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Rusia anuncia cuándo llegará a EEUU el primer petrolero con gasóleo ruso
Rusia anuncia cuándo llegará a EEUU el primer petrolero con gasóleo ruso
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El primer petrolero con 40.000 toneladas de diésel ruso con destino a Estados Unidos saldrá del puerto el 22 de octubre, declaró a los periodistas el vice... 21.10.2026, Sputnik Mundo
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Precisó que el buque que se dirigirá a Estados Unidos llevará una carga de 40.000 toneladas de diésel.El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense.Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió las ventajas del acuerdo sobre diésel con Rusia y acusó a Europa de hipocresía por sus críticas a dicho trato.
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Rusia anuncia cuándo llegará a EEUU el primer petrolero con gasóleo ruso
09:09 GMT 21.10.2026 (actualizado: 10:06 GMT 21.10.2026)
El primer petrolero con 40.000 toneladas de diésel ruso con destino a Estados Unidos saldrá del puerto el 22 de octubre, declaró a los periodistas el vice primer ministro de Rusia, Aleksandr Nóvak. La firma del contrato se encuentra en la etapa final, detalló.
"Está previsto que el primer petrolero zarpe mañana, día 22", señaló Alexandr Nóvak.
Precisó que el buque que se dirigirá a Estados Unidos llevará una carga de 40.000 toneladas de diésel.
"Y, sin duda, le seguirán otros envíos. Hubo acuerdos entre los dos líderes. Satisfaremos las necesidades de EEUU, dentro de nuestras posibilidades (...) Estamos en la fase final", añadió.
El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania
y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense
.
Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió las ventajas del acuerdo sobre diésel con Rusia
y acusó a Europa de hipocresía por sus críticas a dicho trato.