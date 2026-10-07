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Científicos chinos crean un hidrogel capaz de modificar su estructura mediante la luz
Científicos chinos crean un hidrogel capaz de modificar su estructura mediante la luz
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Un equipo de la Academia China de Ciencias desarrolló STERS, un sistema activado por luz que permite al hidrogel cambiar su estructura con el paso del tiempo... 07.10.2026, Sputnik Mundo
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El sistema, llamado STERS, usa partículas de metal líquido a base de galio que generan reacciones químicas sostenidas en el tiempo. Se activa con luz infrarroja cercana y una sola exposición lo mantiene funcionando hasta cuatro semanas.Según el diario South China Morning Post, el equipo explicó en la revista Matter que el enfoque permite una evolución de forma programable, desde escalas microscópicas hasta macroscópicas, y desde minutos hasta semanas.Du Xuemin, profesor de los Institutos de Tecnología Avanzada de Shenzhen y autor del estudio, contó que se inspiró antes en plantas sensitivas y en el camaleón. Luego notó que la naturaleza también tiene transformaciones lentas, como la cicatrización o el desarrollo embrionario, y buscó replicarlas.En las pruebas, los hidrogeles guiaron la diferenciación de células madre hacia células óseas y de tipo neuronal. También se recubrió un electrodo de interfaz cerebro-máquina para seguir las señales eléctricas durante el desarrollo de un embrión de rata.Respecto a la seguridad, el metal líquido puede ser riesgoso para los tejidos. Para evitar fugas, los investigadores encapsularon los materiales en una estructura tipo sándwich.El medio asiático South China Morning Post añadió que el sistema también sirve como sensor: el equipo logró un hidrogel que cambia de color de forma gradual durante un mes, útil como indicador visual de larga duración. Du reconoció que aún faltan pasos para llegar a la clínica, como ajustar el tiempo de transformación a cada tejido y controlar el proceso a demanda. Por ahora, el material podría usarse como sensor o en demostraciones de laboratorio.
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Científicos chinos crean un hidrogel capaz de modificar su estructura mediante la luz

06:17 GMT 07.10.2026
© AP Photo / Eric RisbergUso de luz infrarroja
Uso de luz infrarroja - Sputnik Mundo, 1920, 07.10.2026
© AP Photo / Eric Risberg
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Un equipo de la Academia China de Ciencias desarrolló STERS, un sistema activado por luz que permite al hidrogel cambiar su estructura con el paso del tiempo. Sus aplicaciones podrían ir de la ingeniería de tejidos a las interfaces cerebro-máquina y la robótica blanda.
El sistema, llamado STERS, usa partículas de metal líquido a base de galio que generan reacciones químicas sostenidas en el tiempo. Se activa con luz infrarroja cercana y una sola exposición lo mantiene funcionando hasta cuatro semanas.
Según el diario South China Morning Post, el equipo explicó en la revista Matter que el enfoque permite una evolución de forma programable, desde escalas microscópicas hasta macroscópicas, y desde minutos hasta semanas.
Du Xuemin, profesor de los Institutos de Tecnología Avanzada de Shenzhen y autor del estudio, contó que se inspiró antes en plantas sensitivas y en el camaleón. Luego notó que la naturaleza también tiene transformaciones lentas, como la cicatrización o el desarrollo embrionario, y buscó replicarlas.
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En las pruebas, los hidrogeles guiaron la diferenciación de células madre hacia células óseas y de tipo neuronal. También se recubrió un electrodo de interfaz cerebro-máquina para seguir las señales eléctricas durante el desarrollo de un embrión de rata.
Respecto a la seguridad, el metal líquido puede ser riesgoso para los tejidos. Para evitar fugas, los investigadores encapsularon los materiales en una estructura tipo sándwich.
El medio asiático South China Morning Post añadió que el sistema también sirve como sensor: el equipo logró un hidrogel que cambia de color de forma gradual durante un mes, útil como indicador visual de larga duración.
Du reconoció que aún faltan pasos para llegar a la clínica, como ajustar el tiempo de transformación a cada tejido y controlar el proceso a demanda. Por ahora, el material podría usarse como sensor o en demostraciones de laboratorio.
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