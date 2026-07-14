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Científicos de China crean la primera interfaz neuronal biomimética del nervio auditivo
Científicos de China crean la primera interfaz neuronal biomimética del nervio auditivo
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Científicos chinos desarrollaron la primera interfaz neuronal biomimética del nervio auditivo del mundo, reportó el diario 'Science and Technology Daily'. 14.07.2026, Sputnik Mundo
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Según el medio, los implantes cocleares tradicionales recogen las señales sonoras y las convierten en impulsos eléctricos, pero para que estos implantes transmitan la información es necesario que el paciente conserve el nervio auditivo. En caso de que no exista o esté gravemente dañado, el implante coclear no funcionará.El sistema desarrollado primero imita la percepción del sonido y luego, utilizando los principios de funcionamiento de las redes neuronales del cerebro, selecciona y analiza los sonidos. Después, el sistema convierte la información procesada en impulsos eléctricos que son reconocidos por los nervios biológicos.De este modo, se establece una conexión con el tejido nervioso vivo y se realiza un ciclo completo, que incluye la percepción del sonido, el procesamiento de la información y su transmisión a través del sistema nervioso.Según el diario, esta innovación abre una nueva vía para la creación de tecnologías electrónicas de sustitución y recuperación auditiva que complementan los implantes cocleares tradicionales. Los resultados del estudio se publicaron en la revista Nature Materials.Los sistemas/interfaces biomiméticos son estructuras creadas artificialmente que imitan los principios, mecanismos y diseños de los organismos vivos.
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Científicos de China crean la primera interfaz neuronal biomimética del nervio auditivo

07:45 GMT 14.07.2026
© AP Photo / Alan YoungbloodImplantes auditivos
Implantes auditivos - Sputnik Mundo, 1920, 14.07.2026
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Científicos chinos desarrollaron la primera interfaz neuronal biomimética del nervio auditivo del mundo, reportó el diario 'Science and Technology Daily'.
Según el medio, los implantes cocleares tradicionales recogen las señales sonoras y las convierten en impulsos eléctricos, pero para que estos implantes transmitan la información es necesario que el paciente conserve el nervio auditivo. En caso de que no exista o esté gravemente dañado, el implante coclear no funcionará.

"El grupo de investigación del profesor Xu Wentao del Instituto de Información Electrónica e Ingeniería Óptica de la universidad desarrolló con éxito la primera interfaz neuronal biomimética del nervio auditivo del mundo", señala el periódico.

El sistema desarrollado primero imita la percepción del sonido y luego, utilizando los principios de funcionamiento de las redes neuronales del cerebro, selecciona y analiza los sonidos. Después, el sistema convierte la información procesada en impulsos eléctricos que son reconocidos por los nervios biológicos.
De este modo, se establece una conexión con el tejido nervioso vivo y se realiza un ciclo completo, que incluye la percepción del sonido, el procesamiento de la información y su transmisión a través del sistema nervioso.
Pato pekinés - Sputnik Mundo, 1920, 12.07.2026
Internacional
El pato pekinés, en la mira de la UE: ¿paranoia comercial contra China?
12 de julio, 05:01 GMT
Según el diario, esta innovación abre una nueva vía para la creación de tecnologías electrónicas de sustitución y recuperación auditiva que complementan los implantes cocleares tradicionales. Los resultados del estudio se publicaron en la revista Nature Materials.
Los sistemas/interfaces biomiméticos son estructuras creadas artificialmente que imitan los principios, mecanismos y diseños de los organismos vivos.
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