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"¡Traidor!": Sánchez recibe abucheos e insultos durante el desfile del 12-O en Madrid

"¡Traidor!": Sánchez recibe abucheos e insultos durante el desfile del 12-O en Madrid

Sputnik Mundo

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue recibido con silbidos, abucheos e insultos durante el desfile militar por el Día de la Fiesta Nacional... 12.10.2026, Sputnik Mundo

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Entre los gritos escuchados figuraron:En contraste, el rey Felipe VI fue recibido con aplausos, vítores y gritos de "¡Viva el rey!". El monarca presidió el acto junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.El desfile reunió a miles de efectivos de las FFAA y contó con la participación de 4.380 militares, 144 vehículos, 286 caballos y 34 aeronaves de caza y enseñanza, entre otros equipos.Las protestas se producen en un contexto de polarización política y críticas al Ejecutivo socialista. Entre los principales motivos de confrontación figuran las investigaciones judiciales que afectan a personas de su entorno y las dificultades del Gobierno para reunir apoyos parlamentarios. La oposición también cuestiona su gestión de la inmigración y de la crisis de la vivienda.El clima de tensión política coincide con la decisión de Sánchez de disolver anticipadamente el Parlamento y convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, nueve meses antes de lo previsto. El anuncio, realizado el 5 de octubre, llegó tras una serie de reveses parlamentarios, entre ellos el rechazo de medidas gubernamentales en materia de vivienda.

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