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EEUU daría luz verde a la venta de aviones de combate F-35 a Arabia Saudita

EEUU daría luz verde a la venta de aviones de combate F-35 a Arabia Saudita

Sputnik Mundo

El Departamento de Estado de EEUU aprobó una posible venta a Arabia Saudita de 48 cazas F-35 Lightning II y equipos asociados por unos 24.300 millones de... 18.09.2026, Sputnik Mundo

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Según detalle la propia entidad, la operación propuesta y presentada al Congreso para su aprobación incluye aviones F-35 de despegue y aterrizaje convencionales, así como 49 motores Pratt & Whitney F135-PW-100: 48 instalados en las aeronaves y uno de repuesto, además de otros componentes.Según el Departamento de Estado, la posible venta "reforzará la seguridad" de Arabia Saudita y "mejorará las capacidades del país para disuadir las amenazas actuales y futuras".Ahora, el Congreso dispone de 30 días para examinar el acuerdo y dar luz verde, o intentar bloquear, la venta de estas aeronaves a Riad, que es el mayor comprador de armamento estadounidense.Sin embargo, no todos están de acuerdo con la venta de los cazas. Según informan medios, algunos legisladores demócratas y representantes del Departamento de Guerra de Estados Unidos expresaron su preocupación por una posible fuga de tecnología a China. Señalaron que Riad podría compartir tecnología confidencial con Pekín en el marco de la asociación de seguridad entre ambos países.El anuncio se produce después de que los hutíes reportaran el 16 de septiembre que habían derribado un caza saudí F-15 sobre Marib, en Yemen.La situación en Yemen se agravó a mediados de julio cuando las fuerzas progubernamentales atacaron el aeropuerto de Saná justo cuando aterrizaba un avión procedente de Irán con una delegación de líderes hutíes a bordo. Estos últimos culparon a Arabia Saudita y le declararon la guerra hasta que se levante el bloqueo sobre los territorios bajo su control.El avance de los hutíes en el mar Rojo, sumado a los ataques de las fuerzas iraquíes contra un oleoducto y la continua presión de Irán en el estrecho de Ormuz, ha creado un escenario crítico para Arabia Saudita y ha aumentado la inquietud en los mercados globales. La combinación de estos factores amenaza las rutas esenciales de exportación de petróleo y agrava la inestabilidad regional.

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