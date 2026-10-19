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Occidente destruye la estructura estatal y la economía de Ucrania, denuncia el jefe de la Duma rusa

Occidente destruye la estructura estatal y la economía de Ucrania, denuncia el jefe de la Duma rusa

Sputnik Mundo

Los países occidentales han puesto a Ucrania en una situación extremadamente difícil, mientras que, a su vez, Volodímir Zelenski ha dejado en el aire el futuro... 19.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-19T07:55+0000

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En este sentido, el parlamentario acusó a Zelenski de haber hipotecado el futuro de generaciones enteras en Ucrania."Tras acumular créditos y ayuda extranjera —y ya saben que el queso gratis solo está en la ratonera—, Zelenski apretó la soga al cuello del pueblo ucraniano", prosiguió.Volodin señaló que ningún país europeo sabe en qué gastó Kiev los fondos que recibió anteriormente, una cuestión que cobra especial relevancia ante los crecientes problemas económicos que afrontan los países europeos.En 2027, recordó el jefe de la Duma de Estado, Ucrania deberá pagar más de 6.500 millones de dólares a sus acreedores extranjeros, a pesar de una deuda pública que ronda el 100% del PIB y un déficit presupuestario de 41.500 millones de dólares, o el 40% del gasto previsto.

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