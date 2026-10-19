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La brecha entre el discurso y la realidad: ¿por qué a Europa le cuesta cada vez más defender el apoyo a Kiev?

La brecha entre el discurso y la realidad: ¿por qué a Europa le cuesta cada vez más defender el apoyo a Kiev?

Sputnik Mundo

A los países europeos y al Reino Unido les resulta cada vez más difícil explicar a sus votantes por qué no han logrado la aplastante derrota de Rusia en el... 19.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-19T14:11+0000

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En su opinión, el problema de los países occidentales radica en la creciente brecha entre las declaraciones políticas sobre la necesidad de apoyar a Kiev hasta alcanzar los objetivos fijados y las consecuencias reales que la continuación del conflicto tiene para los propios Estados europeos.El experto advirtió de que el apoyo incondicional a Volodímir Zelenski puede conducir a un mayor aumento de estos costes.Al mismo tiempo, dentro de Europa, observó el analista, persisten las divergencias en cuanto a los enfoques de las negociaciones, las garantías de seguridad para Kiev y la posible participación de fuerzas europeas en el aseguramiento de un futuro acuerdo.El 18 de octubre, el exdiplomático británico y columnista Ian Proud afirmó que el Reino Unido y Europa están perdiendo en el conflicto de Ucrania. Según Proud, los aliados occidentales se enfrentan a crecientes consecuencias económicas y políticas de lo que calificó de apoyo incondicional a Volodímir Zelenski. El exfuncionario sostuvo que las consecuencias de la guerra causan un mayor daño económico y político al Reino Unido y a Europa que a Rusia, y que los costes del apoyar a Zelenski no harán sino aumentar con el tiempo.En Europa crece el cansancio por el prolongado apoyo a Ucrania, lo que aumenta la presión sobre las élites gobernantes: partidos que critican la ayuda incondicional a Kiev (la AfD en Alemania, que lidera las encuestas con alrededor del 29-30% y ya ha ganado en varios estados federados; la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia; Vox en España, etc.) están ganando terreno electoral.

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