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Las reservas estratégicas de crudo de EEUU a punto de caer a su mínimo en casi 45 años, según reporte

Las reservas estratégicas de crudo de EEUU a punto de caer a su mínimo en casi 45 años, según reporte

Sputnik Mundo

Las existencias se redujeron a 284,6 millones de barriles para el 18 de septiembre, se desprende del último informe del Departamento de Energía de EEUU. Y... 29.09.2026, Sputnik Mundo

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Esta cifra, correspondiente a la semana que terminó el 18 de septiembre, podría reducirse a 283,8 millones de barriles para la semana posterior a ese período, pronostica el Departamento de Energía estadounidense. De este modo, este indicador representaría el nivel más bajo de las reservas estratégicas de petróleo desde octubre de 1982, con arreglo a los datos de la institución.A modo de comparación, en el mismo plazo de septiembre de 2025, las cantidades almacenadas ascendían a 406 millones de barriles.Esta reducción significativa se atribuye a la liberación de 172 millones de barriles, autorizada por la Casa Blanca en marzo, en medio de la crisis de combustible provocada por la escalada en el Oriente Medio.Sin embargo, estas iniciativas generan cada vez menos resultados ante la tensión que persiste en el estrecho de Ormuz, alertan los medios occidentales. En este sentido, algunos expertos del sector calificaron tales medidas de autodestructivas y compararon la situación actual con vivir con una tarjeta de crédito del mercado petrolero, según declaraciones a la prensa.

https://noticiaslatam.lat/20260905/el-transito-de-petroleo-por-siria-no-reemplazara-al-estrecho-de-ormuz-considera-un-experto-1174953973.html

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