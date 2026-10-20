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Hospitalizan por problema cardíaco al encarcelado expresidente peruano Vizcarra

Hospitalizan por problema cardíaco al encarcelado expresidente peruano Vizcarra

Sputnik Mundo

El encarcelado exmandatario peruano Martín Vizcarra (2018-2020) fue ingresado de emergencia en un hospital de Lima, tras sufrir un presunto problema de salud... 20.10.2026, Sputnik Mundo

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Por su parte, el abogado del exmandatario, Alejandro Salas, afirmó a través de sus redes sociales que su defendido ingresó al área de sala de choque del hospital, indicando que "durante su atención se habría presentado una complicación cardíaca que motivó su traslado a la unidad de cuidados intensivos".En noviembre del año pasado, Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por recibir sobornos para otorgar la concesión de dos obras públicas en el departamento de Moquegua (sur). Los delitos se cometieron entre 2011 y 2014, cuando Vizcarra era gobernador de Moquegua.

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