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Rusia valora enormemente los esfuerzos de mediación de los negociadores de EEUU, destaca el Kremlin

Rusia valora enormemente los esfuerzos de mediación de los negociadores de EEUU, destaca el Kremlin

Sputnik Mundo

Moscú espera que se celebre "en un futuro próximo" una nueva reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff... 20.10.2026, Sputnik Mundo

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Al mismo tiempo, aseveró que para Rusia es importante que Ucrania cuente en las negociaciones con un representante legítimo, dispuesto a tomar decisiones para poner fin al conflicto.Además, el portavoz abordó otro aspecto importante de las relaciones entre ambas potencias. En este sentido, puso de relieve que Rusia y EEUU deben reanudar de inmediato el diálogo sobre estabilidad estratégica y desarme nuclear.En esa línea, agregó que Moscú y Washington no podrán ignorar los arsenales nucleares de el Reino Unido y Francia en el diálogo sobre estabilidad estratégica.Recursos energéticos en los mercados mundialesRusia ha sido, es y seguirá siendo un proveedor fiable de recursos energéticos para los mercados mundiales, recalcó Peskov.Peskov hizo estas declaraciones al responder a una pregunta sobre las medidas anunciadas por Washington respecto a los petroleros sancionados. Previamente, se había informado de que el Departamento de Energía de EEUU tenía previsto autorizar a estos buques a transportar petróleo, regularizando así su situación jurídica.El pasado 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU mantuvieron una conversación telefónica tras la cual el mandatario norteamericano anunció que Moscú suministrará diésel al mercado estadounidense. Poco después, Washington emitió una licencia general temporal que autoriza el suministro de diésel ruso al mercado mundial hasta el 7 de abril de 2027.El 10 de octubre, el Gobierno ruso levantó parcialmente la prohibición de exportar diésel, vigente hasta el 31 de octubre para los productores y hasta el 31 de enero de 2027 para las empresas que no producen este combustible.Según el Ejecutivo ruso, la medida permitirá destinar 500.000 toneladas de diésel al mercado internacional.La militarización en el ÁrticoEl Ártico no debe ser una zona de confrontación, sino un espacio de cooperación mutuamente beneficiosa, aseveró. Asimismo, Rusia está abierta al diálogo con otros países sobre la cooperación en la región, mientras que Europa se muestra reacia a ello.Previamente, los medios informaron de que la UE planea crear un centro especial para vigilar los buques que transportan petróleo ruso y la actividad de submarinos en el Ártico, dentro de su nueva estrategia de refuerzo militar en la región. En particular, Bruselas destinará 260 millones de euros a desarrollar tecnología militar para condiciones árticas.

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