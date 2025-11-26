Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251126/expresidente-peruano-martin-vizcarra-es-condenado-a-14-anos-de-carcel-por-corrupcion-1168845592.html
Expresidente peruano Martín Vizcarra es condenado a 14 años de cárcel por corrupción
Expresidente peruano Martín Vizcarra es condenado a 14 años de cárcel por corrupción
Sputnik Mundo
El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) fue condenado este miércoles a 14 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio. La sentencia...
martín vizcarra
américa latina
perú
política
Por su parte, Vizcarra aseguró que este fallo "no es justicia, es venganza". Se reporta que la sentencia contra Vizcarra se desglosa en ocho años de prisión por el caso del Hospital de Moquegua y seis años por el caso Lomas de Ilo. El tribunal también lo inhabilitó por nueve años para ejercer cargos públicos y le impuso una multa de 94.900 soles. La Fiscalía, a su vez, había solicitado una pena efectiva de 15 años.
perú
El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) fue condenado este miércoles a 14 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio. La sentencia determina que recibió sobornos por unos 700.000 dólares durante su etapa como gobernador de la región de Moquegua (2011-2014), antes de asumir la Presidencia.

"En el presente caso, se tiene que (...) haciendo la sumatoria penal completa total, son 14 años. En consecuencia, la pena a imponerse al acusado, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, será de 14 años de pena privativa de la libertad", declaró la presidenta de la Corte, Fernanda Ayasta, en la audiencia de lectura de sentencia, llevada a cabo en Lima.

Por su parte, Vizcarra aseguró que este fallo "no es justicia, es venganza".

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", escribió a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Se reporta que la sentencia contra Vizcarra se desglosa en ocho años de prisión por el caso del Hospital de Moquegua y seis años por el caso Lomas de Ilo. El tribunal también lo inhabilitó por nueve años para ejercer cargos públicos y le impuso una multa de 94.900 soles. La Fiscalía, a su vez, había solicitado una pena efectiva de 15 años.
