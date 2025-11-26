https://noticiaslatam.lat/20251126/expresidente-peruano-martin-vizcarra-es-condenado-a-14-anos-de-carcel-por-corrupcion-1168845592.html

Expresidente peruano Martín Vizcarra es condenado a 14 años de cárcel por corrupción

Expresidente peruano Martín Vizcarra es condenado a 14 años de cárcel por corrupción

El expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) fue condenado este miércoles a 14 años de cárcel por el delito de cohecho pasivo propio. La sentencia... 26.11.2025, Sputnik Mundo

Por su parte, Vizcarra aseguró que este fallo "no es justicia, es venganza". Se reporta que la sentencia contra Vizcarra se desglosa en ocho años de prisión por el caso del Hospital de Moquegua y seis años por el caso Lomas de Ilo. El tribunal también lo inhabilitó por nueve años para ejercer cargos públicos y le impuso una multa de 94.900 soles. La Fiscalía, a su vez, había solicitado una pena efectiva de 15 años.

