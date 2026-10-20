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Hospitalizan por problema cardíaco al encarcelado expresidente peruano Vizcarra
Hospitalizan por problema cardíaco al encarcelado expresidente peruano Vizcarra
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El encarcelado exmandatario peruano Martín Vizcarra (2018-2020) fue ingresado de emergencia en un hospital de Lima, tras sufrir un presunto problema de salud... 20.10.2026, Sputnik Mundo
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Por su parte, el abogado del exmandatario, Alejandro Salas, afirmó a través de sus redes sociales que su defendido ingresó al área de sala de choque del hospital, indicando que "durante su atención se habría presentado una complicación cardíaca que motivó su traslado a la unidad de cuidados intensivos".En noviembre del año pasado, Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por recibir sobornos para otorgar la concesión de dos obras públicas en el departamento de Moquegua (sur). Los delitos se cometieron entre 2011 y 2014, cuando Vizcarra era gobernador de Moquegua.
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Hospitalizan por problema cardíaco al encarcelado expresidente peruano Vizcarra

17:35 GMT 20.10.2026 (actualizado: 17:42 GMT 20.10.2026)
© AP Photo / Martin MejiaMartín Vizcarra, expresidente que está siendo investigado por corrupción durante su administración, llega a una audiencia judicial para decidir si permanecerá en prisión preventiva, en Lima, Perú, el 26 de junio de 2025
Martín Vizcarra, expresidente que está siendo investigado por corrupción durante su administración, llega a una audiencia judicial para decidir si permanecerá en prisión preventiva, en Lima, Perú, el 26 de junio de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 20.10.2026
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El encarcelado exmandatario peruano Martín Vizcarra (2018-2020) fue ingresado de emergencia en un hospital de Lima, tras sufrir un presunto problema de salud cardíaca.
"El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informa que el interno Martín Vizcarra Cornejo fue trasladado de emergencia del Establecimiento Penitenciario Barbadillo al Hospital Lima Este–Vitarte. El traslado se realizó para su atención hospitalaria, conforme a los procedimientos establecidos. Actualmente se encuentra estable y en observación", indicó el INPE a través de su cuenta en la red social X.
Por su parte, el abogado del exmandatario, Alejandro Salas, afirmó a través de sus redes sociales que su defendido ingresó al área de sala de choque del hospital, indicando que "durante su atención se habría presentado una complicación cardíaca que motivó su traslado a la unidad de cuidados intensivos".
En noviembre del año pasado, Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por recibir sobornos para otorgar la concesión de dos obras públicas en el departamento de Moquegua (sur). Los delitos se cometieron entre 2011 y 2014, cuando Vizcarra era gobernador de Moquegua.
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