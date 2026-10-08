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¿Cuánto aumentó la deuda de Ucrania desde la llegada de Zelenski?
¿Cuánto aumentó la deuda de Ucrania desde la llegada de Zelenski?
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De 47.100 millones de dólares en mayo de 2019 a 215.550 millones en agosto de 2026, la deuda pública de Ucrania se ha multiplicado por 4,6 desde la llegada de... 08.10.2026, Sputnik Mundo
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¿Cuánto aumentó la deuda de Ucrania desde la llegada de Zelenski?
De 47.100 millones de dólares en mayo de 2019 a 215.550 millones en agosto de 2026, la deuda pública de Ucrania se ha multiplicado por 4,6 desde la llegada de Volodímir Zelenski, según datos del Ministerio de Finanzas ucraniano y cálculos de Sputnik.
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