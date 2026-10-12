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"¡Traidor!": Sánchez recibe abucheos e insultos durante el desfile del 12-O en Madrid
"¡Traidor!": Sánchez recibe abucheos e insultos durante el desfile del 12-O en Madrid
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue recibido con silbidos, abucheos e insultos durante el desfile militar por el Día de la Fiesta Nacional... 12.10.2026, Sputnik Mundo
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Entre los gritos escuchados figuraron:En contraste, el rey Felipe VI fue recibido con aplausos, vítores y gritos de "¡Viva el rey!". El monarca presidió el acto junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.El desfile reunió a miles de efectivos de las FFAA y contó con la participación de 4.380 militares, 144 vehículos, 286 caballos y 34 aeronaves de caza y enseñanza, entre otros equipos.Las protestas se producen en un contexto de polarización política y críticas al Ejecutivo socialista. Entre los principales motivos de confrontación figuran las investigaciones judiciales que afectan a personas de su entorno y las dificultades del Gobierno para reunir apoyos parlamentarios. La oposición también cuestiona su gestión de la inmigración y de la crisis de la vivienda.El clima de tensión política coincide con la decisión de Sánchez de disolver anticipadamente el Parlamento y convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, nueve meses antes de lo previsto. El anuncio, realizado el 5 de octubre, llegó tras una serie de reveses parlamentarios, entre ellos el rechazo de medidas gubernamentales en materia de vivienda.
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"¡Traidor!": Sánchez recibe abucheos e insultos durante el desfile del 12-O en Madrid

15:32 GMT 12.10.2026
© AP Photo / Bernat ArmangueDe izquierda a derecha, Sofía, princesa de España; Leonor, princesa de Asturias; Letizia, reina de España; Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español; y Margarita Robles, ministra de Defensa, asisten al desfile militar con motivo del Día de la Hispanidad, en Madrid, España
De izquierda a derecha, Sofía, princesa de España; Leonor, princesa de Asturias; Letizia, reina de España; Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español; y Margarita Robles, ministra de Defensa, asisten al desfile militar con motivo del Día de la Hispanidad, en Madrid, España - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2026
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue recibido con silbidos, abucheos e insultos durante el desfile militar por el Día de la Fiesta Nacional, celebrado en la capital española, Madrid. A su llegada a la plaza de Neptuno, parte del público gritó consignas contra el jefe del Ejecutivo.
Entre los gritos escuchados figuraron:
"¡Traidor!"
"¡Ceuta se defiende!"
En contraste, el rey Felipe VI fue recibido con aplausos, vítores y gritos de "¡Viva el rey!". El monarca presidió el acto junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.
El desfile reunió a miles de efectivos de las FFAA y contó con la participación de 4.380 militares, 144 vehículos, 286 caballos y 34 aeronaves de caza y enseñanza, entre otros equipos.
Las protestas se producen en un contexto de polarización política y críticas al Ejecutivo socialista. Entre los principales motivos de confrontación figuran las investigaciones judiciales que afectan a personas de su entorno y las dificultades del Gobierno para reunir apoyos parlamentarios. La oposición también cuestiona su gestión de la inmigración y de la crisis de la vivienda.
El clima de tensión política coincide con la decisión de Sánchez de disolver anticipadamente el Parlamento y convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, nueve meses antes de lo previsto. El anuncio, realizado el 5 de octubre, llegó tras una serie de reveses parlamentarios, entre ellos el rechazo de medidas gubernamentales en materia de vivienda.
¿Se va el último socialista de Europa? Por qué las elecciones de noviembre en España son más importantes de lo que parece (imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 05.10.2026
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¿Se va el último socialista de Europa? Por qué las elecciones de noviembre en España son más importantes de lo que parece
5 de octubre, 16:31 GMT
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