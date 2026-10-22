Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261022/eeuu-anuncia-la-compra-de-850-cazas-f-35-en-una-decada-1175562386.html
EEUU anuncia la compra de 850 cazas F-35 en una década
EEUU anuncia la compra de 850 cazas F-35 en una década
Sputnik Mundo
El Pentágono y la compañía armamentista Lockheed Martin anunciaron un acuerdo para producir 850 aviones de combate F-35 durante los próximos 10 años, una... 22.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-22T22:18+0000
2026-10-22T22:18+0000
internacional
pentágono
eeuu
f-35
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/05/0b/1139350304_0:43:831:510_1920x0_80_0_0_db14788af3f323a7fced9d9b51d59a1b.jpg
El acuerdo, que aún requiere la aprobación del Congreso, busca reducir costos y ampliar la producción de estas aeronaves de última generación. Según la empresa, este nuevo plan "modernizará y ampliará el programa del F-35 Lightning II Joint Strike Fighter".Lockheed Martin dijo que se ha comprometido a fabricar 156 cazas al año. Y es que conforme se amplía la flota ​de aviones F-35, han aumentado las necesidades de ​reparación y mantenimiento, lo que pone a prueba la capacidad de ​producción y ⁠reparación del F-35 en el sector.
https://noticiaslatam.lat/20260730/en-respuesta-al-crimen-iran-afirma-haber-atacado-una-base-de-eeuu-en-jordania-destruyendo-3-cazas-1174473541.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/05/0b/1139350304_46:0:783:553_1920x0_80_0_0_b13d65df4c46055af76b3305a42aa085.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pentágono, eeuu, f-35
pentágono, eeuu, f-35

EEUU anuncia la compra de 850 cazas F-35 en una década

22:18 GMT 22.10.2026
© Foto : Twitter / @DefensieCaza F-35
Caza F-35 - Sputnik Mundo, 1920, 22.10.2026
© Foto : Twitter / @Defensie
Síguenos en
El Pentágono y la compañía armamentista Lockheed Martin anunciaron un acuerdo para producir 850 aviones de combate F-35 durante los próximos 10 años, una operación que ha sido valorada en al menos 78.000 millones de dólares, según analistas privados.
El acuerdo, que aún requiere la aprobación del Congreso, busca reducir costos y ampliar la producción de estas aeronaves de última generación. Según la empresa, este nuevo plan "modernizará y ampliará el programa del F-35 Lightning II Joint Strike Fighter".
El Ejército iraní lanza un misil durante un ejercicio militar en el sur del país - Sputnik Mundo, 1920, 30.07.2026
Defensa
"En respuesta al crimen": Irán afirma haber atacado una base de EEUU en Jordania, destruyendo 3 cazas F-35
30 de julio, 13:15 GMT
Lockheed Martin dijo que se ha comprometido a fabricar 156 cazas al año. Y es que conforme se amplía la flota ​de aviones F-35, han aumentado las necesidades de ​reparación y mantenimiento, lo que pone a prueba la capacidad de ​producción y ⁠reparación del F-35 en el sector.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала