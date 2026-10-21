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¿Las neuronas pueden funcionar como minicomputadoras? Esto dicen científicos chinos

¿Las neuronas pueden funcionar como minicomputadoras? Esto dicen científicos chinos

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Científicos de la Academia China de Ciencias encontraron evidencia experimental de que las neuronas individuales pueden realizar cálculos complejos que... 21.10.2026, Sputnik Mundo

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La investigación, publicada el 15 de octubre en la revista científica Science y retomada por el diario chino South China Morning Post, identificó que las dendritas, estructuras ramificadas de las neuronas, integran información sensorial con reglas aprendidas para orientar el comportamiento.Hasta ahora, gran parte de los estudios sobre cognición se había centrado en la interacción entre múltiples neuronas, consideradas unidades que reciben y transmiten señales. Sin embargo, los nuevos resultados sugieren que cada célula puede procesar información de manera más compleja de lo que se suponía.El equipo investigador se concentró en las neuronas piramidales corticales, presentes en la corteza cerebral de los mamíferos y relacionadas con funciones sensoriales, cognitivas y motoras. Estas células cuentan con dendritas que reciben señales de otras neuronas y las procesan antes de transmitir información al cuerpo celular.Para comprobar su función, los científicos entrenaron ratones para distinguir tonos de diferentes frecuencias y responder mediante dos orificios ubicados a ambos lados. Los animales debían lamer uno u otro según si el sonido era de frecuencia baja o alta.Durante el experimento, los investigadores modificaron periódicamente las reglas de clasificación, de modo que los ratones tuvieran que adaptar sus respuestas para seguir obteniendo agua como recompensa.Mediante técnicas de imagen, el equipo registró la actividad de las dendritas y de los cuerpos celulares en la corteza auditiva. Posteriormente, redujo la actividad dendrítica y observó alteraciones en las decisiones de los animales cuando estas dependían de las reglas aprendidas.Los resultados indican que las dendritas no solo transmiten señales, sino que participan activamente en el procesamiento necesario para adaptar una respuesta a las condiciones del entorno.El investigador Xu Ninglong, autor principal del estudio e integrante del Instituto de Neurociencia de la Academia China de Ciencias, explicó que este mecanismo equivale a que una sola neurona realice tareas que, bajo otro modelo, requerirían varios ordenadores conectados en red.Los científicos consideran que comprender mejor este proceso podría ayudar a desarrollar sistemas de IA capaces de ajustar sus respuestas ante cambios de contexto y procesar información de forma más eficiente.No obstante, los experimentos se realizaron en ratones, por lo que será necesario investigar cómo se aplica este mecanismo a otros procesos cognitivos y en qué medida puede aprovecharse para diseñar nuevas arquitecturas de inteligencia artificial.

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