https://noticiaslatam.lat/20261020/rusia-valora-enormemente-los-esfuerzos-de-mediacion-de-los-negociadores-de-eeuu-destaca-el-kremlin-1175518712.html
Rusia valora enormemente los esfuerzos de mediación de los negociadores de EEUU, destaca el Kremlin
Rusia valora enormemente los esfuerzos de mediación de los negociadores de EEUU, destaca el Kremlin
Sputnik Mundo
Moscú espera que se celebre "en un futuro próximo" una nueva reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff... 20.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-20T14:10+0000
2026-10-20T14:10+0000
2026-10-20T14:10+0000
internacional
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/14/1161631907_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_8130498b48080ca1414c1a66cd39cb3b.jpg
Al mismo tiempo, aseveró que para Rusia es importante que Ucrania cuente en las negociaciones con un representante legítimo, dispuesto a tomar decisiones para poner fin al conflicto.Además, el portavoz abordó otro aspecto importante de las relaciones entre ambas potencias. En este sentido, puso de relieve que Rusia y EEUU deben reanudar de inmediato el diálogo sobre estabilidad estratégica y desarme nuclear.En esa línea, agregó que Moscú y Washington no podrán ignorar los arsenales nucleares de el Reino Unido y Francia en el diálogo sobre estabilidad estratégica.Recursos energéticos en los mercados mundialesRusia ha sido, es y seguirá siendo un proveedor fiable de recursos energéticos para los mercados mundiales, recalcó Peskov.Peskov hizo estas declaraciones al responder a una pregunta sobre las medidas anunciadas por Washington respecto a los petroleros sancionados. Previamente, se había informado de que el Departamento de Energía de EEUU tenía previsto autorizar a estos buques a transportar petróleo, regularizando así su situación jurídica.El pasado 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU mantuvieron una conversación telefónica tras la cual el mandatario norteamericano anunció que Moscú suministrará diésel al mercado estadounidense. Poco después, Washington emitió una licencia general temporal que autoriza el suministro de diésel ruso al mercado mundial hasta el 7 de abril de 2027.El 10 de octubre, el Gobierno ruso levantó parcialmente la prohibición de exportar diésel, vigente hasta el 31 de octubre para los productores y hasta el 31 de enero de 2027 para las empresas que no producen este combustible.Según el Ejecutivo ruso, la medida permitirá destinar 500.000 toneladas de diésel al mercado internacional.La militarización en el ÁrticoEl Ártico no debe ser una zona de confrontación, sino un espacio de cooperación mutuamente beneficiosa, aseveró. Asimismo, Rusia está abierta al diálogo con otros países sobre la cooperación en la región, mientras que Europa se muestra reacia a ello.Previamente, los medios informaron de que la UE planea crear un centro especial para vigilar los buques que transportan petróleo ruso y la actividad de submarinos en el Ártico, dentro de su nueva estrategia de refuerzo militar en la región. En particular, Bruselas destinará 260 millones de euros a desarrollar tecnología militar para condiciones árticas.
https://noticiaslatam.lat/20261020/revelan-cuanto-le-cuesta-a-ucrania-un-dia-de-conflicto-1175515897.html
https://noticiaslatam.lat/20261016/el-convenio-sobre-el-diesel-entre-eeuu-y-rusia-perfila-un-giro-en-la-postura-de-washington-1175463304.html
https://noticiaslatam.lat/20260921/maniobras-de-la-otan-en-el-artico-suponen-amenazas-directas-para-rusia-advierte-la-cancilleria-1175134908.html
ucrania
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/14/1161631907_160:0:2720:1920_1920x0_80_0_0_282ff068bffe83ec2bf6258fe6ce5260.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, eeuu
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, eeuu
Rusia valora enormemente los esfuerzos de mediación de los negociadores de EEUU, destaca el Kremlin
Moscú espera que se celebre "en un futuro próximo" una nueva reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
Esta reunión permitiría "continuar el intercambio de señales entre Washington y Moscú sobre una serie de temas muy importantes", precisó.
Al mismo tiempo, aseveró que para Rusia es importante que Ucrania cuente en las negociaciones con un representante legítimo, dispuesto a tomar decisiones para poner fin al conflicto.
Además, el portavoz abordó otro aspecto importante de las relaciones entre ambas potencias. En este sentido, puso de relieve que Rusia y EEUU deben reanudar de inmediato el diálogo sobre estabilidad estratégica y desarme nuclear.
"En diversos niveles, hemos reiterado y reafirmado nuestra comprensión de la necesidad urgente de reanudar el diálogo sobre la estabilidad estratégica y el desarme nuclear", comentó.
En esa línea, agregó que Moscú y Washington no podrán ignorar los arsenales nucleares de el Reino Unido y Francia en el diálogo sobre estabilidad estratégica.
Recursos energéticos en los mercados mundiales
Rusia ha sido, es y seguirá siendo un proveedor fiable de recursos energéticos para los mercados mundiales, recalcó Peskov.
Peskov hizo estas declaraciones al responder a una pregunta sobre las medidas anunciadas por Washington respecto a los petroleros sancionados. Previamente, se había informado de que el Departamento de Energía de EEUU tenía previsto autorizar a estos buques a transportar petróleo, regularizando así su situación jurídica.
El pasado 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU mantuvieron una conversación telefónica tras la cual el mandatario norteamericano anunció que Moscú suministrará diésel al mercado estadounidense. Poco después, Washington emitió una licencia general temporal que autoriza el suministro de diésel ruso al mercado mundial hasta el 7 de abril de 2027.
El 10 de octubre, el Gobierno ruso levantó parcialmente la prohibición de exportar diésel, vigente hasta el 31 de octubre para los productores y hasta el 31 de enero de 2027 para las empresas que no producen este combustible.
Según el Ejecutivo ruso, la medida permitirá destinar 500.000 toneladas de diésel al mercado internacional.
La militarización en el Ártico
El Ártico no debe ser una zona de confrontación, sino un espacio de cooperación mutuamente beneficiosa, aseveró. Asimismo, Rusia está abierta al diálogo con otros países sobre la cooperación en la región, mientras que Europa se muestra reacia a ello.
21 de septiembre, 04:16 GMT
Previamente, los medios informaron de que la UE planea crear un centro especial para vigilar los buques que transportan petróleo ruso y la actividad de submarinos en el Ártico, dentro de su nueva estrategia de refuerzo militar en la región. En particular, Bruselas destinará 260 millones de euros a desarrollar tecnología militar para condiciones árticas.
"Estamos convencidos de que el Ártico no debe ser un territorio de enfrentamientos. El Ártico no debe ser una zona de confrontación. Por el contrario, el Ártico debe ser un territorio de cooperación mutuamente beneficiosa", concluyó Peskov a este respecto.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.