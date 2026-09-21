https://noticiaslatam.lat/20260921/maniobras-de-la-otan-en-el-artico-suponen-amenazas-directas-para-rusia-advierte-la-cancilleria-1175134908.html

Maniobras de la OTAN en el Ártico suponen "amenazas directas" para Rusia, advierte la Cancillería

Maniobras de la OTAN en el Ártico suponen "amenazas directas" para Rusia, advierte la Cancillería

Sputnik Mundo

La creciente actividad de la Alianza Atlántica en el Ártico está creando las condiciones para un incidente militar, advirtió Vladislav Maslénnikov, director... 21.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-21T04:16+0000

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"Al igual que cualquier ejercicio de la OTAN en latitudes altas, las maniobras 'Northern Viking' contribuyen a aumentar el riesgo de incidentes que podrían desencadenar una confrontación armada y generar amenazas directas para la seguridad de Rusia", declaró a Sputnik.En los últimos años, Rusia ha señalado la actividad sin precedentes y el despliegue de tropas de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales. El Kremlin ha afirmado que no amenaza a nadie, pero que tampoco pasará por alto acciones que supongan un peligro potencial para sus intereses.

https://noticiaslatam.lat/20260918/la-otan-toma-el-rumbo-de-una-militarizacion-activa-de-la-region-artica-denuncia-la-cancilleria-rusa-1175101932.html

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