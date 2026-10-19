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Occidente destruye la estructura estatal y la economía de Ucrania, denuncia el jefe de la Duma rusa
Occidente destruye la estructura estatal y la economía de Ucrania, denuncia el jefe de la Duma rusa
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Los países occidentales han puesto a Ucrania en una situación extremadamente difícil, mientras que, a su vez, Volodímir Zelenski ha dejado en el aire el futuro... 19.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-19T07:55+0000
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En este sentido, el parlamentario acusó a Zelenski de haber hipotecado el futuro de generaciones enteras en Ucrania."Tras acumular créditos y ayuda extranjera —y ya saben que el queso gratis solo está en la ratonera—, Zelenski apretó la soga al cuello del pueblo ucraniano", prosiguió.Volodin señaló que ningún país europeo sabe en qué gastó Kiev los fondos que recibió anteriormente, una cuestión que cobra especial relevancia ante los crecientes problemas económicos que afrontan los países europeos.En 2027, recordó el jefe de la Duma de Estado, Ucrania deberá pagar más de 6.500 millones de dólares a sus acreedores extranjeros, a pesar de una deuda pública que ronda el 100% del PIB y un déficit presupuestario de 41.500 millones de dólares, o el 40% del gasto previsto.
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Occidente destruye la estructura estatal y la economía de Ucrania, denuncia el jefe de la Duma rusa
Los países occidentales han puesto a Ucrania en una situación extremadamente difícil, mientras que, a su vez, Volodímir Zelenski ha dejado en el aire el futuro de la nación, afirmó el presidente de la Duma rusa (Cámara Baja del Parlamento), Viacheslav Volodin.
"La coalición de voluntarios, integrada por el Reino Unido, Francia, Alemania y sus satélites, hizo todo lo posible para que Ucrania se encontrara en esta situación tan grave, destruyendo su Estado y su economía", destacó en sus redes sociales.
En este sentido, el parlamentario acusó a Zelenski de haber hipotecado el futuro de generaciones enteras en Ucrania.
"Tras acumular créditos y ayuda extranjera —y ya saben que el queso gratis solo está en la ratonera—, Zelenski apretó la soga al cuello del pueblo ucraniano", prosiguió.
Volodin señaló que ningún país europeo sabe en qué gastó Kiev los fondos que recibió anteriormente, una cuestión que cobra especial relevancia ante los crecientes problemas económicos que afrontan los países europeos.
En 2027, recordó el jefe de la Duma de Estado, Ucrania deberá pagar más de 6.500 millones de dólares
a sus acreedores extranjeros, a pesar de una deuda pública
que ronda el 100% del PIB y un déficit presupuestario de 41.500 millones de dólares, o el 40% del gasto previsto.
"A muchas generaciones futuras de ucranianos les tocará pagar. Con semejantes obligaciones de deuda, Ucrania está condenada", afirmó Volodin.
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