https://noticiaslatam.lat/20261021/rusia-anuncia-cuando-llegara-a-eeuu-el-primer-petrolero-con-gasoleo-ruso-1175537238.html

Rusia anuncia cuándo llegará a EEUU el primer petrolero con gasóleo ruso

Rusia anuncia cuándo llegará a EEUU el primer petrolero con gasóleo ruso

Sputnik Mundo

El primer petrolero con 40.000 toneladas de diésel ruso con destino a Estados Unidos saldrá del puerto el 22 de octubre, declaró a los periodistas el vice... 21.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-21T09:09+0000

2026-10-21T09:09+0000

2026-10-21T10:06+0000

alexandr nóvak

eeuu

rusia

diésel

economía

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/15/1175536857_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4613b7ca782715691d2d19d5bdd2c6ce.jpg

Precisó que el buque que se dirigirá a Estados Unidos llevará una carga de 40.000 toneladas de diésel.El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense.Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió las ventajas del acuerdo sobre diésel con Rusia y acusó a Europa de hipocresía por sus críticas a dicho trato.

https://noticiaslatam.lat/20261016/el-convenio-sobre-el-diesel-entre-eeuu-y-rusia-perfila-un-giro-en-la-postura-de-washington-1175463304.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alexandr nóvak, eeuu, rusia, diésel, 📈 mercados y finanzas