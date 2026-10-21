Mundo
Putin expresa su interés en restablecer la cooperación económica con EEUU
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20261021/rusia-anuncia-cuando-llegara-a-eeuu-el-primer-petrolero-con-gasoleo-ruso-1175537238.html
Rusia anuncia cuándo llegará a EEUU el primer petrolero con gasóleo ruso
Rusia anuncia cuándo llegará a EEUU el primer petrolero con gasóleo ruso
Sputnik Mundo
El primer petrolero con 40.000 toneladas de diésel ruso con destino a Estados Unidos saldrá del puerto el 22 de octubre, declaró a los periodistas el vice... 21.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-21T09:09+0000
2026-10-21T10:06+0000
alexandr nóvak
eeuu
rusia
diésel
economía
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/15/1175536857_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4613b7ca782715691d2d19d5bdd2c6ce.jpg
Precisó que el buque que se dirigirá a Estados Unidos llevará una carga de 40.000 toneladas de diésel.El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense.Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió las ventajas del acuerdo sobre diésel con Rusia y acusó a Europa de hipocresía por sus críticas a dicho trato.
https://noticiaslatam.lat/20261016/el-convenio-sobre-el-diesel-entre-eeuu-y-rusia-perfila-un-giro-en-la-postura-de-washington-1175463304.html
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/15/1175536857_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4e261acb086053d234e8280051cf0bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alexandr nóvak, eeuu, rusia, diésel, 📈 mercados y finanzas
alexandr nóvak, eeuu, rusia, diésel, 📈 mercados y finanzas

Rusia anuncia cuándo llegará a EEUU el primer petrolero con gasóleo ruso

09:09 GMT 21.10.2026 (actualizado: 10:06 GMT 21.10.2026)
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Acceder al contenido multimediaUn buque petrolero en la bahía cerca de la terminal petrolera en el puerto de Novorossiysk, Rusia
Un buque petrolero en la bahía cerca de la terminal petrolera en el puerto de Novorossiysk, Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 21.10.2026
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
El primer petrolero con 40.000 toneladas de diésel ruso con destino a Estados Unidos saldrá del puerto el 22 de octubre, declaró a los periodistas el vice primer ministro de Rusia, Aleksandr Nóvak. La firma del contrato se encuentra en la etapa final, detalló.

"Está previsto que el primer petrolero zarpe mañana, día 22", señaló Alexandr Nóvak.

Precisó que el buque que se dirigirá a Estados Unidos llevará una carga de 40.000 toneladas de diésel.
"Y, sin duda, le seguirán otros envíos. Hubo acuerdos entre los dos líderes. Satisfaremos las necesidades de EEUU, dentro de nuestras posibilidades (...) Estamos en la fase final", añadió.
El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense.
Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió las ventajas del acuerdo sobre diésel con Rusia y acusó a Europa de hipocresía por sus críticas a dicho trato.
El precio por galón del diésel se muestra electrónicamente en un surtidor de una gasolinera en Johnstown, Colorado - Sputnik Mundo, 1920, 16.10.2026
Internacional
El convenio sobre el diésel entre EEUU y Rusia perfila un giro en la postura de Washington, considera un experto
16 de octubre, 13:28 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала