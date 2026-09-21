Maniobras de la OTAN en el Ártico suponen "amenazas directas" para Rusia, advierte la Cancillería

"Al igual que cualquier ejercicio de la OTAN en latitudes altas, las maniobras 'Northern Viking' contribuyen a aumentar el riesgo de incidentes que podrían desencadenar una confrontación armada y generar amenazas directas para la seguridad de Rusia", declaró a Sputnik.En los últimos años, Rusia ha señalado la actividad sin precedentes y el despliegue de tropas de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales. El Kremlin ha afirmado que no amenaza a nadie, pero que tampoco pasará por alto acciones que supongan un peligro potencial para sus intereses.
La creciente actividad de la Alianza Atlántica en el Ártico está creando las condiciones para un incidente militar, advirtió Vladislav Maslénnikov, director del Departamento de Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y representante principal del país ante el Consejo del Ártico.
"Al igual que cualquier ejercicio de la OTAN en latitudes altas, las maniobras 'Northern Viking' contribuyen a aumentar el riesgo de incidentes que podrían desencadenar una confrontación armada y generar amenazas directas para la seguridad de Rusia", declaró a Sputnik.
En los últimos años, Rusia ha señalado la actividad sin precedentes y el despliegue de tropas de la OTAN cerca de sus fronteras occidentales.