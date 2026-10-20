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Revelan cuánto le cuesta a Ucrania un día de conflicto
Revelan cuánto le cuesta a Ucrania un día de conflicto
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Cada día de conflicto en 2026 supone un coste de 266 millones de dólares para el presupuesto de Ucrania, según los datos del Ministerio de Hacienda ucraniano... 20.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-20T08:10+0000
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Así, en 2026 el país destinará en total 97,1 mil millones de dólares de su presupuesto a las FFAA de Ucrania. Esta cantidad incluye los sueldos de los militares, la adquisición de material militar y otros gastos.En 2027, la carga financiera sobre el presupuesto ucraniano seguirá aumentando. Se prevé un incremento del gasto militar hasta los 108.600 millones de dólares. Esto significa que el coste de un día de conflicto para Ucrania ascenderá a 297,5 millones de dólares.Sin embargo, esta cifra solo refleja el gasto presupuestario directo de Ucrania y no incluye el coste del armamento occidental que recibe de sus aliados. Por ello, las estimaciones del coste total del conflicto pueden variar considerablemente.De este modo, en mayo, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andréi Sibiga, afirmó que el conflicto le cuestan al país unos 450 millones de dólares al día.Esto ocurre en un contexto de grave crisis económica en Ucrania. Desde el inicio de la operación militar especial rusa en 2022, la deuda externa del país se ha multiplicado por más de 4,5 y continúa alcanzando máximos históricos.
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Revelan cuánto le cuesta a Ucrania un día de conflicto
Cada día de conflicto en 2026 supone un coste de 266 millones de dólares para el presupuesto de Ucrania, según los datos del Ministerio de Hacienda ucraniano, que fueron analizados por Sputnik.
Así, en 2026 el país destinará en total 97,1 mil millones de dólares de su presupuesto a las FFAA de Ucrania. Esta cantidad incluye los sueldos de los militares, la adquisición de material militar y otros gastos.
En 2027, la carga financiera sobre el presupuesto ucraniano seguirá aumentando. Se prevé un incremento del gasto militar hasta los 108.600 millones de dólares. Esto significa que el coste de un día de conflicto para Ucrania ascenderá a 297,5 millones de dólares.
Sin embargo, esta cifra solo refleja el gasto presupuestario directo de Ucrania y no incluye el coste del armamento occidental que recibe de sus aliados. Por ello, las estimaciones del coste total del conflicto pueden variar considerablemente.
De este modo, en mayo, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andréi Sibiga, afirmó que el conflicto le cuestan al país unos 450 millones de dólares al día.
Esto ocurre en un contexto de grave crisis económica en Ucrania
. Desde el inicio de la operación militar especial rusa en 2022, la deuda externa del país se ha multiplicado por más de 4,5
y continúa alcanzando máximos históricos.