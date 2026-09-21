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Maniobras de la OTAN en el Ártico suponen "amenazas directas" para Rusia, advierte la Cancillería
Maniobras de la OTAN en el Ártico suponen "amenazas directas" para Rusia, advierte la Cancillería
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La creciente actividad de la Alianza Atlántica en el Ártico está creando las condiciones para un incidente militar, advirtió Vladislav Maslénnikov, director... 21.09.2026, Sputnik Mundo
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"Al igual que cualquier ejercicio de la OTAN en latitudes altas, las maniobras 'Northern Viking' contribuyen a aumentar el riesgo de incidentes que podrían desencadenar una confrontación armada y generar amenazas directas para la seguridad de Rusia", declaró a Sputnik.En los últimos años, Rusia ha señalado la actividad sin precedentes y el despliegue de tropas de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales. El Kremlin ha afirmado que no amenaza a nadie, pero que tampoco pasará por alto acciones que supongan un peligro potencial para sus intereses.
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Maniobras de la OTAN en el Ártico suponen "amenazas directas" para Rusia, advierte la Cancillería

04:16 GMT 21.09.2026
© AP Photo / David GoldmanEl rompehielos finlandés MSV Nordica navega a través del hielo marino en el Estrecho de Victoria, a lo largo del Pasaje del Noroeste en el archipiélago ártico canadiense (imagen referencial)
El rompehielos finlandés MSV Nordica navega a través del hielo marino en el Estrecho de Victoria, a lo largo del Pasaje del Noroeste en el archipiélago ártico canadiense (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 21.09.2026
© AP Photo / David Goldman
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La creciente actividad de la Alianza Atlántica en el Ártico está creando las condiciones para un incidente militar, advirtió Vladislav Maslénnikov, director del Departamento de Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y representante principal del país ante el Consejo del Ártico.
"Al igual que cualquier ejercicio de la OTAN en latitudes altas, las maniobras 'Northern Viking' contribuyen a aumentar el riesgo de incidentes que podrían desencadenar una confrontación armada y generar amenazas directas para la seguridad de Rusia", declaró a Sputnik.
En los últimos años, Rusia ha señalado la actividad sin precedentes y el despliegue de tropas de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales.
La ciudad de Múrmansk, en el Ártico ruso - Sputnik Mundo, 1920, 18.09.2026
Internacional
La OTAN toma el rumbo de una militarización activa de la región ártica, denuncia la Cancillería rusa
18 de septiembre, 14:36 GMT
El Kremlin ha afirmado que no amenaza a nadie, pero que tampoco pasará por alto acciones que supongan un peligro potencial para sus intereses.
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