Tratamiento chino con células madre logra un 90% de recuperación de pacientes con insuficiencia cardíaca

Si bien el músculo cardíaco muerto no tiene la capacidad de regenerarse, esta tecnología derivada de células madre pluripotentes inducidas (iPSC) puede ayudar a que corazones envejecidos o dañados generen un nuevo tejido muscular y recuperen su función.Tal como explica el diario asiático South China Morning Post (SCMP), los investigadores del nosocomio utilizaron este tratamiento y, en el 90% de los casos, los pacientes mostraron una recuperación significativa de la función cardíaca tras 12 meses de observación.En el estudio, 20 pacientes con enfermedad avanzada de las arterias coronarias fueron divididos en dos grupos.Diez de ellos recibieron inyecciones de terapia celular en el miocardio —la capa media de la pared del corazón— durante la cirugía del bypass de arteria coronaria. Los otros diez únicamente fueron sometidos a la cirugía de bypass de arteria coronaria.Los investigadores siguieron a los pacientes durante 12 meses después de la cirugía, realizando evaluaciones que incluían imágenes cardíacas, pruebas de laboratorio y evaluaciones de la función cardíaca.Mientras que los 10 pacientes del grupo experimental sobrevivieron, uno del grupo de control falleció de forma súbita ocho meses después. En cuanto al grupo que recibió células madre, los datos de seguimiento dos meses después de la cirugía mostraron que el 90% recuperó su función cardíaca hasta la clase II de la NYHA, una categoría que indica solo síntomas leves con la actividad diaria normal.Además, presentaron una mejora significativa en la opresión torácica y la falta de aire. En contraste, solo el 60% del grupo de control alcanzó este nivel de mejora. Los pacientes tratados con células madre también obtuvieron mejores resultados en una prueba de caminata de seis minutos, con un aumento medio de 168,8 metros, casi el doble de la mejora en el otro grupo.Otra mejora se detectó en relación con la capacidad de bombeo cardíaco: el volumen sistólico —la cantidad de sangre expulsada por latido— aumentó en el grupo experimental y disminuyó en el de control.En tanto que el grupo experimental no experimentó tumores, arritmias malignas ni otros eventos adversos, lo que da un respaldo preliminar a la seguridad y controlabilidad de la terapia.
Una novedosa terapia del Hospital Drum Tower de Nankín, afiliado a la Universidad de Nankín, en el este de China, ofrece esperanza para los pacientes con insuficiencia cardíaca grave, según un estudio reciente publicado en la revista científica Nature Medicine.
Si bien el músculo cardíaco muerto no tiene la capacidad de regenerarse, esta tecnología derivada de células madre pluripotentes inducidas (iPSC) puede ayudar a que corazones envejecidos o dañados generen un nuevo tejido muscular y recuperen su función.
Tal como explica el diario asiático South China Morning Post (SCMP), los investigadores del nosocomio utilizaron este tratamiento y, en el 90% de los casos, los pacientes mostraron una recuperación significativa de la función cardíaca tras 12 meses de observación.
En el estudio, 20 pacientes con enfermedad avanzada de las arterias coronarias fueron divididos en dos grupos.
Diez de ellos recibieron inyecciones de terapia celular en el miocardio —la capa media de la pared del corazón— durante la cirugía del bypass de arteria coronaria. Los otros diez únicamente fueron sometidos a la cirugía de bypass de arteria coronaria.
Los investigadores siguieron a los pacientes durante 12 meses después de la cirugía, realizando evaluaciones que incluían imágenes cardíacas, pruebas de laboratorio y evaluaciones de la función cardíaca.
Mientras que los 10 pacientes del grupo experimental sobrevivieron, uno del grupo de control falleció de forma súbita ocho meses después. En cuanto al grupo que recibió células madre, los datos de seguimiento dos meses después de la cirugía mostraron que el 90% recuperó su función cardíaca hasta la clase II de la NYHA, una categoría que indica solo síntomas leves con la actividad diaria normal.
Además, presentaron una mejora significativa en la opresión torácica y la falta de aire. En contraste, solo el 60% del grupo de control alcanzó este nivel de mejora. Los pacientes tratados con células madre también obtuvieron mejores resultados en una prueba de caminata de seis minutos, con un aumento medio de 168,8 metros, casi el doble de la mejora en el otro grupo.
Otra mejora se detectó en relación con la capacidad de bombeo cardíaco: el volumen sistólico —la cantidad de sangre expulsada por latido— aumentó en el grupo experimental y disminuyó en el de control.
En tanto que el grupo experimental no experimentó tumores, arritmias malignas ni otros eventos adversos, lo que da un respaldo preliminar a la seguridad y controlabilidad de la terapia.
"Para los pacientes con insuficiencia cardíaca de todo el mundo, esto significa que en el futuro, incluso sin un trasplante de corazón, pueden aspirar a recuperar un corazón que lata con fuerza", dijo el médico jefe y profesor de cirugía cardiotorácica del hospital, Wang Dongjin, en una entrevista.
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