suministro de combustible diésel y fertilizantes rusos al mercado estadounidense, así como la crisis en torno a Irán.
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