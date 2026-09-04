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La deuda pública externa de Ucrania se cuadruplica desde 2022, muestran cálculos
La deuda pública externa de Ucrania se cuadruplica desde 2022, muestran cálculos
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A 31 de julio de 2026, la cifra asciende a unos 167.760 millones de dólares al cambio actual. Mientras tanto, a finales de enero de 2022, la deuda pública externa se situaba en unos 36.610 millones de dólares a cambio actual.De esta manera, para finales del mes de julio, este índice se había multiplicado por 4,58. Con ello, la proporción de préstamos externos del país se sitúa en el 78,3% del total, mientras que en febrero de 2022 era solo del 59,5%.Anteriormente, Sputnik calculó que la deuda pública de Ucrania había alcanzado un nuevo máximo histórico. Cabe recordar que en 1991 este indicador era nulo, dado que Rusia asumió todas las obligaciones de la antigua URSS.A día de hoy, Kiev intenta cubrir su déficit presupuestario con financiación externa. Mientras tanto, en Occidente, la aprobación de nuevos paquetes de ayuda se produce tras prolongados debates, y los socios advierten cada vez con mayor frecuencia que Ucrania debe intensificar la búsqueda de fuentes de financiación propia.
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La deuda pública externa de Ucrania se cuadruplica desde 2022, muestran cálculos

16:02 GMT 04.09.2026
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El crecimiento de la deuda externa de Ucrania (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 04.09.2026
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El índice de endeudamiento externo de Ucrania se ha multiplicado por más de 4,5 desde el inicio de la operación militar especial rusa en 2022, revelan los cálculos de Sputnik con base en los datos estadísticos del Ministerio de Finanzas ucraniano. En concreto, se trata de unos 167.760 millones de dólares en julio del año en curso.
A 31 de julio de 2026, la cifra asciende a unos 167.760 millones de dólares al cambio actual. Mientras tanto, a finales de enero de 2022, la deuda pública externa se situaba en unos 36.610 millones de dólares a cambio actual.
De esta manera, para finales del mes de julio, este índice se había multiplicado por 4,58. Con ello, la proporción de préstamos externos del país se sitúa en el 78,3% del total, mientras que en febrero de 2022 era solo del 59,5%.
Anteriormente, Sputnik calculó que la deuda pública de Ucrania había alcanzado un nuevo máximo histórico. Cabe recordar que en 1991 este indicador era nulo, dado que Rusia asumió todas las obligaciones de la antigua URSS.

A día de hoy, Kiev intenta cubrir su déficit presupuestario con financiación externa. Mientras tanto, en Occidente, la aprobación de nuevos paquetes de ayuda se produce tras prolongados debates, y los socios advierten cada vez con mayor frecuencia que Ucrania debe intensificar la búsqueda de fuentes de financiación propia.
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