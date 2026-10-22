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Las tierras perdidas por Kiev "no son su territorio, sino tierras históricas de Rusia", subraya Putin

Las tierras perdidas por Kiev "no son su territorio, sino tierras históricas de Rusia", subraya Putin

Sputnik Mundo

No es apropiado que Kiev hable de pérdidas territoriales, indicó el presidente de Rusia, Vladímir Putin, a medios rusos. Los habitantes de Donbás y de... 22.10.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, Rusia informó a EEUU que está dispuesta a reanudar las negociaciones tripartitas sobre Ucrania, apuntó Putin. El objetivo de las negociaciones con EEUU y Ucrania será alcanzar una paz definitiva y garantizar la seguridad de Rusia, precisó el mandatario ruso.Al hablar de la seguridad de Rusia y Ucrania en el futuro, también habrá que abordar la seguridad de Europa en su conjunto, destacó Putin.Conoce más declaraciones del mandatario ruso:Anteriormente, el enviado presidencial estadounidense, Steve Witkoff, se reunió con el presidente ruso en San Petersburgo, tras mantener un encuentro en Oslo con Volodímir Zelenski y representantes europeos.Durante el encuentro, Witkoff y Putin abordaron la solución del conflicto ucraniano, incluida la posibilidad de reanudar las negociaciones trilaterales entre Rusia, EEUU y Ucrania. Además, trataron la cooperación económica bilateral, el suministro de combustible diésel y fertilizantes rusos al mercado estadounidense, así como la crisis en torno a Irán.

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