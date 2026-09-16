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Gobierno de Nicaragua conmemora 205 años de independencia con un llamado a defender la soberanía
Gobierno de Nicaragua conmemora 205 años de independencia con un llamado a defender la soberanía
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Nicaragua conmemoró este 15 de septiembre el 205 aniversario de la Independencia de Centroamérica, en una jornada en la que el Gobierno destacó la soberanía... 16.09.2026, Sputnik Mundo
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En un mensaje suscrito por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Ejecutivo señaló que la conmemoración permite reafirmar las aspiraciones nacionales de paz, dignidad y libertad."Celebramos los memorables días que nos llevan a este otro día, cuando todos nuestros sueños, nuestros anhelos, se suman y resumen en uno solo: paz con dignidad, paz en libertad, paz en fraternidad, paz en prosperidad", resalta el texto.Los mandatarios también evocaron a los héroes y mártires de Nicaragua y vincularon la fecha con la defensa de la soberanía nacional. El documento destaca el papel de las nuevas generaciones y señala que el futuro del país se construye con valores como "amor, lealtad, fidelidad y hermandad".La declaración oficial fue difundida mientras en Nicaragua se desarrollaban las actividades conmemorativas por la fecha patria. En la Plaza de la Revolución de Managua, estudiantes y miembros de la organización Juventud Sandinista participaron en una jornada que incluyó la presentación de bandas escolares y la lectura de una proclama de la Juventud Presidente.María Lourdes Sánchez, representante de la Federación de Estudiantes de Secundaria del Distrito 5 de Managua, dio lectura al documento, en el que los jóvenes expresaron su compromiso con la defensa de la paz y el derecho de las familias nicaragüenses a una vida plena y segura.El pronunciamiento juvenil también destaca el papel de las nuevas generaciones en la defensa de la soberanía y en la construcción del porvenir nacional. "A 205 años, Nicaragua va adelante", afirma el documento, que reivindica al país como "libre, soberano".El 15 de septiembre marca el aniversario de la suscripción, en 1821, del Acta de Independencia de Centroamérica, firmada en Guatemala, que marcó la separación política de las provincias centroamericanas del dominio español y dio paso al proceso de conformación de las nuevas repúblicas de la región.
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Gobierno de Nicaragua conmemora 205 años de independencia con un llamado a defender la soberanía

03:23 GMT 16.09.2026
© AP Photo / Alfredo ZunigaRosario Murillo y Daniel Ortega, copresidentes de Nicaragua
Rosario Murillo y Daniel Ortega, copresidentes de Nicaragua - Sputnik Mundo, 1920, 16.09.2026
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Marcela Rivera
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Nicaragua conmemoró este 15 de septiembre el 205 aniversario de la Independencia de Centroamérica, en una jornada en la que el Gobierno destacó la soberanía, dignidad y unidad de las familias de este país como principios para el presente y el porvenir de Managua.
En un mensaje suscrito por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Ejecutivo señaló que la conmemoración permite reafirmar las aspiraciones nacionales de paz, dignidad y libertad.
"Celebramos los memorables días que nos llevan a este otro día, cuando todos nuestros sueños, nuestros anhelos, se suman y resumen en uno solo: paz con dignidad, paz en libertad, paz en fraternidad, paz en prosperidad", resalta el texto.
Daniel Ortega, copresidente de Nicaragua - Sputnik Mundo, 1920, 03.09.2026
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Los mandatarios también evocaron a los héroes y mártires de Nicaragua y vincularon la fecha con la defensa de la soberanía nacional. El documento destaca el papel de las nuevas generaciones y señala que el futuro del país se construye con valores como "amor, lealtad, fidelidad y hermandad".
La declaración oficial fue difundida mientras en Nicaragua se desarrollaban las actividades conmemorativas por la fecha patria. En la Plaza de la Revolución de Managua, estudiantes y miembros de la organización Juventud Sandinista participaron en una jornada que incluyó la presentación de bandas escolares y la lectura de una proclama de la Juventud Presidente.
María Lourdes Sánchez, representante de la Federación de Estudiantes de Secundaria del Distrito 5 de Managua, dio lectura al documento, en el que los jóvenes expresaron su compromiso con la defensa de la paz y el derecho de las familias nicaragüenses a una vida plena y segura.
"Juramos defender la paz y el derecho de las familias nicaragüenses a una vida plena y segura", señala la proclama.
El pronunciamiento juvenil también destaca el papel de las nuevas generaciones en la defensa de la soberanía y en la construcción del porvenir nacional. "A 205 años, Nicaragua va adelante", afirma el documento, que reivindica al país como "libre, soberano".
El 15 de septiembre marca el aniversario de la suscripción, en 1821, del Acta de Independencia de Centroamérica, firmada en Guatemala, que marcó la separación política de las provincias centroamericanas del dominio español y dio paso al proceso de conformación de las nuevas repúblicas de la región.
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