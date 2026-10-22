EEUU anuncia la compra de 850 cazas F-35 en una década

El acuerdo, que aún requiere la aprobación del Congreso, busca reducir costos y ampliar la producción de estas aeronaves de última generación. Según la empresa, este nuevo plan "modernizará y ampliará el programa del F-35 Lightning II Joint Strike Fighter".Lockheed Martin dijo que se ha comprometido a fabricar 156 cazas al año. Y es que conforme se amplía la flota de aviones F-35, han aumentado las necesidades de reparación y mantenimiento, lo que pone a prueba la capacidad de producción y reparación del F-35 en el sector.
El Pentágono y la compañía armamentista Lockheed Martin anunciaron un acuerdo para producir 850 aviones de combate F-35 durante los próximos 10 años, una operación que ha sido valorada en al menos 78.000 millones de dólares, según analistas privados.
El acuerdo, que aún requiere la aprobación del Congreso, busca reducir costos y ampliar la producción de estas aeronaves de última generación. Según la empresa, este nuevo plan "modernizará y ampliará el programa del F-35 Lightning II Joint Strike Fighter".
Lockheed Martin dijo que se ha comprometido a fabricar 156 cazas al año. Y es que conforme se amplía la flota de aviones F-35, han aumentado las necesidades de reparación y mantenimiento, lo que pone a prueba la capacidad de producción y reparación del F-35 en el sector.
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